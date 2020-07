Ab dem 17. August sollen die Kitas in NRW wieder komplett in den Regelbetrieb gehen.

Corona Kitas in NRW starten am 17. August wieder den Regelbetrieb

Düsseldorf. Nach den Sommerferien starten die Kitas in NRW wieder in den Regelbetrieb. Neue Empfehlungen bei leichten Erkrankungen wie der „Schnupfennase“.

Die Kindergärten in Nordrhein-Westfalen sollen ab dem 17. August zurück in den Regelbetrieb. Die große Corona-Studie in Düsseldorfer Kitas hat nämlich es gezeigt: In Kindertagesstätten gibt es offenbar kein erhöhtes Corona-Infektionsrisiko, das hat die jüngste Untersuchung der Uniklinik Düsseldorf ergeben. Knapp eine Woche nachdem die Virologen die Ergebnisse ihrer Modellstudie vorgestellt haben, lässt Familienminister Joachim Stamp deshalb Worten nun Taten folgen. Sein Ministerium war es auch, das die Untersuchung in Auftrag gegeben hatte.

Wenige Tage nach dem Ende der NRW-Sommerferien, nämlich ab dem 17. August, sollen demnach alle Kinder ihre Kita oder ihre Tageseltern wieder im vertraglich vereinbarten Umfang besuchen können.

Die Neuregelung stehe jedoch unter dem Vorbehalt des weiteren Infektionsgeschehens im Land. Stamp spricht von einem „Regelbetrieb unter Bedingungen der Pandemie“. Deshalb könne es bei weiter steigenden Zahl von Corona-Erkrankten wieder zu erneuten Einschränkungen auch beim Kita-Betrieb kommen. Stamp: „Auch landesweite Einschränkungen können als Ultima ratio nicht ausgeschlossen werden.“

NRW regelt Empfehlungen zu „Schnupfennasen“ neu

Bei vielen Eltern und auch Kinderärzten hatte der rigorose Umgang bei leichten Erkrankungen wie der „Schnupfennase“ in den vergangenen Wochen für Unmut gesorgt. Hier hat das Land nun die Empfehlungen an die pädagogischen Kräfte aktualisiert, die ab sofort gelten:

Von der Betreuung ausgeschlossen sind demnach kranke Kinder mit Fieber oder Symptomen, die auf eine infektiöse Erkrankung schließen lassen.

sind demnach kranke Kinder mit schließen lassen. Kinder, die „nur“ einen Schnupfen haben, sollen für 24 Stunden zuhause beobachtet werden. Wenn sich keine weiteren Symptome wie Husten oder Fieber zeigen, dürfen sie wieder zurück in die Kita. Dafür ist auch kein ärztliches Attest notwendig. Gemeint sind etwa Asthma, Allergien, Heuschnupfen oder Neurodermitis.

Damit Eltern ihre Kinder bei Erkrankungen konsequent weiter zuhause betreuen können, will sich Stamp bei der Bundesregierung für eine Ausweitung des „Kinderkrankenscheins“ einsetzen (bislang zehn Tage im Jahr). Stamp: „Das muss bundesweit geregelt werden“, auch eine Bundesratsinitiative aus NRW schließt er nicht aus.

Aufgehoben wird auch die strikte Trennung von Kita-Gruppen. Kita-Kinder müssen demnach weiterhin keinen Abstand zueinander halten und auch keine Maske tragen. Unter Erwachsenen in Kitas gilt jedoch der Mindestabstand von 1,5 Metern. Außerdem müssen Erwachsene im Umgang mit anderen Erwachsenen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Ab Mitte August soll auch Höchstbetreuung von 45 Stunden möglich sein

Zwar durften die Kitas in NRW nach der mehrmonatigen Corona-Zwangspause schon seit dem 8. Juni wieder für alle Kinder öffnen. Allerdings gelten seitdem verkürzte Betreuungszeiten. Die Höchstbetreuungszeit von 45 Stunden konnte nur noch im Ausnahmefall angeboten werden, falls einzelne Kitas das unter den verschärften Hygienevorschriften stemmen konnten.

In der Regel wurden deshalb in den vergangenen Wochen höchstens bis zu 35 Wochenstunden in der Kita angeboten. Viele berufstätige Familien beklagen seit Monaten massive Schwierigkeiten bei der Betreuung ihrer Kinder. (mawo/mit dpa)