Belästigungs-Vorwürfe: Polizist ist vorerst versetzt zum LKA

Düsseldorf/Duisburg. Ein ranghoher Polizist aus Düsseldorf soll Kolleginnen bei einer Karnevalsfeier belästigt haben. Nun wurde er in eine andere Behörde abgeordnet.

Der Düsseldorfer Polizist, gegen den nach einer Karnevalsfeier an Altweiber wegen sexueller Belästigung von Kolleginnen ermittelt wird, ist an das Landeskriminalamt NRW (LKA) abgeordnet worden. Das hat ein LKA-Sprecher am Freitag in Düsseldorf gesagt. Die Abordnung sei zum 27. April erfolgt. Status und Bezüge des Beamten blieben unverändert. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über die Versetzung berichtet.

Die Abordnung sei vom NRW-Innenministeriums veranlasst worden, erklärte der Sprecher auf Nachfrage. Dies sei bei Beamten ab einer bestimmten höheren Besoldungsstufe ein übliches Vorgehen im Falle möglicher Vergehen. Der Beamte übe die ihm zugeteilte Funktion aus, erklärte der Sprecher: „Er leitet ein Dezernat in einer der sechs Abteilungen des LKA.“

Die strafrechtlichen Ermittlungen, die aus Neutralitätsgründen die Duisburger Polizei übernommen hatte, dauern unterdessen an, wie ein Sprecher der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft sagte. Der Beamte soll bei der Feier Mitte Februar laut einer anonymen Anzeige eine ihm unterstellte Polizistin geküsst und anderen Mitarbeiterinnen an den Po gefasst haben.

(dpa/Red.)

