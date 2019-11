CDU-Wirtschaftsflügel schießt sich auf die GroKo ein

Düsseldorf CDU-Mittelstandsvereinigung in NRW schaltet sich in den GroKo-Streit ein: Die Union dürfe sich nicht von der SPD an der Nase herumführen lassen.

Mit einem „Weckruf“ appelliert die CDU-Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) in NRW an die Union, sich im Bund gegen die Sozialdemokraten durchzusetzen und mehr „Mut zur Führung“ zu zeigen. „In Berlin wird zu wenig CDU-Politik gemacht. Die Union darf sich von keinem Koalitionspartner, egal wie notleidend er ist, an der Nase herumführen lassen“, sagte MIT-Landesvorsitzender Hendrik Wüst. Mit einer „SPD auf Linkskurs“ sei eine in die Zukunft gerichtete Politik nicht möglich. „Eine Große Koalition in einem solchen Zustand schadet mehr als sie nützt“, warnte Hendrik Wüst, der in NRW Verkehrsminister im Kabinett von Armin Laschet ist.

"Zu viel Geld für den Ausbau sozialer Leistungen"

Es gelte, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands wieder zu stärken: „Die fetten Jahre sind vorbei. Deutschland steckt in einer Krise, die eben nicht nur konjunktureller Natur ist. Die Reihe der Versäumnisse deutscher Wirtschaftspolitik seit 2005 ist lang. Es wurde zu viel Geld in den Ausbau sozialer Leistungen gesteckt, die künftige Generationen belasten und Arbeit in Deutschland teurer machen. In der Energie- und Klimapolitik leistet sich unser Land einen Dirigismus, der Verbraucherpreise nach oben treibt, die Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen, Familien und Mittelstand teuer zu stehen kommt“, so Wüst. Es müsse außerdem mehr in Forschung investiert werden.

Die CDU habe aus ihren Wähleraufträgen insbesondere in den Großen Koalitionen seit 2005 „zu wenig gemacht“, bemängeln die Vertreter des Mittelstandes in der Union. (mk)