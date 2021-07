Jetzt live: Laschet äußert sich zur Hochwasser-Katastrophe

Düsseldorf. NRW-Ministerpräsident Laschet will am Freitag über Hilfen für Kommunen berichten, wo Starkregen und Hochwasser erhebliche Schäden verursacht hat.

Die NRW-Landesregierung um Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich am Freitagvormittag zusammengefunden, um die Hochwasser-Lage in NRW zu analysieren und über Hilfen für die betroffenen Kommunen zu beraten. Die Kabinettsmitglieder sollen teils zugeschaltet werden, hieß es. Am Mittag wollen Laschet und Innenminister Herbert Reul (CDU) bei einer Pressekonferenz über das Ergebnis informieren.

Nach starken Regenfällen sind Teile NRWs von Hochwasserfluten heimgesucht worden. Mindestens 43 Menschen kamen ums Leben, mehrere Dutzend wurden verletzt. Die Zahl der Toten droht jedoch noch höher zu werden, teilte die Bezirksregierung Köln am Freitagmorgen mit.

Am Donnerstag hatte sich Laschet an mehreren von den Unwettern getroffenen Orten in NRW ein Bild der Lage gemacht. Bei seinem Besuch in Hagen kündigte er an, das Land NRW werde betroffenen Kommunen helfen: „Jetzt ist Hilfe des Landes erforderlich, auch wenn wir die Schäden noch nicht beziffern können. Wir werden die Kommunen und die Betroffenen nicht allein lassen, sondern Hilfe leisten, damit NRW solidarisch zusammensteht.“

Hochwasser-Katastrophe: Orte evakuiert wegen instabiler Talsperre

Allein im Kreis Euskirchen starben nach Polizeiangaben von Donnerstag 15 Menschen. Es waren am Donnerstagabend jedoch laut Polizei noch mindestens 20 Menschen vermisst. In Erftstadt-Blessem stürzten durch die Wassermassen Häuser ein.

An der Steinbachtalsperre werden die Orte Schweinheim, Flamersheim und Palmersheim evakuiert. Die Talsperre sei von einem Sachverständigen als „sehr instabil“ eingestuft worden, sagte der Landrat des Kreises Euskirchen, Markus Ramers (SPD). Von der Evakuierung seien 4500 Menschen betroffen.

Auch NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser will am Freitag über die Lage nach dem Unwetter in NRW informieren. Bei der Pressekonferenz, die um 13.30 Uhr beginnen soll, sei auch der Leiter Hochwasserinformationsdienstes des Landesumweltamtes und ein Vertreter des Deutschen Wetterdienstes.

(mit dpa)

