Bundes-Klimapläne: NRW-Handwerk warnt vor hohen Erwartungen

Berlin/Essen. Weg von fossilen Brennstoffen beim Heizen, mehr Ladesäulen und Radverkehr: Die Bundes-Klimapläne treffen in NRW auf ein geteiltes Echo.

Nach den von Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) vorgestellten Plänen zu klimafreundlicherem Wohnen warnt das NRW-Handwerk zu hohen Erwartungen.

Es sei richtig, dass zusätzliche Mittel für energetische Sanierung im Bestand und für Neubau bereitgestellt werden, sagte NRW-Handwerkspräsident Andreas Ehlert der WAZ. „Aber wir müssen realistische Erwartungen haben. Nach wie vor hapert es enorm bei der industriellen Zulieferung. Die Lieferketten sind beschädigt.“ Zudem griff die geplante „Ausbau- und Qualifizierungsoffensive“ für mehr Tempo bei Wärmepumpen zu kurz, um den Fachkräftemangel tiefgreifend zu bekämpfen.

Wärmepumpe statt Gasheizung: Bund will schrittweise weg von fossile Brennstoffen

Am Mittwoch haben Ministerin Geywitz und Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) Sonderprogramme zum Klimaschutz vorgestellt. Nötig war das, weil der Verkehrs- und der Bausektor 2021 den vom Klimaschutzgesetz vorgegebenen Treibhausgasausstoß überstiegen hatten.

Geywitz plant eine Sanierungswelle und will schrittweise die Wärmeversorgung ohne fossile Brennstoffe umsetzen. Ab 2024 soll möglichst jede neue eingebaute Heizung bis zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Nach Lesart von Fachleuten werden damit de facto neue reine Gasheizungen untersagt.

Vonovia fordert mehr Planungssicherheit, Haus und Grund gehen Vorschriften zu weit

Der Bochumer Wohnungsriese Vonovia begrüßte die Pläne. Nötig sei nun aber, Förderprogramme zu verstetigen. „Wir brauchen Planungssicherheit und Stabilität“, so Vonovia. Einerseits brauche es neue Wohnungen und Tempo bei der energetischen Sanierung, anderseits fehlten Materialien, Arbeitskräfte und verbindliche Rahmenbedingungen.

Dem Eigentümerverband Haus und Grund NRW geht der Bundesvorstoß indes zu weit: „Wir sind gegen staatlichen Zwang und setzen lieber auf Anreize“, sagte Geschäftsführer Tim Treude. Dem NRW-Mieterbund fehlen Entlastungen beim Mieterstrom. „Der bürokratische Aufwand für Mieter, die auf dem Dach Strom erzeugen wollen, ist viel zu groß, und das ärgert mich sehr“, sagte Hans-Jochem Witzke, Vorsitzender des Deutschen Mieterbundes in NRW.

Mehr Ladepunkte für E-Autos und mehr Geld für Rad- und Nahverkehr

Verkehrsminister Wissing will die Ladeinfrastruktur für E-Autos ausbauen und kündigt mehr Gelder für Rad und Nahverkehr an. Lob gibt es vom ADAC: In NRW kommen auf rund 130.000 E-Autos nur knapp 11.000 öffentliche Ladepunkten, das sei verbesserungswürdig. Beim Ausbau des Radverkehrs müssten gerade Radschnellwege schneller umgesetzt werden als etwa der „RS1“ in NRW.

Der Fahrgastverband Pro Bahn in NRW begrüßt zwar, dass der Bund bis 2030 rund 500 Millionen Euro für Investitionen in Straßen- und Seilbahnen bereitstellen will. Nötig sei aber, die Verkehrsbetriebe vor Ort bei den hohen Betriebskosten zu unterstützen: „Sie haben Fahrgäste verloren, zugleich sind Kosten gestiegen“, sagte Sprecher Lothar Ebbers. Er warnte vor Sparprogrammen, die den Nahverkehr wiederum schwächten.

Kritik gibt es bundesweit von Umweltverbänden: Die Sonderprogramme weisen nach Einschätzung des BUND große Lücken auf. Die Deutsche Umwelthilfe sieht darin einen „klaren Verstoß gegen das Klimaschutzgesetz“ und kündigte juristische Schritte an.

