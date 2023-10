Laut israelischer Armee soll die Mehrzahl der Geiseln noch am Leben sein. Die Bodenoffensive rückt näher. Aktuelle Israel-News im Blog.

Tel Aviv/Berlin. Die Welt hält den Atem an. Israel hat an der Grenze zum Gazastreifen ein massives Truppenaufgebot versammelt. Der Befehl zur Bodenoffensive könnte jederzeit kommen. Die Invasion ist jedoch mit vielen Risiken behaftet. Die Hamas hat im Gazastreifen hunderte Kilometer unterirdischer Tunnel angelegt.

Derweil laufen alle diplomatischen Drähte heiß, um die von der Hamas in den Gazastreifen verschleppten Menschen freizubekommen. Die Lage der Zivilbevölkerung in Gaza verschlechtert sich indes weiter. Am Samstag sollen über Ägypten endlich Hilfslieferungen in den Gazastreifen kommen.

16.15 Uhr: Israels Armee geht eigenen Angaben zufolge davon aus, dass die meisten der mehr als 200 in den Gazastreifen verschleppten Geiseln noch am Leben sind. Das teilte das Militär am Freitag mit. Woher die Informationen stammen, sagte die Armee nicht.

Offiziellen Angaben zufolge haben Terroristen auf Geheiß der im Gazastreifen herrschenden Hamas nach dem Massaker am 7. Oktober mindestens 203 Menschen aus Israel in den Küstenstreifen verschleppt. Darunter sind nach Armeeangaben von Freitag mehr als 20 Kinder und Jugendliche. Zwischen zehn und 20 Geiseln seien ältere Menschen ab 60. Seit den Terroranschlägen gelten demnach noch 100 bis 200 Menschen als vermisst.

Biden bittet US-Kongress um rund 14,3 Milliarden Dollar für Israel

16.02 Uhr: US-Präsident Joe Biden ersucht den Kongress um mehr als 75 Milliarden Dollar zur Unterstützung Israels und der Ukraine. Das Weiße Haus legte am Freitag einen Antrag für Finanzmittel im Umfang von insgesamt 105 Milliarden Dollar (knapp 100 Milliarden Euro) vor, der auch zusätzliche Gelder für den US-Grenzschutz umfasst. Für die Ukraine sind 61,4 Milliarden Dollar vorgesehen, für Israel 14,3 Milliarden Dollar.

Allerdings ist der US-Kongress derzeit angesichts eines Machtkampfs der Republikaner im Repräsentantenhaus gelähmt. Unklar ist deswegen, ob und wann die Mittel gebilligt werden.

Neue Gefechte an israelisch-libanesischer Grenze

15.58 Uhr: An der israelisch-libanesischen Grenze ist es erneut zu Gefechten gekommen. Nach Angaben der israelischen Armee vom Freitag hätten sich drei Hisbollah-Kämpfer im Grenzgebiet aufgehalten, woraufhin die Armee mit Angriffen aus der Luft reagierte. Israelische Scharfschützen hätten außerdem auf bewaffnete Männer geschossen, die im Grenzgebiet identifiziert wurden.

Es seien zudem mindestens 20 Abschüsse aus dem Libanon auf israelisches Gebiet registriert worden, darunter seien auch Panzerabwehrraketen gewesen. Das israelische Militär reagierte nach eigenen Angaben mit Artillerie. Die Schiitenmiliz Hisbollah erklärte, Lenkflugkörper auf israelisches Gebiet abgefeuert zu haben.

