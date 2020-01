In NRW müssen Lehrer oft in Fächern aushelfen, in denen ihnen eigentlich die Lehrbefähigung fehlt.

Lehrbefähigung fehlt In NRW müssen Lehrer oft in fachfremden Fächern aushelfen

Düsseldorf. In NRW erteilen Personen ohne entsprechende Lehrbefähigung allein in der Sekundarstufe I rund eine Viertel Million Stunden pro Schuljahr.

Etwa jede sechste Unterrichtsstunde ist im Schuljahr 2018/19 in der Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen von Personen ohne die dafür vorgesehene Lehrbefähigung erteilt worden. Das geht aus einer am Donnerstag in Düsseldorf veröffentlichten Antwort von Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) auf eine SPD-Anfrage hervor.

Demnach wurden knapp 237.000 von insgesamt rund 1,4 Millionen Unterrichtsstunden von Personen ohne die entsprechende Lehrbefähigung erteilt. In der Regel seien die Stunden von Personen mit Lehrbefähigung für andere Fächer erteilt worden, erklärte ein Sprecher des Ministeriums.

Im ersten Halbjahr waren an den rund 4600 öffentlichen Schulen 4,8 Prozent des Unterrichts ausgefallen

Am höchsten fiel dieser Anteil an den Hauptschulen aus, an der Spitze der Regierungsbezirk Köln mit einem Anteil von rund 45 Prozent. Am wenigsten betroffen waren die Gymnasien mit Anteilen zwischen 6,2 (Regierungsbezirk Detmold) und 7,2 Prozent (Regierungsbezirk Köln).

Dabei handle es sich um eine Stichtagserhebung, erläuterte Gebauer. Die Unterrichtsausfall-Statistik für das gesamte Schuljahr 2018/19 werde derzeit noch im Ministerium aufbereitet. Im ersten Halbjahr waren an den rund 4600 öffentlichen Schulen 4,8 Prozent des Unterrichts ausgefallen - davon 3,3 Prozent ersatzlos, 1,5 Prozent kompensiert durch eigenverantwortliches Arbeiten. (dpa)