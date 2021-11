Greenpeace findet erneut Mikroplastik im Rhein

Düsseldorf. Die Umweltorganisation Greenpeace hat im Rheinwasser erneut Mikroplastik entdeckt - fabrikneue Partikel. Auffällig sei der Chemiepark Dormagen.

Greenpeace hat bei Proben erneut Plastik im Rhein entdeckt. Die Umweltschutzorganisation nahm im August 2021 zwischen Köln und Düsseldorf, knapp ein Jahr nach ihrer ersten Untersuchung, wieder Wasser- und diesmal auch Bodenproben. Pro Kubikmeter Rheinwasser seien 0,63 fabrikneue Mikroplastikpartikel entdeckt worden. Auffällig hoch sei die Konzentration am Chemiepark Dormagen, teilte Greenpeace am Donnerstag mit.

Grob geschätzt transportiere der Rhein täglich 125 Millionen Plastikpartikel Richtung Nordsee. Das fabrikneue Plastik stamme aus industriellen Produktionsabläufen. „Das NRW-Umweltministerium muss endlich feststellen, woher die Mikroplastikpartikel im Rhein stammen und die Verschmutzung beenden“, sagte Daniela Herrmann, Umweltwissenschaftlerin von Greenpeace.

Greenpeace untersuchten erstmals auch Bodenproben auf Mikroplastik

Archivbild. Das Greenpeace-Schiff "Beluga II" war im Herbst 2020 auf dem Rhein zwischen Bonn und Düsseldorf unterwegs, um dort Wasserproben zu entnehmen. Foto: Federico Gambarini / dpa

Auch in Bodenproben aus dem Uferbereich und Flussbett des Rheins fand sich Mikroplastik: Bis zu 22.000 Partikel pro Kilogramm Grundsediment seien es bei Dormagen gewesen.

„Als mögliche Eintragsquelle von Mikroplastik in den Rhein kommen Klärwerke, industrielle Einleitungen, Verluste beider Produktion und Lagerung in Ufernähe sowie fahrlässiger Umgang in Betracht“, teilt Greenpeace mit. Einige der entdeckten Partikel-Klassen kommen laut Greenpeace auch in Klärwerken vor, wo sie in Ionenaustauschern eingesetzt werden.

Mikroplastik findet sich in zwischen auch in Austern, Miesmuscheln und Heringen

Mikroplastik sei schädlich für die Gesundheit von Tieren und Menschen. „Das im Rhein gefundene primäre Mikroplastik kann von Wasserlebewesen wie Flusskrebsen und Fischen, aber auch von Vögeln statt der Nahrung aufgenommen werden und zu schweren Schädigungen führen“, teilt Greenpeace mit Verweis auf das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) mit.

Plastikpartikel fänden sich inzwischen in Austern und Miesmuscheln sowie im Verdauungstrakt von Heringen. Als Mikroplastik wertet Greenpeace Plastikpartikel mit einem Durchmesser von weniger als fünf Millimetern.

Greenpeace fordert angesichts der gesundheitsgefährdenden Verschmutzung durch Mikroplastik fordert Greenpeace besseren Gewässerschutz und verschärfte Auflagen für Unternehmen. Zudem müsse „die Plastikflut jetzt gestoppt werden, indem die Plastikproduktion drastisch heruntergefahren wird und stattdessen Mehrweglösungen genutzt werden.“ (mit dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik