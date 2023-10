Tel Aviv. Tausende Menschen stecken in Kibbuzen nahe der Grenze zu Gaza fest – und erleben den Horror hautnah. Nun werden erste Vorwürfe laut.

Bis zum Wochenende war Kfar Aza ein idyllischer 800-Einwohner-Kibbuz im Süden Israels – wenn man von den regelmäßigen Alarmsirenen absah, die vor Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen warnten. Doch am Sonntag glich die Siedlung einem Schlachtfeld. Israelische Truppen lieferten sich heftige Gefechte mit Terroristen aus dem Gazastreifen, die tags zuvor durch die Grenzbarriere eingedrungen und Massaker in Dörfern und Städten nahe dem Grenzzaun angerichtet hatten.

Viele der Bewohner sind längst in den Norden Israels geflüchtet, aber nicht alle. Fast jede Familie in Israel kennt jemanden, der vermisst wird. Alle kennen das Zittern und den Horror, wenn jemand längere Zeit nicht auf Nachrichten antwortet oder auf Anrufe reagiert: Wurde er nach Gaza verschleppt, so wie Dutzende andere Zivilisten – darunter auch Kinder und betagte Menschen? Wurde sie gefoltert, ermordet? Oder sitzen sie ohne Handyempfang in einem der Luftschutzräume, wo sie das Schießen im Kibbuz hören und nur hoffen können, dass die Terroristen an ihrem Haus vorbeiziehen?

Kfar Aza ist eine von sieben akuten „Kampfzonen“, wie Armeesprecher Richard Hecht sie nennt. „Wir kämpfen mit voller Kraft, um die Gebiete zurückzugewinnen“, sagt er. Den Terroristen war es gelungen, einen Armeestützpunkt und eine Polizeistation unter ihre Kontrolle zu bringen. Nach und nach arbeitet sich die israelische Armee nun vor, um die Orte aus der Macht der bewaffneten Milizen zu befreien. Dabei ist sie schweren Vorwürfen ausgesetzt.

Hamas-Angriff: Vorwürfe, die israelische Armee habe versagt

Aus mehreren Kibbuzen dringen Horrorgeschichten von einzelnen bewaffneten Bewohnern, die auf eigene Faust versuchten, eindringende Terroristen abzuwehren. Jeder Kibbuz im Umkreis der Gazagrenze hat speziell trainierte Sicherheitsteams, deren Aufgabe es ist, erste Abwehrmaßnahmen zu treffen, bis die Armee eintrifft. Nun sind es diese Erstversorger, die selbst die Arbeit der Armee verrichten müssen, weil das Militär mit der Vielzahl an betroffenen Orten überfordert zu sein scheint, erzählt ein Kibbuzbewohner.

Ein Polizist und ein Soldat inspizieren in Sderot den Tatort nach dem tödlichen Angriff auf eine Polizeistation, am zweiten Tag des anhaltenden Konflikts zwischen Israel und der militanten Palästinensergruppe Hamas. Foto: Ilia Yefimovich / dpa

Zum Vorwurf, die Armee habe versagt, äußert sich deren Sprecher nicht. Diese Diskussionen werde man führen, wenn der Krieg vorbei ist, sagt Hecht. „Jetzt konzentrieren wir uns darauf, die Kontrolle zurückzugewinnen. Zum Teil ist das schon gelungen. Die massive Grenzbarriere, die von den Terroristen mit Bulldozern durchbrochen worden war, sei an 29 Punkten wieder abgedichtet worden, sagt Hecht. Die bewaffneten Milizen waren von der Grenze aus bis zu 24 Kilometer weit ins Landesinnere eingedrungen.

Die 30.000-Einwohner-Stadt Sderot war Sonntagvormittag immer noch nicht aus der Hand der Terroristen befreit. Die Armee hat das Gebiet nahe der Gaza-Grenze zum militärischen Sperrgebiet erklärt, niemand darf sich ihr nähern. Wer noch nicht fliehen konnte, soll nun in Militärjeeps evakuiert werden. Konkrete Angaben, wie viele Menschen derzeit in den Kibbuzen nahe Gaza feststecken, macht die Armee nicht. Es seien aber „Tausende“, sagt Hecht.

Terroristen veröffentlichen Videos von Gräueltaten

In sozialen Medien kursieren grauenhafte Fotos und Videos von entstellten Geiseln, weinenden Kindern, leblosen Körpern verschleppter Personen, die von Terroristen in Gaza gepostet wurden. Darunter befindet sich auch eine deutsche Staatsbürgerin, wie deren Cousine auf Nachfrage bestätigt. Es soll sich um eine Teilnehmerin an einem Festival nahe der Gazagrenze handeln. Das Festival war am Samstag von den Terroristen überfallen worden.

Ein Haus steht in einem Kibbuz in Kfar Azza in Flammen, den Palästinenser, aus dem Gazastreifen gestürmt haben. Foto: Hassan Eslaiah / dpa

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigte am Samstag einen vernichtenden Schlag gegen die Hamas im Gazastreifen an. „Alle Orte, in denen sich die Hamas versteckt und von denen aus sie operiert, werden wir in Schutt und Asche legen“, sagte er. „Kommt sofort da raus“, rief er die Hamas-Angehörigen auf. Der Gazastreifen ist dicht besiedelt, die dort lebenden 2,3 Millionen Menschen haben keine Möglichkeit, das Gebiet zu verlassen.

