Was geht und was nicht

Was geht und was nicht Kosten für neue Heizung: So teuer wird das Heizen für Sie

Berlin. Die Ampel-Koalition will die Wende hin zu klimaneutralen Heizungen. Was bald gelten soll, was schon geht und welche Kosten anfallen.

Im Zentrum der Wärmewende: Verbraucher konfrontiert mit einer schwierigen Entscheidung: Eine Vielzahl innovativer Heizsysteme sind verfügbar

Wie beeinflussen diese Entscheidungen Umwelt und Kosten für die Verbraucher?

Hier erhalten Verbraucherinnen und Verbraucher eine detaillierte Erklärung von verschiedenen Heizungsvarianten unterschiedlicher Preisklassen und deren Einfluss auf den Klimaschutz

Über kaum ein anderes Thema hat die Ampel-Koalition in den vergangenen Wochen so massiv gestritten wie über die Wärmewende. Hintergrund war das von Wirtschaftsminister Robert Habeck ins Spiel gebrachte schrittweise Verbot von Gas- und Ölheizungen ab 2024. Mittlerweile hat sich die Bundesregierung auf einen Kabinettsentwurf geeinigt – das Gas- und Ölheizungsverbot soll in einer Lightversion kommen. Wie die Entscheidungen einzuordnen sind und was auf die Verbraucher im neuen Heizungsgesetz zukommen könnte:

Gas- und Ölheizung ab 2024: Ampel-Regierung einigt sich – was gelten soll

Die Ampel-Koalition hat sich am Freitag zum umstrittenen Gebäudeenergiegesetz mit dem Verbot des Einbaus neuer Gas- und Ölheizungen geeinigt. Dabei bleibt es laut Bundeswirtschaftsministerium im Kern dabei, dass ab 2024 jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Es soll aber Ausnahmen, Übergangsfristen und eine umfassende Förderung geben. Aus Kreisen des Bundeswirtschaftsministeriums hieß es am Freitagabend, dass es mehr Möglichkeiten geben soll, die 65-Prozent-Anforderung zu erfüllen.

Unter anderem Gasheizungen, die „H2-ready“ sind, also auf 100 Prozent Wasserstoff umrüstbar, möglich sein – allerdings nur, wenn es konkrete Pläne für ein entsprechendes Wasserstoffnetz gibt. Für den Betrieb sollen grüner und blauer Wasserstoff möglich sein, blauer aber nur, wenn er strengen Anforderungen genügt. Gleichzeitig sollen mehr Ausnahmen und Härtefallregelungen geschaffen werden auch beim Einbau von neuen Heizungen: Über-80-Jährige zum Beispiel, die im eigenen Haus wohnen, können eine irreparabel kaputte Gasheizung auch mit einer neuen Gasheizung ersetzen.

Erst wenn deren Haus vererbt oder verkauft wird, greift das neue Recht - mit einer Übergangsfrist von zwei Jahren. Grundsätzlich gilt wie im ersten Entwurf: Spätestens am 31. Dezember 2044 müssen die fossilen Öfen wirklich aus sein. Denn 2045 soll Deutschland klimaneutral sein.

Auch interessant: Ölheizungen bald ersetzen? Die Bedeutung der Austauschpficht

Welche klimafreundlichen Optionen gibt es für Gas- und Ölheizungen?

Für Einfamilienhäuser oder Doppelhaushälften sind Wärmepumpen in der Regel gut geeignet – selbst in ungedämmten Häusern. Bei einem Gipfeltreffen im Wirtschaftsministerium sagten Unternehmensvertreter zu, ab 2024 pro Jahr rund 500.000 neue Wärmepumpen zu installieren. Um Öl- und Gas-Heizungen zu ersetzen, müsste laut Wirtschaftsminister Habeck die Zahl von derzeit gut einer Million auf vier bis sechs Millionen innerhalb von sieben Jahren steigen.

Bezeichnung der Förderung Zuschuss in Prozent Grundförderung ("Basis-Zuschuss") 25 Heizungs-Tausch-Bonus 10 Wärmepumpen-Bonus 5 Summe aller staatlichen Zuschüsse 40

Auch spannend: Umweltbundesamt-Chef: „Wärmepumpen sind kein Allheilmittel

Wenn der Einbau einer Wärmepumpe nicht möglich ist – zum Beispiel in dicht bebauten Stadtvierteln, greifen Kommunen heute schon teilweise auf Wärmenetze zurück. 14 Prozent der Haushalte in Deutschland werden so versorgt. Allerdings wird die Wärme in den Netzen heute noch überwiegend aus fossilen Energieträgern erzeugt. In Zukunft sollen die Netze überwiegend aus erneuerbaren Wärmequellen und industrieller Abwärme gespeist werden, zum Beispiel aus Tiefengeothermie, Solarthermie oder dem Abwasser.

In kleinen bis sehr kleinen Mengen kommen auch Biogas und Wasserstoff als Beimischung in den Netzen zum Einsatz. Biogas wird aus Biomasse wie Dung oder Pflanzenabfällen hergestellt und in Biogasanlagen zersetzt. Wasserstoff kann klimaneutral per Elektrolyse mit erneuerbarem Strom hergestellt werden – grüner Wasserstoff. Blauer Wasserstoff wird durch Dampfreformierung aus Erdgas gewonnen, wobei entstehendes CO2 abgeschieden und gespeichert wird. Er ist nicht vollständig klimaneutral.

Außerdem gibt es auch hybride Systeme, die etwa Wärmepumpe und Gaskessel kombinieren und die 65-Prozent-Anforderung ebenfalls erfüllen.

Alternative zu Heizöl und Gas: Wie realistisch ist Heizen mit Wasserstoff und Biogas?

Wasserstoff könnte schon jetzt ins Gasverteilernetz eingespeist werden, sagt Matthias Wagnitz, Referent für Energie- und Wärmetechnik beim Zentralverband Sanitär Heizung Klima – aber nur bis zu einem Anteil von zwanzig Prozent. Bei einer höheren H2-Einspeisung leiden laut Wagnitz Werksstoffe der Leitungen, wie etwa Dichtungen. Um Heizungen mit 100 Prozent Wasserstoff zu betreiben, müsste das komplette Rohrnetz nachgearbeitet werden.

Bisher wird eine H2-Einspeisung aber in Deutschland nicht gemacht, nur große Firmen haben sich zu Testzwecken oder in Form von Projekten selbst mit Wasserstoff versorgt. „Die Debatte um Heizen mit Wasserstoff suggeriert, dass Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Gasheizung zu Hause weiter nutzen können. Anstelle von Methan würde sie mit Wasserstoff gespeist“, sagt deshalb Agora-Expertin Uta Weiß.

Das ist eine Wasserstoff-Heizung Das ist eine Wasserstoff-Heizung

Lesen Sie auch: Umfrage zeigt: Mehrheit will Öl-und Gasheizungen behalten

Auch Verbraucherschützer warnen davor, Wasserstoffheizungen jetzt als breit einsetzbare Alternative zu bewerben: Die Diskussion über Gasheizungen, die H2-ready sein sollen, ist problematisch, weil es grünen Wasserstoff aktuell praktisch nicht gibt“, sagt Thomas Engelke, Energieexperte vom Bundesverband der Verbraucherzentralen. „Es darf nicht passieren, dass Verbraucher jetzt noch eine Gasheizung kaufen im Glauben, die könnten sie bald mit Wasserstoff betreiben.“

Biogas ist technisch unkomplizierter, aber ebenfalls knapp. Auf Anbauflächen stehen Pflanzen zur Produktion von Biogas zudem in Konkurrenz zu anderen Nutzungen wie etwa zur Nahrungsmittelproduktion.

Was kostet ein Tausch der Gas- oder Ölheizung den Verbraucher?

Nach Angaben der Verbraucherzentralen ist in einem Einfamilienhaus mit reinen Umrüstungskosten von mindestens 30.000 Euro zu rechnen, wenn eine bisherige Gasheizung durch eine Wärmepumpenheizung mit Luft-Wasserwärmepumpe ersetzt wird. Weitere 5.000 bis 15.000 Euro können dazukommen für Wärmepumpen, bei denen eine Wärmequelle im Erdreich oder Grundwasser erschlossen werden muss. Muss das Haus gedämmt werden, bedeutet auch das weitere Kosten.

Heizung Kosten in EUR Ölheizung ab ca. 8.000 Gasheizung ab ca. 7.000 Wärmepumpe ab ca. 15.000 Holz- oder Pelletheizung ab ca. 10.000 Fernwärme ab ca. 5.000 Brennstoffzellen ab ca. 30.000 Solarthermie ab ca. 10.000

Gefördert werden derzeit bis zu 40 Prozent der Kosten, die Ampel hat weitere Unterstützung angekündigt, speziell für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. Uta Weiß plädiert für mehr Modelle, bei denen Privatleute die Geräte nicht kaufen müssen: „Der Staat muss dafür sorgen, dass Miet- oder Finanzierungsmodelle für Wärmepumpen allen zugänglich gemacht werden“, sagt sie.

Mehr zu diesem Thema: Ölheizung & Wärmepumpe im Vergleich: Lohnt sich ein Tausch?

Noch sind Wärmepumpen außerdem knapp: „Wir haben Lieferzeiten von ein bis anderthalb Jahren und mehr für Wärmepumpen“, sagt Matthias Wagnitz. „Das macht sich leider in den Preisen auf allen Ebenen bemerkbar.“ Handwerker hätten mit stark gestiegenen Einkaufspreisen zu rechnen, etwa durch coronabedingte Lieferkettenengpässe.

Bei Gasthermen, die als H2-ready bezeichnet werden, müsste bei der Umstellung auf reinen Wasserstoff in jedem Fall der Brenner durch einen Fachinstallateur ausgetauscht werden. Eine Wasserstoff-Heizung inklusive Zubehör und Einbau kostet laut Heizungsbauern zwischen 30.000 und 35.000 Euro. Verbraucherschützer Engelke betont aber, dass jeder Fall ein Einzelfall sei: „Verbraucherinnen und Verbraucher, die eine neue Heizung einbauen wollen, sollten unbedingt zur Energieberatung gehen.“

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik