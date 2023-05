Hotelbranche kommt nach Corona-Pandemie wieder auf die Beine

Die Hotelbranche in NRW hat unter der Corona-Pandemie sehr gelitten. Jetzt hat sie sich erholt und hat fast das Vor-Pandemie-Niveau erreicht. (Symbolfoto)

Düsseldorf. Die Corona-Pandemie hat der Hotelbranche stark zu schaffen gemacht. Jetzt sind die Zahlen fast wieder so wie vor der Pandemie.

Nach der Corona-Krise setzt Nordrhein-Westfalens Hotelbranche ihren Erholungskurs fort. Im März habe die Zahl der Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben bei 4,2 Millionen gelegen und damit 38,2 Prozent höher als im Vorjahresmonat, teilte das Landesstatistikamt am Montag in Düsseldorf mit.

Das Vorkrisenniveau ist damit fast wieder erreicht, die Zahl der Übernachtungen fiel im März nur noch 0,6 Prozent niedriger aus als im März 2019 - also vor der Pandemie.

Die Corona-Jahre haben der Hotelbranche stark zugesetzt, diese bekam umfangreiche staatliche Hilfen. Mit dem Ende der Einschränkungen kommt sie aber wieder auf die Beine. (dpa)

