Gesundheitsreport AOK: Ältere kommen wegen Hitze künftig häufiger in Klinik

Essen. Steigende Temperaturen setzen vor allem älteren Menschen gesundheitlich zu. Forscher rechnen mit künftig mehr Klinikeinweisungen in NRW.

Temperaturrekorde, tropische Nächte und zu wenig Regen: Die Folgen des Klimawandels setzen nicht nur der Natur zu. Auch die Gesundheit älterer und vorerkrankter Menschen könnte künftig stärker von den Folgen steigender Temperaturen beeinträchtigt werden. Das ist ein Ergebnis eines über 280 Seiten langen Versorgungs-Reports des Wissenschaftlichen Instituts der AOK, der am Dienstag veröffentlicht wurde.

Konkret für das Bundesland NRW gehen die Wissenschaftler davon aus, dass sich die Zahl der hitzebedingten Klinikeinweisungen vor allem älterer Versicherter deutlich erhöhen werde, wenn die Erderwärmung ungebremst voranschreitet und keine Maßnahmen zur Reduktion der CO2-Emissionen ergriffen werden. Verglichen mit dem Durchschnitt aus den Jahren 2009 bis 2018 werden in Westfalen-Lippe bis zum Jahr 2050 mehr als doppelt so viele über 65-Jährige wegen Hitzebeschwerden ins Krankenhaus eingewiesen werden. In Nordrhein könnten sich die Werte sogar fast verdreifachen.

Zur Orientierung: In Westfalen-Lippe kam es 2018 laut AOK Nordwest zu 417 hitzebedingten Klinikeinweisungen je einer Million AOK-Versicherter ab 65 Jahren. Versicherte in Nordrhein waren mit 399 Einweisungen je einer Million Versicherte etwas weniger stark betroffen, wie die AOK Rheinland/Hamburg ergänzt. Beide NRW-Regionen liegen unter dem deutschen Durchschnitt (488). Im besonders heißen Jahr 2018 lag der Temperaturdurchschnitt um 2,2 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Die Forscher haben der Zukunftsberechnung zwei Szenarien des Weltklimarats zugrunde gelegt.

AOK: Maßnahmen zum Klimaschutz verhindern Belastung des Gesundheitssystems

Für Tom Ackermann, Chef der AOK Nordwest, verdeutlichen die Ergebnisse, wie wichtig Maßnahmen gegen den Klimawandel seien, um eine Belastung des Gesundheits- und Pflegesystems zu vermeiden. „Darüber hinaus muss die Bevölkerung stärker über Risiken des Klimawandels informiert werden, um sich besser schützen zu können“, sagte Ackermann.

Laut Versicherung ist jeder vierte AOK-Versicherte über 65 Jahre überdurchschnittlich gefährdet, an Hitzetagen mit über 30 Grad Celsius gesundheitliche Probleme zu bekommen und deshalb ins Krankenhaus zu müssen. Risikofaktoren sind Demenz und Alzheimer sowie anderen Erkrankungen wie etwa Niereninsuffizienz, Depressionen, Diabetes und chronischen Atemwegserkrankungen. Laut einer Befragung zum Report macht sich mehr als jeder Zweite mit Blick auf die eigene Gesundheit Sorgen wegen der zunehmenden Hitzeperioden.

