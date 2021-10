Die Koalitionsverhandlungen von SPD, FDP und Grünen beginnen nachmittags. FDP-Generalsekretär Wissing rechnet mit zügigen Ergebnissen.

Am Donnerstagnachmittag starten die Koalitionsverhandlungen der Ampel-Partner

SPD, FDP und Grüne kommen mit großen Teams in Berlin zusammen

In Arbeitsgruppen sollen die einzelnen Bestandteile des Koalitionsvertrags zustande kommen

FDP-Generalsekretär Wissing geht von zügigen Verhandlungen aus

Wie genau die Nachfolge von Armin Laschet in der CDU geregelt wird, ist noch unklar

Berlin. Ab diesem Donnerstag wird es ernst im politischen Berlin: Nachdem SPD, Grüne und FDP bei den Sondierungen erst einmal grob die Möglichkeiten und Grenzen einer gemeinsamen Regierung ausgelotet haben, wollen sie nun endgültig über eine Ampel-Koalition verhandeln.

Fast einen Monat nach der Bundestagswahl geht es ans Eingemachte - dabei gelten vor allem die Unterschiede in der Steuer- und Finanzpolitik und die Klimaschutzstrategie als Knackpunkte. Zudem gilt noch als unklar, wie die drei Parteien ihre Pläne finanzieren wollen. Auf dem Berliner Messegelände kommen zum Auftakt der Beratungen die Hauptverhandler, je sechs hochrangige Vertreter jeder Partei, mit den Leitern der Arbeitsgruppen zusammen. Insgesamt werden 22 Gruppen über einzelne Bestandteile des Vertrags verhandeln.

Die Union kämpft derweil mit den Folgen der Wahlniederlage: Die CDU will sich personell neu aufstellen, der bisherige Vorsitzende Armin Laschet will den Prozess moderieren. Wie genau die neue Parteispitze zusammenkommen soll, ist allerdings noch unklar - Anwärter auf Laschets Posten gibt es aber einige.

News zu Koalitionsverhandlungen und Bundestag vom 21. Oktober: Ampel-Gespräche lichten Reihen bei der Ministerpräsidentenkonferenz

13.01 Uhr: Die beginnenden Verhandlungen für eine Ampel-Koalition haben am Donnerstagmorgen schon Planänderungen bei der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) nach sich gezogen. Wegen der Bündnisgespräche zwischen SPD, Grünen und FDP in Berlin würden nun nicht alle Regierungschefs schon am Donnerstagmittag zur Jahreskonferenz auf Schloss Drachenburg im nordrhein-westfälischen Königswinter erscheinen, teilte die Düsseldorfer Staatskanzlei mit.

Bei seiner ersten und letzten MPK als Gastgeber wird sich der scheidende NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) daher auch nicht mit lückenhaften Reihen zum eigentlich geplanten Gruppenfoto am stürmischen Drachenfels aufstellen. Das übliche repräsentative "Klassenfoto" soll am letzten Konferenztag auf dem Petersberg geschossen werden - dann voraussichtlich nicht mehr mit Sturmfrisuren.

Wissing vor Beratungen: "Wir werden zügig durchkommen"

12.01 Uhr: FDP-Generalsekretär Volker Wissing ist zuversichtlich, dass sich die Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen nicht ewig in die Länge ziehen. "Wir werden zeitnah und zügig durchkommen", sagte Wissing am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". Die drei Partner hatten in einem Sondierungspapier bereits eine Reihe von Vorfestlegungen getroffen. Dabei werde man bleiben, sagte Wissing vor den am Nachmittag beginnenden Koalitionsverhandlungen. "Die Menschen haben Lust auf diese neue Regierung", betonte er.

Mit Blick auf die Finanzierung der Vorhaben ist bereits vereinbart, dass es keine Steuererhöhungen und keine Aufweichung der Schuldenbremse geben soll. "Das ist der Rahmen", sagte Wissing. Zugleich betonte er, dass die staatseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) eine Rolle spielen werde. Wissing machte vor dem Hintergrund von Debatten über die Besetzung des Finanzministerpostens klar, dass Ressortfragen am Ende der Koalitionsverhandlungen geklärt werden.

FDP-Generalsekretär Volker Wissing geht von zügigen Koalitionsverhandlungen aus. Foto: dpa

Konservative Kräfte gründen eigene Kampagnen-Organisation

11.37 Uhr: Mit der Gründung einer eigenen Kampagnen-Organisation wollen konservative Kräfte ihre Anliegen professioneller in der Öffentlichkeit platzieren. Die Organisation "TheRepublic" verstehe sich "hierbei auch als außerparlamentarische Stimme von CDU und CSU", heißt es in einer Erklärung vom Donnerstag. "Wir bieten dem wirtschafts- und bürgerfeindlichen Klima die Stirn und geben denen, die Deutschland am Laufen halten, eine starke Stimme." Das Projekt erfährt nach eigenen Angaben breite Unterstützung aus der Union.

Bei einer Auftaktveranstaltung in Leipzig Ende August warb demnach der CDU-Politiker Friedrich Merz für das Projekt. Zu den Unterstützern gehöre auch der Hamburger CDU-Chef Christoph Ploß, die Mittelstandvereinigung der CDU, und Fraktionsvize Carsten Linnemann.

