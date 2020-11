Laschet zur Wahl von Biden: Zeit, einander wieder zuzuhören

Düsseldorf. Gleich mehrfach hat sich NRW-Ministerpräsident Laschet auf Twitter zum Sieg von Joe Biden geäußert. Reaktionen aus NRW zur historischen US-Wahl.

Die Wahl von Joe Biden zum neuen US-Präsidenten sorgt auch in Nordrhein-Westfalen für Freude und Erleichterung.

Gleichmehrfach äußerte sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Samstagabend und auch in der Nacht zu Sonntag auf Twitter zum Sieg des Demokraten Joe Biden: „Es gibt Tage der Hoffnung!“, schrieb er beim Kurznachrichtendienst Twitter am Samstagabend. Die Wahl von Biden und seiner künftigen Vizepräsidentin Kamala Harris zeige, dass Respekt und Stil stärker sein können als Aggression und Hass. „Joe Biden ist die Kraft zu wünschen, ein gespaltenes Land zu einen“, hieß es weiter.

In einem weiteren Tweet stellte Laschet fest, es sei nun an der Zeit „die harsche Rhetorik beiseite zu lassen, die aufgeheizte Stimmung abzukühlen, sich wieder zu sehen und einander wieder zuzuhören“.

Auch der Fraktionschef der SPD in Nordrhein-Westfalen, Thomas Kutschaty, meldete sich nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses auf Twitter zu Wort: Viele hätten auch in NRW „lange auf dieses Ergebnis gehofft“ schrieb Kutschaty. In den USA habe sich „eine beeindruckende Koalition für mehr Zusammenhalt & Zuversicht gebildet“.

NRW-Wirtschaftsminister und FDP-Landesvorsitzender Andreas Pinkwart nannte den Tag der Wahl von Joe Biden zum 46. Präsident der Vereinigten Staaten einen „großartigen Tag für Freiheit, Demokratie, Weltoffenheit und Toleranz“. Der Erfolg von Joe Biden und der gewählten Vize-Präsidentin Kamala Harris sei zudem eine Bestätigung für die Stärke demokratischer Werte und des politischen Anstands – und nicht zuletzt „eine große Freude für die deutsch-amerikanische Freundschaft“.

NRW-Grünen-Fraktionschefin Josefine Paul freut sich besonders über die erste Frau in der Rolle der US-Vizepräsidentin und teilte das mittlerweile wohl tausendfach verbreitete Video von Kamala Harris, „We did it, Joe Biden“. Josefine Paul schrieb am Samstagabend auf Twitter: „You did it- First Woman elected Vice President! Congratulations“.

NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) gab sich in einer ersten Reaktion vorsichtig: So groß seine Erleichterung über den Wahlerfolg sei: Richtig freuen könne er sich erst, „wenn der Wechsel ohne Gewalt von Radikalen, die auf diese Weise angestachelt werden, vollzogen ist“, schrieb Stamp auf Twitter.

Der Dortmunder Oberbürgermeister Thomas Westphal mahnte in einer ersten Reaktion auf Bidens Sieg, nicht naiv zu sein: Zwar sei Trump nun Geschichte: Dennoch sei der demagogische „Trumpismus“ tief eingedrungen in die US-Gesellschaft „und hat längst auch in Europa angelegt. Einstehen für Vertrauen, Zusammenhalt und Solidarität bleibt die wichtigste Aufgabe!“, so Westphal auf Twitter. (JeS)