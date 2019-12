Eine Drohne fliegt in knapp 10 Metern, die Nähe zum Flugzeug ist in diesem Bild optischer Natur (Symbolbild).

Berlin Verschiedene Zuständigkeiten zur Abwehr von Drohnen: Wenn sich ein Flugobjekt Flughäfen nähert, offenbart sich ein bürokratische Chaos.

Wie einfach es ist, zeigte der 19. Dezember des vergangenen Jahres. Am Londoner Flughafen Gatwick saßen rund 140.000 Passagiere fest, etwa 1000 Flüge wurden gestrichen. Fast der gesamte Betrieb stand still. Der Grund: Drohnenalarm. Die Sicherheitsbehörden registrierten Drohnen, die gefährlich nahe an den Landebahnen des Flughafens in die Luft stiegen. Sogar das britische Militär eilte zu Hilfe. Das Chaos hielt an dann noch fast zwei Tage an.