Corona: Bewegungsradius in Hotspots wird eingeschränkt

Corona 15-Kilometer-Regel: NRW will nur Freizeitfahrten verbieten

Düsseldorf. Die umstrittene neue Bewegungsbeschränkung sorgt für Diskussionen. Jetzt zeichnet sich ab, wie sie in NRW Anwendung finden soll.

Nordrhein-Westfalen wird die umstrittene neue 15-Kilometer-Bewegungsbeschränkung für Bewohner in Städten und Kreisen mit besonders vielen Corona-Neuinfektionen im Rahmen der bestehenden Hotspot-Strategie umsetzten. Das erklärte ein Sprecher von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion.

„Reisen und Fahrten im Freizeitzusammenhang über einen Umkreis von 15 Kilometern um den Wohnort hinaus werden untersagt“, hieß es weiter. Weitere Einzelheiten würden gegenwärtig beraten. „Klar ist: Berufliche Fahrten, Arztbesuche, Besuche von pflegebedürftigen Verwandten und Fahrten zu geöffneten Einrichtungen des täglichen Bedarfs bleiben auch im Anwendungsfall dieser Regelung zulässig.“

Die 15-Kilometer-Regel soll nur in Kreisen und Städten greifen mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Am Mittwoch fiel darunter keine NRW-Stadt mehr. Auch Herne, das noch am Dienstag eine Inzidenz von knapp über 200 verzeichnet hatte, unterschritt wieder die kritische Marke.

FDP stuft 15-Kilometer-Regel nur als "Möglichkeit" ein

Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) stufte die Bewegungsbeschränkung lediglich als „Möglichkeit“ für besonders vom Corona-Virus gebeutelte Regionen ein. In der sogenannten Hotspot-Strategie hatte die Landesregierung bereits vor Weihnachten begonnen, mit den Kommunalverwaltungen in Städten mit einer Inzidenz über 200 zusätzliche Maßnahmen wie Ausgangssperren oder Alkoholverkaufsverbote zu beraten. In diesem Zusammenhang könnte auch die 15-Kilometer-Regel Anwendung finden, um zum Beispiel Ausflüge auf die Skihügel im Sauerland zu unterbinden.

Mit der neuen 15-Kilometer-Regel, die ab Montag im verschärften Corona-Lockdown gelten soll, will NRW Freizeitfahrten wie nach Winterberg unterbinden.

Polizei und Kommunen hatten Kritik an der Bewegungsbeschränkung geübt, da sie kaum zu kontrollieren sei. Zudem gibt es Zweifel, ob sich „triftige Gründe“ für weitere Fahrten mit dem Auto rechtssicher definieren lassen. Die NRW-Landesregierung ist nach den Bund-Länder-Beschlüssen zurzeit damit beschäftigt, die ab Montag geltende Corona-Schutzverordnung mit Details neu zu fassen.