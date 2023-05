Land NRW setzt Abschiebung von Menschen in den Sudan aus

NRW schiebt Ausreisepflichtige ab sofort nicht mehr in den Sudan ab. Dort kämpfen die Truppen zweier Generäle gegeneinander. Etliche Menschen waren dort in den vergangenen Wochen evakuiert worden.

Düsseldorf. Das Land NRW schiebt derzeit keine Menschen mehr in den Sudan ab. Im dem afrikanischen Land eskaliert der Machtkampf zwischen mächtigen Militärs.

Nordrhein-Westfalen hat die Abschiebung von ausreisepflichtigen Sudanesen ausgesetzt. Das NRW-Flüchtlingsministerium begründete dies am Dienstag mit der Sicherheitslage in dem nordostafrikanischen Land. Derzeit bestehe ein faktisches Hindernis zur Rückführung in den Sudan; Menschen würden derzeit nicht in den Sudan abgeschoben, bestätigte die Pressesprecherin dem Evangelischen Pressedienst (epd). Zunächst hatte die Düsseldorfer „Rheinische Post“ darüber berichtet.

In Nordrhein-Westfalen leben derzeit den Angaben nach insgesamt 750 sudanesische Staatsangehörige. 33 von ihnen sind ausreisepflichtig. Die Gewalt im Sudan schlage sich bislang nicht in Flüchtlingszahlen in Deutschland nieder, hieß es. Der bundesweite Zugang aus dem Sudan liege im laufenden Jahr mit Stand vom 26. April bei 234 Personen.

Machtkampf zwischen Militärs eskalierte Mitte April

Im Sudan eskaliert seit Mitte April ein Machtkampf zwischen dem Armee-Chef, General Abdul Fattah Al-Burhan, und dem Befehlshaber der RSF-Miliz, Mohamed Hamdan Dagalo, genannt „Hemeti“. Seit Dienstag einigten sich die Gegner bereits mehrfach auf Waffenruhen, die aber immer wieder gebrochen werden.

Nach Angaben des sudanesischen Gesundheitsministeriums wurden seit Beginn der Kämpfe mindestens 528 Menschen getötet und mehr als 4.500 verletzt. Die tatsächliche Opferzahl dürfte höher sein. Laut UN sind Zehntausende Menschen auf der Flucht. Millionen harren jedoch weiter aus, weil es zu gefährlich ist, die Häuser zu verlassen. (epd)

