Polizei 30 Millionen Euro für Munition für Polizei und Justiz in NRW

Düsseldorf. Rund 30 Millionen Euro waren zwischen 2018 und 2023 eingeplant für Munition für Polizei und Justiz. Das erklärt NRW-Innenminister Herbert Reul.

Für die Polizei in NRW sind in den Haushaltplänen der Jahre 2018 bis 2023 insgesamt rund 28,6 Millionen Euro für Munition angesetzt worden. Dafür konnten bislang fast 49 Millionen Schuss der Standardmunition „Action 4“ beschafft werden. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Antwort von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) auf eine AfD-Anfrage hervor. Für das laufende Jahr sei noch keine weitere Munition beschafft worden.

Reul: Polizei hat genügend Munition auf Vorrat

Die AfD-Abgeordneten Hartmut Beucker und Markus Wagner hatten angesichts der Nachrichten über eine schlechte Versorgungslage bei der Bundeswehr die Sorge geäußert, ob eventuell auch Landesbehörden nicht über genügend Munition verfügten. Reul verneinte das.

Lesen Sie auch: Polizei NRW zieht positive Rosenmontags-Bilanz

„Polizeibehörden und Justizvollzugseinrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen halten Dienstwaffen und entsprechende Munition in dem für die Erfüllung der ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben erforderlichen Umfang vor“, antwortete er. „Die Bevorratung ist für die Aufgabenerfüllung ausreichend und diese stets gewährleistet.“

Munition für Justiz wird vor allem für Übungen gebraucht

Für alle Justizvollzugseinrichtungen (JVA) des Landes beschaffe die zentrale Waffenkammer der Justiz NRW Munition für Übungs- und Einsatzzwecke. Seit 2018 seien für rund 1,7 Millionen Euro mehr als 3,7 Millionen Schuss Munition beschafft worden.

Lesen Sie auch: Kriminalität in NRW ist deutlich gestiegen

Der sichere Umgang mit Dienstwaffen erfordere ein hohes Maß an regelmäßigen Trainings, erklärte Reul. „Im Bereich des Justizvollzugs wird der ganz überwiegende Teil der Munition für Übungszwecke beschafft. Darüber hinaus wird in den Justizvollzugseinrichtungen eine Einsatzreserve für Transporte und die Anstaltssicherung vorgehalten.“ Infolge des Ukraine-Kriegs habe es keine Anpassungen bei der Munitionsbeschaffung und -vorhaltung gegeben.

Nach Angaben des Ministers verfügt die Polizei in NRW aktuell über rund 51.000 Pistolen mit jeweils zwei Magazinen sowie 7616 Maschinenpistolen mit jeweils vier Magazinen. Im Justizvollzug werden demnach 1277 Waffen mit Magazinen vorgehalten. (dpa)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Klare Kante, klare Meinung – das ist Klartext, die kommentierende Kolumne von Alexander Marinos, Vize-Chefredakteur der WAZ. Hier finden Sie alle Folgen - und können Klartext als Newsletter abonnieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Landespolitik