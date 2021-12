Als der Seewolf die rohe Kartoffel mit der Hand zerdrückte

Essen. Die Adventsklassiker im TV, das beliebte Wohnen am Wasser, 60 Jahre Contergan-Skandal - dies sind die Top-Themen der Digitalen Sonntagszeitung.

Nah am Wasser gebaut: Wohnen am Hafen, an See, Fluss oder Bach ist schwer angesagt in der Region. Überall werden Bauprojekte geplant. Sie stehen nicht nur für attraktives Wohnen und Arbeiten, sie habe auch oft eine soziale Funktion, denn Wohnen am Wasser kann eine Riesenchance für benachteiligte Stadtteile sein. Frank Meßing hat sich die spektakulärsten Projekte näher angesehen.

Die Akte Contergan: Vor 60 Jahren flog der schlimmste Arzneimittelskandal der Nachkriegszeit auf. Der Fall wirkt bis heute nach. Dietmar Seher hat einmal aufgezeichnet, wie zögerlich die Affäre aufgearbeitet wurde.

Zum Fest gibt es Kartoffelbrei: Die großen Adventsvierteiler im Fernsehen waren früher Pflicht für die ganze Familie. Vom Seewolf bis zu Tom Sawyer. Andreas Böhme schaut zurück - und erinnert nicht nur an die berühmte Szene, wie „Seewolf“ Raimund Harmstorf die rohe Kartoffel mit der Hand zerquetscht.

Frühstück mit Barni und Wilma: Für Meike Schlenker-Janßen aus Goch ist das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages. Das Angebot im Supermarkt sagte ihr nicht zu. Also ging sie in den Keller – und produzierte ihre eigenen Müsli-Kreationen. Denis de Haas hat eine Kostprobe genommen.

Dicke Luft auf Europas Straßen: Jeder zweite Lastwagen soll zu viele schädliche Stickoxide ausstoßen. Die Deutsche Umwelthilfe vermutet Manipulation mit AdBlue. Björn Hartmann hat recherchiert, was hinter den Vorwürfen steckt.

Im siebten Himmel von Mallorca: Der Luftbildfotograf Hans Blossey hat seine Liebe zu der Insel entdeckt. Ein neuer Bildband feiert ihre Schönheit. Manfred Lachniet hat ihn schon mal durchgeblättert.

Dazu: Das Neueste aus dem Sport. Die aktuellen Berichte aus der 1. und 2. Bundesliga. Kann Borussia Dortmund im Top-Spiel des Wochenendes die Bayern aus München niederringen? Setzt der VfL Bochum in Augsburg seinen Aufwärtstrend fort? Und wie schlägt sich Schalke 04 im Abendspiel der 2. Liga beim FC St. Pauli?

Dies und vieles mehr lesen Sie in Ihrer Digitalen Sonntagszeitungs. Für Abonnenten kostenlos! Hier geht es zum Angebot:GENAU MEIN SONNTAG

Klare Kante, klare Meinung – das ist Klartext, die kommentierende Kolumne von Alexander Marinos, Vize-Chefredakteur der WAZ. Hier finden Sie alle Folgen - und können Klartext als Newsletter abonnieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Landespolitik