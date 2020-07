Kommunalwahl NRW 2020 – So funktioniert die Briefwahl

Wer nicht ins Wahllokal gehen möchte, kann bei der NRW-Kommunalwahl auf per Brief wählen. Die Umschläge sind rot. (Archivbild von der Europawahl 2019).

NRW. Die Kommunalwahlen in NRW stehen bevor. Wer im Corona-Jahr nicht ins Wahllokal gehen möchte, kann auch per Brief wählen – alle Infos dazu hier.

Bei den Kommunalwahlen in NRW wird in diesem Jahr vieles anders sein. Aufgrund der Corona-Pandemie schränken die Kommunen die Zahl der Wahllokale stark ein. Die Stadt Oberhausen beispielsweise wird auf Seniorenheime als Wahllokal komplett verzichten.

Eine Alternative ist die Briefwahl, die seit Jahren bei Wählern immer beliebter wird: Bei der letztjährigen Europawahl wählten laut Bundeswahlleiter 28 Prozent der Deutschen per Brief – doppelt so viele wie noch 20 Jahre zuvor. Lesen Sie hier, wie Sie per Briefwahl bei der Kommunalwahl Ihre Stimme abgeben können.

Wie kann ich eine Briefwahl für die Kommunalwahl beantragen?

Die Unterlagen zur Briefwahl müssen bei den Kommunen beantragt werden. Das ist ab Erhalt des Wahlscheins möglich. Der Versand der Wahlbenachrichtigungen erfolge in der Zeit zwischen dem 10. und 23. August, teilt das NRW-Innenministerium auf Nachfrage mit.

Die Übersendung der Unterlagen kostet den Wähler nichts. Die Bürgermeister sind laut der Kommunalwahlordnung verpflichtet, bis zum 24. Tag vor der Wahl bekannt zu geben, wie die Briefwahl in ihrer Stadt genau abläuft.

Wann kommen meine Briefwahlunterlagen?

„Der Versand der Briefwahlunterlagen ist sehr abhängig vom Anforderungsvolumen", sagt ein Sprecher des NRW-Innenministeriums. „Konkrete Aussagen können wir von dieser Stelle nicht treffen.“ Der Versand erfolge überwiegend automatisiert, so dass die Unterlagen in der Regel am Tag nach der - meist online erfolgten - Beantragung verschickt werden. „Einzurechnen ist dann die übliche Postlaufzeit“, heißt es aus dem Ministerium.

Bis wann kann ich eine Briefwahl beantragen?

Die Briefwahlunterlagen können bis zum Freitag (11. September) vor dem Wahltag, 18 Uhr beantragt werden.

Wie funktioniert die Briefwahl?

Die Briefwahlunterlagen enthalten drei Zettel: den Stimmzettel für die allgemeinen Kommunalwahlen, den Stimmzettel für die Wahl des Ruhrparlaments und den Wahlschein.

Auf den Stimmzetteln kreuzen Sie die von Ihnen favorisierten Kandidaten an. Die beiden Stimmzettel legen Sie in den blauen Stimmzettelumschlag und kleben diesen zu. Nehmen Sie nun den Wahlschein zur Hand. Versehen Sie die „Versicherung an Eides statt zur Briefwahl“ mit dem aktuellen Datum und unterschreiben Sie diese. Der Wahlschein kommt zusammen mit dem blauen Umschlag in den hellroten Umschlag. Den hellroten Wahlbriefumschlag kleben Sie ebenfalls zu und verschicken ihn (unfrankiert, im Auslang frankiert). Alternativ kann der rote Umschlag auch im Wahlamt abgegeben werden. Das Land NRW empfiehlt, den Umschlag spätestens drei Tage vor dem Wahltag abzuschicken.

Falls Sie es nicht schaffen, den Umschlag rechtzeitig abzuschicken, ist das nicht schlimm: Mit den Briefwahlunterlagen ist auch eine Wahl vor Ort im Wahllokal möglich.