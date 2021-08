Kiew. Der belarussische Aktivist Schischow ist tot. Er wurde erhängt in Kiew gefunden. Zuvor war der junge Mann vermisst gemeldet worden.

Der Aktivist Witali Schischow aus Belarus ist tot. Wie die ukrainische Polizei nach Medienberichten am Dienstag bekannt gab, wurde der junge Mann erhängt in einem Park der ukrainischen Hauptstadt Kiew aufgefunden.

"Der belarussische Staatsbürger Witali Schischow, der gestern in Kiew verschwand, wurde erhängt in einem Park in Kiew aufgefunden, nicht weit von seinem Wohnort", heißt es demnach in der Mitteilung der Polizei. Die Beamten nahmen Ermittlungen wegen Mordverdachts auf. Man wolle alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, darunter auch einen als Suizid getarnten Mord.

Schischow war am Montag vermisst gemeldet worden, nachdem er vom Joggen nicht zurückgekommen war. Kürzlich hatte er sich nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Wiasna noch bei Freunden gemeldet und gesagt, er fühle sich von Fremden verfolgt.

Schischow half verfolgten Landsleuten in der Ukraine

Schischow leitete die Organisation "Belarussisches Haus in der Ukraine" mit Sitz in in Kiew. Die NGO unterstützt verfolgte Belarussen bei der Suche nach einer Unterkunft, Jobs und in rechtlichen Fragen. Zahlreiche Belarussinnen und Belarussen sind seit den Wahlen im August 2020 vor möglichen Repressionen des Regimes unter Machthaber Alexander Lukaschenko ins benachbarte Ausland geflohen.

Zuletzt hatte sich die belarussische Sprinterin Kristina Timanowskaja in Tokio an die polnische Botschaft gewandt und um eine Aufenthaltserlaubnis in Polen gebeten. Sie fürchtete offenbar, gegen ihren Willen außer Landes gebracht zu werden, weil sie sich kritisch über belarussische Sportfunktionäre geäußert hatte. Die Republik Polen gewährte Timanowskaja Aufenthalt und sprach in Richtung Belarus von einer "geplanten Entführung" der Sportlerin.

Mehr in Kürze.

(fmg)

