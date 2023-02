Gesicht des Ukraine-Krieges: "Ich erinnere mich an jede Glasscherbe"

Gesicht des Ukraine-Krieges- Ich erinnere mich an jede Glasscherbe

Fotos der Ukrainerin Elena Jurilo gingen vor einem Jahr um die Welt: Sie wurde am ersten Tag des russischen Angriffskrieges am 24. Februar 2022 im Osten der Ukraine verletzt. Bis heute leidet sie unter einer posttraumatischen Belastungsstörung und ist in psychologischer Behandlung.

Video: Medizin, Gesundheit, Politik, Krise, Krieg, Konflikt