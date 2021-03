Die Minderheit der Hasara in Afghanistan sind Schiiten. Sie werden von militanten Sunniten, wie der Terrormiliz Islamischer Staat, kritisch gesehen und sind immer wieder Ziel von Gewalt und Anschlägen. Hasara-Milizionäre bereiten sich auf einen möglichen Konflikt vor, mit Blick auf einen möglichen Abzug von US-Soldaten aus Afghanistan. Comprising roughly 10 to 20 percent of the country's 38-million population, Hazaras have long been persecuted for their largely Shiite faith by Sunni hardliners in a country wracked by deep ethnic divisions.