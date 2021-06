Impfzertifikate: Die mühsame Reise nach Digitalien

Ab Montag soll es in den Apotheken das digitale Impfzertifikat geben. Doch nicht jede Apotheke macht mit - und ob alles klappt, ist fraglich.

Am Montagmorgen möchte ich definitiv kein Apotheker sein. Ich ahne, was auf die 4000 Betriebe landauf, landab zukommt. Weil jetzt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der Erfolgsmeldungen so dringend braucht wie viele von uns endlich mal wieder einen Urlaub, verkündet hat, ab dem 14. Juni werde man in den Apotheken den digitalen Impfpass bekommen: einen QR-Code für eine App, die mit dem Smartphone in der Hand Reisen zulässt, soweit es die Inzidenzen zulassen.

Doch schon die Apotheker ahnen: Auch das wird wieder eine mühevolle Etappe auf dem langen Weg nach Digitalien. Es rächt sich, dass über Jahrzehnte hinweg die Digitalisierung des Gesundheitswesens eher als freiwillige Übung für Nerds verstanden wurde denn als dringend notwendige Investition. Und das Gesundheitswesen muss sich in Gänze fragen lassen, warum man im Internet weitgehend komplikationsfrei jeden Tag Milliarden von Kontobewegungen hinbekommt, die Übermittlung eines Rezepts oder eines Befundes oft bestenfalls per Fax funktioniert.

Gutes Wetter und Sommerferien: Der Andrang ist vorhersehbar

Hier aber hat Corona als Innovationstreiber fungiert: Die gescholtene Corona-App soll zum Impfausweis werden (die CoVPass-App war am Donnerstagnachmittag nur über Umwege in den digitalen Tiefen des App-Shops aufzutreiben.)

Angesichts des guten Wetters, der nahen Sommerferien und der sinkenden Inzidenzen kann man sich vorstellen, wie viele Menschen diesen Ausweis der Reisefreiheit gern hätten.

Wenn am Montag die Software hakt, die QR-Codes fehlen, Kunden Schlange stehen und die gute Laune abtaucht, sind die 18 Euro pro QR-Code für den Apotheker ein mageres Schmerzensgeld. Wenn alles fluppt, sei es ihnen gegönnt. Und Jens Spahn auch. Als Ansporn für die nächsten Etappen Richtung Digitalien. Wie war das noch mit der elektronischen Patientenakte?

