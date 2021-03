An den Berufskollegs in NRW, wie hier am Berufskolleg in Oberhausen, gibt es weniger Schülerinnen und Schüler, als noch im Vorjahr. Die meisten absolvieren an einer Berufsschule den schulischen Teil ihrer dualen Ausbildung.

Schule in NRW Berufskollegs in NRW: Weniger Schüler als im Vorjahr

Düsseldorf. Die Berufskollegs in NRW haben weniger Schüler, als noch im Vorjahr. Die meisten von ihnen werden an Berufsschulen im dualen System ausgebildet.

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler an Berufskollegs im Land hat abgenommen. 524 585 Schülerinnen und Schüler werden im zurzeitlaufenden Schuljahr 2020/21 an 369 Berufskollegs (ohne Förderschulen) in Nordrhein-Westfalen ausgebildet. Das berichtet das Statistische Landesamt IT.NRW.

Damit ist die Anzahl der Schüler im Vergleich zum Vorjahr um 2,9 Prozent gesunken. Da waren noch 540.330 Schülerinnen und Schüler zur Ausbildung an Berufskollegs.

Berufskollegs in NRW: Die meisten Schüler sind in der Berufsschule

Die meisten der Schülerinnen und Schüler (322.085) werden an einer Berufsschule unterrichtet. Der größte Teil (294.525) von ihnen im „dualen System“ – also zusätzlich zu einer Ausbildungsstelle.

Einen weiteren großen Teil der Schülerschaft haben die Berufsfachschulen (103.680), wo schulische Ausbildungen in technischen, kaufmännischen oder sozialen Berufen absolviert werden können. Die übrigen Schülerinnen und Schüler besuchen Fachschulen (47.720), Berufliche Gymnasien (32.215) oder Fachoberschulen (16.890).

Berufskollegs in NRW: Anteile von Schülerinnen und ausländischen Schülern

Laut IT.NRW beträgt der Anteil der Schülern mit ausländischer Staatsangehörigkeit 13,5 Prozent und liegt damit um 0,2 Prozentpunkte über dem entsprechenden Vorjahreswert. Der Ausländeranteil schwankt – je nach Bildungsbereich – zwischen 5,7 Prozent (Fachschule) und 18,7 Prozent (Berufsfachschule).





Der Frauenanteil an den Berufskollegs in NRW liegt im laufenden Schuljahr bei 41,3 Prozent (2019/20: 41,4 Prozent). Überrepräsentiert sind Frauen insbesondere an Fachoberschulen (65,9 Prozent), Beruflichen Gymnasien (56,8 Prozent) und Fachschulen (54,9 Prozent). Die männlichen Schüler stellen in den Bildungsbereichen Berufsschule (65,3 Prozent) und Berufsfachschule(53,5 Prozent) die Mehrheit der Schülerschaft.

Aus Datenschutzgründen hat IT.NRW die Schülerzahlen ab dem Schuljahr 2019/20 auf ein Vielfaches von fünf auf- bzw. abgerundet ausgewiesen. Für die berechneten Anteile wurden die Originalwerte verwendet.