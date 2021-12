Gericht bestätigt 2G-Regeln in Gastronomie und beim Sport

Münster. Das Oberverwaltungsgericht hat weitere Klage gegen die 2G-Regeln abgeschmettert. Zuvor gab es schon Entscheidungen zu Clubs und Discotheken.

Die 2G-Regelung für Weihnachtsmärkte, Sport im Freien und für die Gastronomie in Nordrhein-Westfalen ist nach einer gerichtlichen Eilentscheidung rechtens. Wie das Oberverwaltungsgericht am Donnerstag in Münster mitteilte, seien die Kontaktbeschränkungen für nicht geimpfte oder genesene Personen verhältnismäßig.

Geklagt hatte ein Rechtsanwalt aus Köln. Er wollte als nicht Geimpfter und nicht Genesener einen Weihnachtsmarkt und Restaurants besuchen sowie im Freien mit weiteren Mitspielern Golf spielen. Der Beschluss ist nicht anfechtbar (Az.: 13 B 1858/21.NE).

Maskenpflicht auf Weihnachtsmärkten ist statthaft

Nach Auffassung des Anwalts werden durch die Coronaschutzverordnung des Landes seine Grundrechte zu sehr eingeschränkt. Das Tragen von FFP2-Masken in Innenräumen und der Schutz von Risikogruppen mit Personen ab 60 Jahren seien die einzig effektiven und verhältnismäßigen Maßnahmen. Diese Sicht teilt das OVG nicht.

Zwar sei das Infektionsrisiko im Freien grundsätzlich geringer. Aber überall dort, wo Menschen zusammenkommen und der Abstand von 1,5 Meter nicht sicher eingehalten werden können, wie auf einem Weihnachtsmarkt, verbreite sich das Coronavirus. Zumal FFP2-Masken beim Essen und Trinken abgenommen werden müssen. Das gelte auch für den Besuch in Restaurants.

Auch beim Sport könnten längere Begegnungen nicht verhindert werden. Das Gericht wies in seiner Begründung daraufhin, dass individueller Sport wie Joggen im Freien weiterhin auch für Menschen erlaubt sei, die weder geimpft noch genesen seien. Das relativiere den Eingriff mit der 2G-Regeln durch das Land.

OVG Münster entscheidet gegen Woolworth-Eilantrag

Bereits am Mittwoch hatte das OVG die 2G-Regel im Einzelhandel bestätigt. Auch die Schließung von Clubs und Diskotheken in Nordrhein-Westfalen in der vierten Corona-Welle ist nach einer Entscheidung des Gerichts wohl rechtens. Damit lehnte das Gericht zwei Eilanträge von Discobetreiber Mike Henning aus Hagen und einem Betreiber aus Rheine am Mittwoch laut Mitteilung ab.

Gegen die 2G-Regelung im Einzelhandel hatte die Kaufhauskette Woolworth geklagt, die mit ihrem Eilantrag gegen die Corona-Schutzverordnung des Landes damit keinen Erfolg hatte. Ausgenommen von der Verschärfung der Corona-Regeln sind Läden des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Lebensmittelgeschäfte und Drogerien. Woolworth bietet ein Mischsortiment aus Textilien und Haushaltsbedarf aller an. Der Beschluss ist nicht anfechtbar.

Nach der derzeitigen Coronaschutzverordnung des Landes sind der Betrieb von Clubs, Diskotheken sowie vergleichbare Veranstaltungen untersagt. Foto: Christoph Schmidt / dpa (Archiv)

Woolworth argumentierte, im Einzelhandel bestehe keine signifikante Infektionsgefahr. Die vorhandenen Hygienekonzepte stünden dem entgegen. Gegenüber dem von der Regel ausgenommenen Einzelhandel bestehe eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung. Dem schloss sich das OVG nicht an. Es sei sachlich vertretbar, so das Gericht, dass das Land Geschäfte mit Waren für den Grundbedarf von der Zugangsbeschränkung ausgenommen habe.

Gericht lehnt Klage eines Club-Besitzers ab

Auch den Eilantrag von Club-Besitzer Mike Henning hatte das OVG Münster abgelehnt. „Ich habe mir um ehrlich zu sein mit der Klage keine großen Chancen auf Erfolg ausgerechnet. Enttäuscht ist man natürlich trotzdem. Ich finde die Schließung völlig willkürlich“, so der Capitol-Chef. und war gescheitert – durfte allerdings nur wenig später wieder öffnen. „Wir hatten in der gesamten Öffnungszeit keine Ausbrüche zu beklagen. Die Hunderten Jugendlichen, die sich bei uns vor dem Besuch professionell testen lassen haben, lassen sich vielleicht ansonsten nicht testen“, so Henning weiter. Natürlich seien vor dem Clubbesuch auch einmal positive Ergebnisse darunter gewesen, es habe sich aber im Rahmen gehalten, „da ein Besuch ja ohnehin nur unter 2G-Plus-Regeln erlaubt war.“ Er sieht nach der OVG-Entscheidung und angesichts der Coronalage für Discos und Clubs keine Öffnungsperspektive vor April.

Die Kläger halten die Schließungen für unverhältnismäßig

Der Hintergrund: Nach der derzeitigen Coronaschutzverordnung des Landes sind der Betrieb von Clubs, Diskotheken sowie vergleichbare Veranstaltungen untersagt. Zu Recht, wie das OVG in seiner Begründung sagt. „Clubs und Diskotheken werden typischerweise unter besonders infektionsträchtigen Umständen betrieben“, heißt es in der Mitteilung. Ein Offenhalten unter 2G- oder 2G-Plus-Bedingungen sei kein gleich wirksames Mittel zur Eindämmung der Infektionstätigkeit.

Die Kläger halten die Schließungen für unverhältnismäßig. Dieser Sicht schloss sich das Gericht nicht an. Zwar seien die Betriebe wirtschaftlich erheblich betroffen, dennoch müssten ihre Interessen zum gegenwärtigen Zeitpunkt hinter die Interessen zum Infektionsschutz der Bevölkerung zurücktreten. (dpa/lh)

