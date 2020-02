Der Auftritt des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet am vergangenen Wochenende bei der Münchner Sicherheitskonferenz wurde allenthalben als maximale Absetzbewegung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU) gewertet. Laschet war mit der Europapolitik der Bundesregierung ins Gericht gegangen und hatte in einer Gesprächsrunde Sätze gesagt wie diesen: „Heute macht der französische Präsident Vorschläge, wir brauchen zu lange, bis man reagiert.“

Aber war das wirklich neu?

Da Laschet als Nachfolger von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und möglicher nächster Kanzlerkandidat der Union gehandelt wird, ist jedes seiner Worte neuerdings einer bundesweiten Analyse ausgesetzt. Weil die Führungsfrage seit Tagen quälend wabert und sich weder Laschet noch seine mutmaßlichen Konkurrenten Friedrich Merz und Jens Spahn offen erklären, muss fleißig im feinen Subtext gelesen werden.

Laschets Wettern gegen Merkels Europa-Politik stieß dabei auf besondere Beachtung, schien sie doch vor allem einem Zweck zu dienen: der Distanzierung von der aktuellen Bundeskanzlerin, die in Teilen der CDU nicht mehr allzu gut gelitten ist. Laschet wolle sich mit der europapolitischen Kritik in die Tradition Helmut Kohls stellen und den Ruf des treuen „Merkelianers“ abstreifen, lautete die gängigste Deutung. Nur so könne der liberale Aachener in einer möglichen Kampfabstimmung um Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur gegen Merz/Spahn punkten.

Schon Ende 2018 mahnte Laschet Antworten auf Macron an

Mag sein, dass Laschet diese Lesart sogar ganz gut zupass kam. Vielleicht war die Münchner Sicherheitskonferenz aber auch bloß ein Indiz dafür, dass ab sofort jede Formulierung des NRW-Ministerpräsidenten mit ganz anderer Bedeutung aufgeladen wird als bislang. Laschets Münchner Bemerkungen zur europapolitischen Zögerlichkeit der Bundesregierung jedenfalls kamen alles andere als unerwartet. Schon Ende 2018 klagte der Ministerpräsident vor der Landespressekonferenz in Düsseldorf, dass Merkels Groko nichts zu sagen wisse auf die Europa-Initiativen des französischen Präsidenten Emanuel Macron. „Ich wäre froh, wenn wir irgendwann mal selbst eine These aufstellen würden und Macron Antworten geben müsste“, sagte Laschet damals.

Im März 2019 legte er in einem Gastbeitrag für die Zeitung „Welt“ nach und äußerte sich begeistert über ein weiteres europapolitisches Manifest des französischen Präsidenten. Laschet warnte zugleich die Bundesregierung, „nicht wieder den richtigen Zeitpunkt für eine Antwort“ zu verpassen. „Mit Mut und Entschlossenheit entscheiden und handeln - das ist jetzt das Gebot der Stunde“, so der Ministerpräsident. Im Juni 2019 präzisierte Laschet in einem Interview mit der Funke-Mediengruppe zum selben Thema: „In der Öffentlichkeit wirkt es so, dass Macron Europa dynamisch voranbringt und Deutschland eher Bedenken vorträgt.“ Man müsse nicht jede Position von Macron übernehmen, „aber von seiner Leidenschaft könnten wir in Deutschland durchaus mehr haben“.

Als Abrechnung mit Merkel nahm das damals noch niemand wahr.