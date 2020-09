Kommunalwahl Live-Ticker: So läuft der Kommunalwahl-Sonntag in NRW

Essen Kommunalwahl in Zeiten von Corona: Ab 8 Uhr sind die Lokale in NRW geöffnet. Wie der Wahlsonntag verläuft, erfahren Sie in unserem Live-Ticker.

Stadträte, Landräte, Kreistage und Bürgermeister: Heute entscheidet sich, wer in den Kommunen und Kreisen des Landes NRW in den kommenden Jahren das Sagen hat.

Alle fünf Jahre finden in Nordrhein-Westfalen die Kommunalwahlen statt. Dann sind alle Bürger ab 16 Jahren aufgerufen, ihre Vertretung der Städte, Gemeinden und Kreise wie auch Bürgermeister, Oberbürgermeister oder Landräte zu wählen. Erstmals werden auch die 91 Mitglieder des Ruhrparlaments gewählt. In diesem Jahr allerdings finden die Kommunalwahlen in NRW während der Coronavirus-Pandemie statt.

So werden in den Wahllokalen "angemessene Schutzmaßnahmen getroffen", die die Einhaltung des Mindestabstandes sicherstellen sollen, Wähler sollen ihr Kreuz wenn möglich mit ihrem eigenen Kugelschreiber setzen. Zudem wurden die Stimmbezirke vergrößert, die Anzahl der Wahlräume und Urnenwahlvorstände reduziert. In den Wahllokalen gilt die Maskenpflicht.

Noch nie war die Briefwahl bei einer NRW-Kommunalwahl so beliebt wie im Corona-Jahr. Ob aus Sorge vor einer Ansteckung mit dem Virus im Wahllokal oder nicht - die flexible Wahl per Brief liegt im Trend. Mehrere nordrhein-westfälische Städte berichten, dass Briefwahlunterlagen vor der Wahl am 13. September öfter angefragt wurden als im gleichen Zeitraum vor den Kommunalwahlen 2014.

