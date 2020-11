Kaum Last-Minute-Partys vor Lockdown – Lob von Minister Reul

Düsseldorf. Die Polizei hatte „Party-Exzesse“ befürchtet – aber am letzten Wochenende vor dem Lockdown blieb es ruhig. Innenminister Reul ist voll Lobes.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat den Verzicht vieler Bürger auf große Halloween-Partys oder Last-Minute-Exzesse vor dem ausdrücklich gelobt. „Ich bin froh, dass sich die Bürgerinnen und Bürger an diesem Halloween-Wochenende verantwortungsvoll verhalten haben. Das bestärkt mich in der Erwartung, dass sie sich in den nächsten Wochen an die Regeln halten werden“, sagte Reul unserer Redaktion. Im Frühjahr sei es ja auch gelungen, mit Disziplin die Infektionskurve schnell wieder abzuflachen.

Behörden wollen mit Lockdown Kontrolle über Infektionen zurückgewinnen

Von diesem Montag an müssen bundesweit Gastronomie, Kultur- und Freizeiteinrichtungen für den gesamten Monat November schließen. Nur noch zwei Personen aus unterschiedlichen Haushalten dürfen sich in der Öffentlichkeit treffen – Feiern und Veranstaltungen sind verboten. Damit wollen die Behörden die Kontrolle über das Corona-Infektionsgeschehen zurückgewinnen.

Ganz Nordrhein-Westfalen ist laut Robert Koch-Institut (RKI) seit Sonntag ein einziges Corona-Risikogebiet. Als letzter Landkreis habe auch Soest die wichtige Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche überschritten, so das RKI. Besonders dramatisch sei das Infektionsgeschehen in Duisburg, das mit einer Inzidenz von 256,1 zuletzt mehr Infektionen verzeichnete als jede andere NRW-Kommune.

Letztes Wochenende: Polizei und Ordnungsämter hatten Probleme erwartet

Am letzten Wochenende vor Inkrafttreten der verschärften Corona-Maßnahmen registrierten die Sicherheitsbehörden deutlich weniger Vorfälle als befürchtet. Der Halloween-Tag sei ruhig gewesen und nicht vergleichbar mit den Vorjahren, bilanzierte etwa die Dortmunder Polizei. In Essen war der traditionelle „Zombie Walk“ abgesagt worden, der in den vergangenen Jahren zu größeren Menschenansammlungen geführt hatte. In den meisten Städten verzichteten Kinder und Jugendliche komplett darauf, auf der Jagd nach Süßigkeiten von Haustür zu Haustür zu ziehen.

Dagegen verzeichneten die des Landes noch einmal ein erhöhtes Besucheraufkommen. Viele NRW-Bürger wollten offenbar noch einmal essen gehen, bevor Restaurants und Bars erneut schließen müssen. So verzeichneten im Bochumer „Bermuda-Dreieck“ einige Lokale Warteschlangen. Auch die Düsseldorfer Altstadt war sehr voll. Nach dem Zünden von Feuerwerkskörpern kam es zeitweise zu Tumulten. Mehrfach musste zudem die Rheintreppe wegen dichter Menschenmengen geräumt werden. Gemessen an einem normalen Samstagabend an der „längsten Theke der Welt“ bilanzierte die Polizei jedoch keine größeren Vorkommnisse.

Gut ein Viertel der Bevölkerung hält Maßnahmen für überzogen

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte an die Bevölkerung appelliert, komplett auf Halloween-Feiern zu verzichten, obwohl sie noch nicht verboten waren. Die Kritik an den neuen Corona-Maßnahmen aus Gastronomie, Kultur und Sport hält derweil an.

Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Kantar für die „Bild am Sonntag“ finden 59 Prozent aller Bürger die von der Regierung beschlossenen Maßnahmen jedoch genau richtig. 28 Prozent halten sie für überzogen, 12 Prozent wünschen sich noch striktere Regeln.

Die wirtschaftlichen Folgen des vierwöchigen „Lockdown light“ könnten stärker ausfallen als zunächst angenommen. Nach Berechnungen des Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln werde das Bruttoinlandsprodukt (BIP) bundesweit voraussichtlich um einen Prozentpunkt sinken und dieses Jahr dadurch rund 591.000 Menschen ihren Job verlieren.