Hambacher Forst: Vermummte Person attackiert WDR-Team

Elsdorf. Bei Dreharbeiten im Hambacher Forst hat eine Person ein WDR-Team angegriffen und dabei mit einem Stock auf eine Kamera eingeschlagen.

Eine vermummte Person hat im Hambacher Forst ein WDR-Team bei Dreharbeiten angegriffen und dabei mit einem Stock auf die Kamera eingeschlagen. Wie ein Sendersprecher auf dpa-Anfrage am Samstag sagte, blieb das Team unverletzt. Laut Polizei wurde das Mikrofon an der Kamera bei dem Angriff am Freitag beschädigt. Die Person sei zu Fuß geflüchtet und im Wald verschwunden.

„Der WDR verurteilt diesen Angriff und hat bei der Polizei die Sachbeschädigung angezeigt“, sagte der Sprecher des Senders. Der Angriff habe sich bei Drehaufnahmen von noch existierenden Camps im Hambacher Wald ereignet. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben am Freitag gegen 15.30 Uhr alarmiert. Als sie eintraf, sei die Person bereits verschwunden gewesen, so ein Sprecher.

Hambacher Forst: Symbol des Protests der Klimabewegung

Der Hambacher Forst gilt als Symbol des Protests der Klimabewegung. Nachdem der einst besetzte Wald eigentlich gerodet werden sollte, bleibt er nun erhalten. Im Hambacher Forst leben derweil noch immer Aktivisten. Wie vor wenigen Tagen die „Aachener Zeitung“ berichtete, soll unter anderem die Baumhaus-Siedlung „Oaktown“ noch bewohnt sein. (dpa)

