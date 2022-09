Abtreibungen: Bündnis kritisiert „Mangelversorgung“ in NRW

Düsseldorf. Mehr Beratungsangebote für Frauen zu Themen wie Schwangerschaft und Abtreibung, fordert ein Bündnis. Die Versorgung in NRW sei nicht ausreichend.

Ein Bündnis von 30 Organisationen fordert von der nordrhein-westfälischen Landesregierung mehr Beratungs- und Unterstützungsangebote für Frauen in Themenfeldern wie Schwangerschaftsabbruch, Geburtshilfe und sexuelle Bildung.

In einem offenen Brief verlangt die Initiative unter anderem die wohnortnahe Versorgung von ungewollt Schwangeren, die Aufnahme des Schwangerschaftsabbruchs in die Aus- und Weiterbildung von Frauenärzten sowie Schutzzonen vor ärztlichen Praxen und Kliniken, die Abtreibungen vornehmen, wie das Bündnis am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Die „reproduktive und sexuelle Gesundheitsversorgung“ müsse insgesamt verbessert werden.

Unterstützt wird die Initiative von Organisationen aus den Bereichen Gesundheit, Gleichstellung, Soziales, Gewerkschaften und Politik. Zu den Unterzeichnern des Schreibens gehören unter anderem Pro Familia NRW, die Landesverbände des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), von Arbeiterwohlfahrt, dem Paritätischen und dem Sozialverband Deutschland in NRW sowie die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen und Donum Vitae NRW.

Pro Familia: „Recht auf sexuelle Bildung und Beratung“

Die Geschäftsführerin von Pro Familia NRW, Rita Kühn, verwies bei der Übergabe des Schreibens auf eine Mangelversorgung für ungewollt Schwangere. Vor allem im ländlichen Raum gebe es zu wenige Praxen, die einen Schwangerschaftsabbruch anbieten. „Die daraus resultierenden weiten Anfahrtswege sind eine große finanzielle und psychische Belastung für die Betroffenen.“ Zum Forderungskatalog gehört auch eine Verbesserung der Hebammenversorgung.

Zudem forderte Kühn das „Recht auf sexuelle Bildung und Beratung“ für alle Menschen ein. „Das Land muss die Beratungsangebote rechtlich und strukturell absichern.“ Hier gebe es dringenden Nachbesserungsbedarf. (epd)

