Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe

Trooz in Belgien: In den Provinzen Lüttich, Luxemburg und Namur wurde der provinzielle Katastrophenplan ausgerufen. Kritisch bleibt die Situation in Maaseik in der Provinz Limburg, wo das Wasser immer noch steigt.

Foto: Eric Lalmand/BELGA/dpa