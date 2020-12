Ab Montag Testpflicht in NRW für Reiserückkehrer

Düsseldorf Wer aus einem Risikogebiet aus dem Ausland nach NRW einreist, muss sich auf das Coronavirus testen lassen.

In NRW müssen sich Menschen, die aus einem ausländischen Risikogebiet auf dem Land-, See- oder Luftweg einreisen, ab Montag höchstens 24 Stunden vor ihrer Einreise oder unmittelbar danach einem Schnell- oder PCR-Test auf das Coronavirus unterziehen. Die Kosten dafür müssen die Reisenden selbst tragen, wie das NRW-Gesundheitsministerium am Sonntag erklärte. (Einreisetestung). Die Testkosten müssen dabei selbst getragen werden.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sagte: „Die Zahl der Menschen, die sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, steigt in vielen Ländern dieser Welt an. Zum Schutz aller ist es nur verantwortungsvoll, Einreisende aus Regionen mit einer hohen Inzidenz zu testen und da wo es dann nach dem Testergebnis notwendig ist, in Quarantäne zu schicken. Genau das machen wir jetzt in NRW.”

Ab 1. Januar Test-Angebote an den Flughäfen

An den Flughäfen müssen für Passagiere von Tourismus- und Linienflügen spätestens ab dem 1. Januar 2021 Testangebote vorgehalten werden. Wenn eine Testmöglichkeit nicht unmittelbar am Ort der Einreise verfügbar ist, müssen sich Einreisenden innerhalb von 24 Stunden testen lassen, und zwar in den vorhandenen Testzentren oder den Hausarzt-Praxen, wie die Landesregierung klarstellt.

Bis zum Test sei der Kontakt mit anderen Personen "soweit wie möglich zu unterlassen". Diejenigen, die die Testpflicht nicht durch einen Schnelltest, sondern durch einen PCR-Test erfüllen, müssen sich ebenfalls bis zum Erhalt des Ergebnisses in Quarantäne begeben.

Sonderregelungen für Einreisende aus Großbritannien und Südafrika

Ausgenommen von der Testpflicht sind demnach Durchreisende, Binnenschiffer, der kleine Grenzverkehr bei Aufenthalten von unter 24 Stunden, tägliche oder wöchentliche Grenzpendler und Grenzgänger sowie Verwandtenbesuche, Warentransporte und einreisende Diplomaten/Abgeordnete bei Aufenthalten von unter 48 Stunden.

Für Einreisende aus dem Vereinigten Königreich und Nordirland sowie aus Südafrika gelten aufgrund der dort festgestellten Virus-Mutationen weiter gesonderte Regelungen. Diese schließen laut Gesundheitsministerium eine „Einreisequarantäne” bis zu einem negativen zweiten Testergebnis fünf Tage nach der Einreise ein.

NRW gibt weitere Hinweise zur Testpflicht für Einreisende:

-- Die neu eingeführte Testpflicht bezieht sich auf ausländische Risikogebiete und nicht auf innerdeutsche Regionen. Die Einstufung internationaler Risikogebiete erfolgt durch das Robert Koch-Institut unter der Adresse https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete.

-- Personen, bei denen mit dem Einreisetest eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen wurde, sind nach der bereits bestehenden Quarantäneverordnung des Landes verpflichtet, sich unverzüglich nach Erhalt dieses Testergebnisses auf direktem Weg in häusliche Quarantäne („Absonderung“) zu begeben.

-- Die Quarantäne endet, wenn keine Krankheitssymptome vorliegen beziehungsweise während der Quarantäne auftreten, frühestens nach zehn Tagen ab der Vornahme des Tests. Bei Vorliegen von Krankheitssymptomen verlängert sich die Quarantäne, bis die Symptome über einen ununterbrochenen Zeitraum von 48 Stunden nicht mehr vorliegen. Das zuständige Gesundheitsamt ist über die Verlängerung der Quarantäne und deren Ende zu informieren.

-- Einreisende aus dem Vereinigten Königreich sowie Südafrika müssen sich nach ihrer Ankunft in NRW grundsätzlich für zehn Tage in häusliche Quarantäne begeben. Die zehn Tage werden ab dem Tag der Ausreise aus den betreffenden Ländern gerechnet. Zudem müssen sich die betroffenen Personen unmittelbar vor oder bei der Einreise und dann nochmals nach fünf Tagen auf das Coronavirus testen lassen. Fällt der Test nach fünf Tagen negativ aus, kann die Quarantäne vorzeitig beendet werden (Freitestung).

-- Diese Personen müssen laut Landesregierung unverzüglich die für sie zuständige Gesundheitsbehörde kontaktieren und diese über ihre Einreise, das Einreisedatum und ihren aktuellen Aufenthaltsort informieren. Die Information kann auch telefonisch oder per E-Mail erfolgen. Sie sind außerdem verpflichtet, die zuständige Gesundheitsbehörde unverzüglich zu informieren, wenn bei ihnen typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacksverlust auftreten.