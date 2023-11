Der Winter wird in den Landesbehörden wieder frisch: Die Heizungen dürfen bis 20 Grad aufgedreht werden. Was immerhin ein Grad mehr ist als im vergangenen Winter.

Heizperiode Heizung in Behörden darf wieder etwas höher gedreht werden

Düsseldorf Die Heizungen in den Landesbehörden dürfen wieder um ein Grad höher gedreht werden als im vergangenen Winter. „Normale“ Büros können wärmer sein.

Ministerien und Landesbehörden dürfen in diesem Herbst und Winter die Heizungen bis auf 20 Grad hochdrehen. Das ist immerhin ein Grad mehr als während der vergangenen Heizperiode. Noch wärmer soll es in den Büros aber nicht werden, damit man weiter Energie spart. Ein Sprecher der Staatskanzlei bestätigte die Anpassung auf dpa-Anfrage.

Mehr zum Thema

Hintergrund: Im vergangenen Jahr hatte der Bund wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und der Energiekrise eine 19-Grad-Grenze für Büros verfügt, die auch in der Landesverwaltung umgesetzt wurde. Die Verordnung des Bundeswirtschaftsministeriums lief im Frühjahr aus. In NRW hieß es zunächst: Man bleibe dennoch bei 19 Grad. Denn es habe einen Kabinettsbeschluss zum Energiesparen gegeben, der weiter Bestand habe.

In „normalen“ Büros darf wieder ab 20 Grad aufwärts geheizt werden

Inzwischen wird der Beschluss aber anders ausgelegt, da er sich bei der Raumtemperatur auf „das zulässige Minimum“ bezog. Daher gelten jetzt nicht mehr 19 Grad - sondern 20 Grad. Die sind seit Jahren als Mindesttemperatur vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Das bedeutet: In einem „normalen“ Büro darf man wieder ab 20 Grad aufwärts heizen, in Ministerien, Polizeiwachen und anderen Landesbehörden dagegen nur bis 20 Grad.

„Die Umsetzung der geltenden Regeln setzen die Ressorts um“, so der Sprecher der Staatskanzlei. Heißt: Jedes Ministerium muss die ihm nachgeordneten Einrichtungen informieren. (dpa)

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ausgeh-Tipps und Neuigkeiten aus der Szene im Revier: Hier kostenlos für den WAZ-Gastro-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik