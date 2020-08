NRW will Regeln für private Feiern nicht verschärfen

Düsseldorf. Nur sechs Prozent der Corona-Neuinfektionen gehen auf Veranstaltungen zurück, so NRW-Gesundheitsminister Laumann. Karneval sieht er skeptisch.

Rund sechs Prozent der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen sind nach Angaben von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) auf Veranstaltungen und private Feiern etwa in Gaststätten zurückzuführen. Ein Drittel der Infektionen gehe auf das private Umfeld in Haushalten zurück und ein Viertel auf Reiserückkehrer, sagte Laumann am Mittwoch in Düsseldorf.

Trotz steigender Infektionszahlen sei man von "Alarmstufe Rot" derzeit weit entfernt, so der Gesundheitsminister. Es sei "weder Sorglosigkeit noch Panik angebracht". Das Robert Koch-Institut (RKI) hatte am Mittwochmorgen erneut relativ hohe Zahlen an Corona-Neuinfektionen gemeldet. So haben die Gesundheitsämter in Deutschland innerhalb eines Tages 1510 neue Corona-Infektionen registriert – die höchste Zahl von Neuansteckungen seit dem 1. Mai. Aktuell sind in NRW gut 4600 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 14,7 liegt NRW weiterhin an der Spitze im Bundesländer-Vergleich (Stand 19.8., 0 Uhr).

Debatte über Corona-Beschränkungen etwa bei Feiern und Veranstaltungen

Angesichts der derzeit steigenden Infektionszahlen in ganz Deutschland gibt es eine Debatte über weitere Corona-Beschränkungen etwa bei Feiern und Veranstaltungen. "Aus gutem Grund", so Laumann, habe man die Regeln für private Feiern bislang nicht verschärft. Man könne nur an die Menschen appellieren, sich an die geltenden Spielregeln zu halten.

Aufgrund der Corona-Pandemie glaubt NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann derzeit eher nicht, dass der nächste Karneval in gewohnter Form stattfinden kann. Er wolle die Entscheidung darüber auf jeden Fall mit den Karnevalsvereinen zusammen treffen, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Düsseldorf. Man solle sich damit auch ruhig noch zwei, drei Wochen Zeit lassen. „Ich muss Ihnen aber auch sagen, und da will ich auch gar nicht hinterm Berg halten: Wenn in drei Wochen die Inzidenz da ist, wo sie jetzt ist, bin ich schon der Meinung, dass wir dann eher zu der Frage kommen, dass Karneval so nicht geht, wie wir das kennen. Wir haben ja auch im Frühjahr die Schützenfeste nicht gemacht, wir machen jetzt im Herbst die Kirmes nicht.“ (red, mit dpa)