Corona: Nun sind es die Kinder, die Schutz benötigen

Essen. Dass Elterngruppen und Lehrerverbände erneut mehr Corona-Schutz an Schulen einfordern müssen, muss NRW äußerst peinlich sein.

Es hat etwas von „Täglich grüßt das Murmeltier“: Einmal mehr werden in NRW Millionensummen für die pandemiegebeutelten Schulen angekündigt und einmal mehr ist die Zwischenbilanz sehr dürftig. Nach einem gefloppten NRW-Ferienprogramm und einer langwierigen Digitalisierung sind es zum Schulstart in rund zwei Wochen nun vielerorts fehlende Luftfilter. Dass Elterngruppen auch im zweiten Pandemiesommer mehr Schutz für Schüler und Schülerinnen einfordern müssen, sollte NRW äußerst peinlich sein.

Zu Beginn dieser Pandemie standen vollkommen zu Recht die Hochbetagten und die Vorerkrankten im Fokus. Um das Virus einzudämmen, die Risikopatienten vor einer besonders schweren Covid-Erkrankung zu schützen und die Kliniken vor einem Kollaps zu bewahren, hat der Staat mit einer beispiellosen Vehemenz agiert und umfangreiche Maßnahmen umgesetzt. Inzwischen sind in NRW mehr als 80 Prozent der über 60-Jährigen doppelt geimpft. Auf den Intensivstationen sind Fälle schwerer Covid-Erkrankungen selten geworden. Und sogar in Altenheimen herrscht längst wieder Alltag.

Knapp zehn Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen in NRW doppelt geimpft

Nun sind es die Kinder, die Schutz benötigen. Die Jüngsten können nicht mittels Impfung gegen Corona geschützt werden – Vakzine für Kinder und Grundschüler sind in der EU nicht zugelassen. Und von den Jugendlichen in NRW sind nur knapp zehn Prozent doppelt geimpft – ohne eine geänderte Empfehlung der Ständige Impfkommission wird diese Quote auch nicht rasant steigen.

Also muss passiver Corona-Schutz her. Dazu gehört, die Impfbereitschaft unter Erwachsenen zu steigern. Dazu gehört aber auch, Orte sicherer zu machen, an denen junge Menschen zusammenkommen. Das sind in erster Linie Schulen und Kitas. Luftfilter sind nur ein Puzzleteil, aber ein sichtbares. Es darf nicht am Willen mangeln, es einzusetzen.