Im WAZ-Interview: Ministerpräsident Wüst zur NRW-Wahl

Essen. WAZ-Chefredakteur Andreas Tyrock spricht mit dem Regierungschef und CDU-Politiker über die wichtigsten Themen kurz vor der Wahl

Im Moment sieht es im Rennen um das Amt des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten nach einem sehr knappen Ergebnis aus. Bleibt Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) im Amt oder wird er von Herausforderer Thomas Kutschaty (SPD) abgelöst? Das entscheiden die Wählerinnen und Wähler in NRW am 15. Mai bei der Landtagswahl.

WAZ-Chefredakteur Andreas Tyrock Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Im WAZ-Video-Interview spricht Chefredakteur Andreas Tyrock an diesem Freitag mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Hendrik Wüst über die wichtigsten Themen zur Wahl. In der Sendung werden auch Fragen der WAZ-Leserinnen und -Leser beantwortet.

Sie können uns Ihre Fragen vorab zusenden an wir@funkemedien.de (Betreff: Frage). Das Interview, das am Freitag von 16 Uhr an auf WAZ.de übertragen wird, ist der letzte Teil einer Serie von Interviews mit vier Parteivorsitzenden.

Die bisherigen Interviews:

Weitere Texte zur Landtagswahl in NRW lesen Sie hier:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sichern Sie sich jetzt Zugang zu allen WAZ PLUS-Artikeln zum Vorteilspreis von 40 € jährlich – hier geht's zum Angebot!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik