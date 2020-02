"Armins Kanzler Vorpremiere": So war Laschet im Narrenkäfig

Dass dies keine normale Karnevalssitzung werden würde, sehen die Besucher in ihren feinen Roben beim traditionsreichen „Orden wider den tierischen Ernst“ noch vor Betreten des Festsaals. An der Vorfahrt des Aachener „Eurogress“ haben sich einige Dutzend Braunkohle-Gegner versammelt, um den Hauptdarsteller mit übergroßen Särgen aus Pappmache zu empfangen. Damit wollen sie ihre Heimatdörfer im Rheinischen Braunkohle-Revier schon einmal symbolisch zu Grabe tragen. Außerdem verteilen sie „Arminzeugnisse“, auf denen es vor lausigen Noten für Fächer wie „Energiewende“ oder „Luftreinhaltung“ wimmelt. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, den Umweltschützer seit Monaten zum „Gesicht der Kohle-Lobby“ zu machen versuchen, soll selbst diesen für ihn besonderen Samstagabend nicht allzu unbeschwert begehen können.

Laschet ist der erste Aachener, der den Aachener „Orden wider den tierischen Ernst“ erhält. Jene Auszeichnung, die auch schon Polit-Größen wie Konrad Adenauer, Helmut Schmidt oder Franz-Jose Strauß erhielten. „Das ist wie Weltmeister werden im eigenen Land“, scherzt später drinnen Komiker Guido Cantz. Aber neben dem Kohle-Konflikt schwappen noch das Thüringen-Debakel und vor allem die schwelende K-Frage der Union in die Ordensverleihung. Der angeschlagene FDP-Chef Christian Lindner, der eigentlich im Bühnenprogramm mitwirken sollte, ist nach dem Polit-Beben um den - übrigens ebenfalls aus Aachen stammenden – Thüringer Kurzzeit-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) gar nicht erst gekommen.

Laschet wird als "Lichtgestalt aus Burtscheid" veralbert

Für Laschet dagegen sei der Auftritt beim Aachener Karnevalsvereins, der AKV gekürzelt wird, nicht weniger als „Armins Kanzler Vorpremiere“, kündigt Cantz an. Hier kann ein Politiker eigentlich wenig gewinnen, aber viel verlieren. Wie umschleicht man also all die „Fettnäpfchen, die bereit stehen“?, wie Laschet im Vorfeld orakelte. Bis es soweit ist und Laschet der Orden umgehängt wird, vergehen noch gut drei, teilweise sehr, sehr lange Sitzungsstunden. Fluchtpunkt der Veranstaltung ist natürlich immer wieder Armin, der „Öcher“, der vielleicht bald nicht nur NRW, sondern die gesamte Bundesrepublik regieren könnte.

Die A-Capella-Gruppe „5Linge“ widmet dem nur 1,72 Meter großen Laschet ein Lied über kleine Männer: „Wehe dem, der uns noch unterschätzt, wir lachen am besten bald zuletzt.“ Cantz vergleicht den Ministerpräsident wenig charmant mit einer Flasche: „Magnum ist er nicht, er sieht nach Bocksbeutel aus.“ Der Komiker Hastenraths Will ironisiert Laschets späte Hinwendung zum Klimaschutz und behauptet, dieser sehe „in seinem maßgeschneiderten C&A-Anzug“ inzwischen aus wie „Greta mit Brille“. Der Kabarettist Wilfried Schmickler nennt Laschet bissig die „Lichtgestalt aus Burtscheid“, die sich anschicke, „die mächtigste Frau der Welt zu beerben“. Und die Karnevalsgröße Jürgen Beckers vergleicht das politische Stehaufmännchen mit einem Turnierreiter, der vor dem Wassergraben absteige, diesen mit einem Eimerchen leer schöpfe und dann zu Fuß durchschreite.

Und dann singt der Ministerpräsident im Narrenkäfig

Laschets Laudatorin Julia Klöckner reimt über seine liberale Integrationsfreundlichkeit: „Schon ist er am Bosporus bekannt und wird dort Türken-Armin genannt.“ Seinen Ruf als rheinischer Filou wird von der der Bundeslandwirtschaftsministerin in die interpretationsfähigen Zeilen gegossen: „Armin schaut Damen gern ins Gesicht, einen Sack über dem Kopf mag er nicht.“ Sollte all das Vorgeplänkel, die generelle Fehltritt-Gefahr oder der Thüringen-Stress der vergangenen Tage an Laschets Nerven gezehrt haben, ist davon im berühmten Aachener Narrenkäfig am Ende nichts zu spüren.

Der Ministerpräsident scheint seine gut 30-minütige Ritterrede vielmehr zu genießen. Er wollte sie weitgehend selbst verfassen und packt alles rein, was ihm wichtig ist: K-Frage, Europa, Warnung vor dem Rechtsruck, Rückkehr zur fairen Debattenkultur und viel, viel Selbstironie. Es wird ein fulminanter Auftritt, der eine Ahnung gibt, dass ein Kanzler Laschet zumindest für ein besser gelauntes und weniger aggressives Deutschland sorgen könnte. Er lacht und spielt, kokettiert und holt sich den Saal. Es ist fast schade, dass die ARD am Montagabend (20.15 Uhr) nur einen Zusammenschnitt des Auftritts senden dürfte.

Gleich viermal singt der Ministerpräsident sogar. Obwohl seine Stimme schwer angeschlagen ist, er kaum einen Ton trifft und immer wieder aus dem Takt kommt, jubeln die Reihen. „Armin, Armin“-Rufe. Sein Mundart-Repertoire reicht von „So sünt vür“ über „Ich bin eine Öcher“, eine umgetextete NRW-Variante von „Da simmer dabei“ bis hin zu „Freude schöner Götterfunken, Aachen in Elysium“. Laschet erzählt, dass er seine Frau im Kinderchor kennengelernt habe und sie damals bloß mit ihm sprechen wollte, damit er aufhöre zu singen. Es klingt glaubhaft. Für den „Orden wider den tierischen Ernst“ aber reicht es allemal.

"Uns macht Regieren Spaß" - man glaubt es ihm

„Uns macht Regieren Spaß“, ruft Laschet und bezeichnet die Groko dagegen als „einzige Nicht-Regierungs-Organisation“, die jeden Tag vor dem Spiegel mit der eigenen Koalition hadere. Richtung Thüringen mahnt er wieder ernsthaft: „Wir brauchen keine braunen Raubritter. Wir brauchen wieder mehr Anstand und Ritterlichkeit.“ Vor allem aber spielt er in seiner Rede mit der Frage: „Wer wird Deutschands next Mutti?“ Laschet stellt witzelnd in den Raum, ob Deutschland schon reif sei „für eine männliche Kanzlerin“, schlägt eine Gruppen-Regentschaft wie im Karneval vor und verulkt den mit K-Fragen-Bewerbungsinterviews drängelnden Merz unten im Publikum: „Er ist scheu wie ein Reh und schweigt wie ein Trappisten-Mönch“. CSU-Chef Markus Söder wiederum mutiere mittlerweile zum „Bienenkönig“ und tanze schon seinen Namen.

Laschet schmeißt zwischendurch Bäcker-Kassenzettel wie Konfetti in die Luft und attackiert den für die Bon-Pflicht verantwortlichen Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD): Die „Stimmungskanone aus Hamburg“ habe sie wohl „nicht mehr alle“. Sich selbst nimmt Laschet, der in seiner Karriere schon häufiger Rückschläge einstecken musste, vom Spott nicht aus. Der Aachener Orden sei für ihn „endlich mal ein Amt im ersten Anlauf, ohne vorher zweimal verloren zu haben“. Es muss nicht das letzte bleiben.