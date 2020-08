Merkel lobt bei NRW-Besuch Maskenpflicht an Schulen

Mit Maske und Corona-Gruß: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wurde am Dienstag am Ständehaus in Düsseldorf von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) empfangen. Merkel nimmt an einer Kabinettssitzung der nordrhein-westfälischen Regierung teil und besucht danach die Zeche Zollverein in Essen.

Düsseldorf. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am Dienstag zu Besuch in NRW. Am Nachmittag wird sie gemeinsam mit Armin Laschet auf Zollverein erwartet.

Vor dem Hintergrund der Sorgen wegen bundesweit steigender Corona-Infektionszahlen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag erstmals an einer Sitzung des NRW-Landeskabinetts teilgenommen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) forderte am Dienstag vor Beginn der Sitzung der Landesregierung in Düsseldorf wieder schärfere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus.

Merkel lobte in einer anschließenden Pressekonferenz unter anderem, wie das Land NRW die Coronaschutzregeln umsetze. Die umstrittene Maskenpflicht an Schulen nannte Merkel "konsequent, aber notwendig", auch wenn das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen bei Schülern und Lehrkräften Schwierigkeiten mit sich bringe.

Merkel appelliert an Bevölkerung: Corona-Regeln einhalten!

Angesichts steigender Neuinfektionszahlen appellierte Merkel an die Bevölkerung, die Corona-Regeln einzuhalten. Weitere Lockerungen von Beschränkungen können es zur Zeit nicht geben. Die Entwicklung müsse eingedämmt werden.

Kanzlerin Angela Merkel zu Besuch in #Düsseldorf beim #NRW-Kabinett. Es ist die erste Teilnahme eines Kanzlers an einer Kabinettsitzung. Themen des Austauschs sind die #Corona-Pandemie, die #EU-Ratspräsidentschaft und die @RuhrKonferenz . @ArminLaschet @RegSprecher pic.twitter.com/mgOXxVao4a — Staatskanzlei NRW (@landnrw) August 18, 2020

Merkel rief Reiserückkehrer auf, sich testen zu lassen. Es gehe außerdem vor allem darum, die Abstandsregeln einzuhalten und eine Maske zu tragen, etwa im öffentlichen Nahverkehr. Darauf müsse man mit Nachdruck hinweisen. Merkel begrüßte die Entscheidung mehrerer Bundesländer, Bußgelder zu verhängen, wenn etwa in Bussen oder Bahnen kein Mund- und Nasenschutz getragen wird. Es habe Priorität, das Wirtschaftsleben so weit wie möglich zu erhalten, Arbeitsplätze zu sichern sowie den Besuch von Schulen und Kitas zu ermöglichen, sagte Merkel.

Laschet: Corona-Einschränkungen nicht nochmal bei Kindern und Bildung beginnen

Mit Blick auf künftige Maßnahmen stimmten Laschet und Merkel darin überein: „Wenn Infektionszahlen sinken, müssen Grundrechtseingriffe zurückgenommen werden - wenn Infektionszahlen steigen, müssen Schutzvorkehrungen verstärkt werden.“ Laschet erklärte, dass in der aktuellen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Pandemie-Lage „der enge Schulterschluss zwischen Bund und Ländern wichtiger denn je“ sei. Angesichts wieder steigender Corona-Infektionen betonte Laschet, dass künftige mögliche Einschränkungen in NRW "nicht nochmal bei Kindern und Bildung beginnen sollen".

Laschet sagte weiter, Bund und Länder hätten in den vergangenen Monaten vor einer Bewährungsprobe gestanden, die ohne Vorbild sei. Man habe in den Ländern möglicherweise unterschiedliche Akzente gesetzt, aber grundsätzlich habe es ein gutes Miteinander im Kampf gegen das Coronavirus gegeben. Zudem habe die Kanzlerin die Positionen immer wieder zusammenführen können. Die derzeitige Reisetätigkeit führe wieder zu einem Anstieg der Infektionszahlen.

Die wirtschaftlichen Einbrüche durch die Corona-Krise seien schwerwiegender als in der Finanzkrise 2008. Man habe sich im Kabinett abgestimmt, dass die Hilfsprogramme des Bundes schnell im Land umgesetzt werden können. Gerade in NRW befinde sich ein wichtiger Anteil von Firmen, die den Industriestandort ausmachten, sagte Laschet.

Umweltaktivisten und Coronaschutz-Gegner empfingen Merkel mit Protest

Kurz vor der Ankunft von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben Braunkohlegegner und Kritiker der Corona-Schutzmaßnahmen am Dienstag getrennt am Ständehaus in Düsseldorf demonstriert. Rund 20 Menschen machten lautstark mit Trillerpfeifen und Megafon ihrem Unmut über die Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus Luft. Sie kritisierten unter anderem die Maskenpflicht im Unterricht an weiterführenden Schulen in Nordrhein-Westfalen.

Braunkohle-Gegner demonstrieren vor dem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel am Ständehaus in Düsseldorf. Foto: Federico Gambarini / dpa

Rund 50 Umweltaktivisten und Mitglieder der Initiative „Alle Dörfer bleiben“ protestierten gegen die laufende Umsiedlung von Anwohnern aus mehreren Dörfern im Braunkohlerevier Garzweiler. Die Dörfer sollen dem Braunkohletagebau weichen. Deutschland steigt bis spätestens 2038 schrittweise aus der Kohle aus. Die Aktivisten und Dorfbewohner zweifeln die energiewirtschaftliche Notwendigkeit an, noch Kohle unter den Dörfern abbaggern zu müssen.

Musik-CD und Luftaufnahme ihres Geburtsortes für die Kanzlerin

Mit Beethovens gesammelten Werken auf CD und einer Luftaufnahme Templins aus dem Jahr 1929 als Gastgeschenken wurde die Bundeskanzlerin vom Landeskabinett im Ständehaus in Düsseldorf begrüßt, nachdem sie vorher vom Ministerpräsidenten empfangen worden war; Merkel und Laschet trugen dabei Mund-Nase-Bedeckung und begrüßten sich mit einem Ellenbogen-Checkn. Ministerpräsident Laschet überreichte ihr die Geschenke am großen weißen Kabinettstisch, der auf der weitläufigen Piazza im Ständehaus aufgebaut war.

Im Ständehaus war die Bundeskanzlerin (hinten) Gast einer Kabinettssitzung der NRW-Landesregierung. Foto: Federico Gambarini / dpa

Das Luftbild der Stadt Templin komme aus dem Landesarchiv NRW, sagte Laschet. Merkel ist in der Stadt in der Uckermark zu DDR-Zeiten aufgewachsen. „Man sieht darauf auch die Kirche, wo Sie konfirmiert wurden“, so Laschet. Merkel beglückwünschte zunächst NRW-Wirtschafts- und Digitalminister Andreas Pinkwart zum 60. Geburtstag. Pinkwart bekam einen Fitness-Tracker als Geschenk.

Laschet: Merkel-Besuch ist „wichtiges Signal für das Ruhrgebiet“

Merkels Besuch sei ein „wichtiges Signal“ für das Ruhrgebiet und das ganze Land, sagte Laschet vor der Begegnung. „Alle großen Herausforderungen, die in Deutschland zu bewältigen sind, treten in Nordrhein-Westfalen in besonderer Weise zu Tage“, so der Regierungschef.

Mit Blick auf die deutsche EU-Ratspräsidentschaft sagte Laschet, nationale Alleingänge wie zu Beginn der Pandemie dürften sich nicht wiederholen. CDU-Vize Laschet bewirbt sich im Dezember um den CDU-Bundesvorsitz und gilt damit auch als möglicher Kanzlerkandidat.

Pressekonferenz auf Zeche Zollverein

Nach einer gemeinsamen Pressekonferenz im Ständehaus machten sich Merkel und Laschet auf den Weg zum Unesco-Welterbe Zeche Zollverein in Essen.

Mitte Juli hatte die Kanzlerin bereits unter großem Medieninteresse an einer Sitzung des bayerischen Landeskabinetts im prunkvollen Schloss Herrenchiemsee teilgenommen. Damals war sie mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einer Kutsche und auf einem Schiff gefahren. Die Zeche Zollverein wird ein Kontrastprogramm dazu sein. Zollverein war einst die größte Steinkohlenzeche der Welt und ist heute eine Ikone der Industriekultur im Ruhrgebiet.

„Ruhr-Konferenz“ steht auch auf der Agenda

Neben der Corona-Pandemie und der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ist die „Ruhr-Konferenz“ das dritte große Thema der Beratungen des NRW-Kabinetts mit Merkel. In der Ruhr-Konferenz arbeiten Projektpartner aus unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft daran, den Strukturwandel im Ruhrgebiet zu beschleunigen. Dass die Kanzlerin in der Zeche Zollverein mit den Akteuren zusammenkomme, sei ein wichtiges Signal, dass auch die Bundesregierung den Strukturwandel im Ruhrgebiet unterstütze, hatte Laschet gesagt. Gekündigte Bergleute wollen während des Besuchs Merkels demonstrieren. Ihre Forderung: Kein ehemaliger Kumpel dürfe ohne Job „ins Bergfreie“ fallen, wie man im Ruhrgebiet sagt.

Eines der Themen, das bei der Ruhrkonferenz besprochen werden sollte, sei auch die Olympia-Bewerbung des Ruhrgebiets für die Olympischen Spiele 2032, erklärte Laschet. Er habe mit der Kanzlerin besprochen, "dass wir weiter an dem Projekt arbeiten wollen". (mit dpa)