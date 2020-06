Der Tod eines weiteren Afroamerikaners bei einem Polizeieinsatz in Atlanta hat die Anti-Rassismus-Proteste in den USA weiter angeheizt. Ein weißer Polizeibeamte schießt bei einem Einsatz auf den 27-Jährigen Rayshard Brooks. Er stirbt kurz darauf im Krankenhaus. Bilder von Bodycams zeigen, wie der Konflikt eskalierte.

Berlin/Washington. Nach Protesten kündigte die kalifornische Polizei Untersuchungen zum Tod eines schwarzen Mannes an. Die Nachrichten im Überblick.

Die wichtigsten Nachrichten zu den Protesten in den USA:

In Kalifornien wurde der 24-jährige Robert Fuller erhängt aufgefunden. Die Polizei will den Fall nach Protesten untersuchen

Donald Trump hat ein Dekret zur Polizeireform angekündigt: Er will es am Dienstag vorstellen

In Atlanta hat am Freitag ein weißer Polizist den Afroamerikaner Rayshard Brooks erschossen. Die Obduktion ergab, dass der 27-jährige Brooks durch zwei Schüsse in den Rücken starb.

Die Bürgermeisterin der Stadt kündigte Reformen bei der Polizei an. Die Staatsanwaltschaft berät über eine Anklage der involvierten Polizisten

Trump sieht kein systematisches Rassismusproblem innerhalb der Polizei

Ein weiterer Todesfall von einem schwarzen Mann in US-Polizeigewahrsam wird nach der Veröffentlichung eines Videos untersucht. Auch er sagte, er könne nicht atmen

Die Kaution für den Ex-Polizisten, der wegen der Tötung von Floyd angeklagt wird, wurde auf eine Million Dollar angesetzt

Der Tod von George Floyd und die anschließenden Proteste haben in mehreren US-amerikanischen Städten zu Polizeireformen geführt

Wochen nach George Floyds Tod und den landesweiten Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt reagiert nun auch US-Präsident Donald Trump mit politischen Forderungen. Trump kündigte an, ein Dekret zur Polizeireform zu präsentieren.

In der Vergangenheit hatte er dementiert, dass es innerhalb der US-amerikanischen Polizei ein Rassismusproblem gäbe. Trump sprach von einigen „faulen Äpfeln“, bei der Polizei seien davon aber nicht so viele. Die genauen Reformpläne will er am Dienstag (Ortszeit) verkünden. Aus dem Weißen Haus hieß es aber bereits, dass eine bessere Ausbildung der Beamten und Beamtinnen anvisiert sei.

Am Wochenende war es zu weiteren Protesten im Zuge der „Black Lives Matter“-Bewegung gekommen. Nachdem am 25. Mai der 46-jährige schwarze US-Amerikaner George Floyd bei einem Polizeieinsatz getötet worden war, erschossen weiße Polizisten am Freitag den 27-jährigen Rayshard Brooks. Dem Obduktionsbericht zufolge starb Brooks durch zwei Schüsse in den Rücken.

Proteste in den USA nach dem Tod von George Floyd

Wie Trump und die USA – aber auch Menschen weltweit – auf die Entwicklungen nach dem Tod von George Floyd reagieren, erfahren Sie hier im Newsblog.

Dienstag, 16. Juni: Trump kündigt Dekret zur Polizeireform an

14.35 Uhr: Die kalifornische Polizei verspricht Aufklärung nach dem Tod eines weiteren schwarzen Mannes. Der 24-jährige Robert Fuller wurde am vergangenen Mittwoch erhängt an einem Baum in Südkalifornien gefunden, seine Familie glaubt allerdings nicht an einen Suizid. Nachdem tausende Menschen in Palmdale demonstriert hatten und eine Aufklärung des Falls gefordert hatten, ordneten die Behörden eine Autopsie und mehrere Untersuchungen an.

„Es liegt in unserem Interesse, sicherzustellen, dass wir jeden Stein umdrehen“, sagte der Bezirkssheriff Alex Villanueva auf einer Pressekonferenz. Er habe die Generalstaatsanwaltschaft und das FBI kontaktiert. Im vergangenen Monat war bereits der 38-jährige Malcolm Harsch, ebenfalls schwarz, nahe Palmdale erhängt aufgefunden worden. Auch seine Familie äußerte Zweifel an einem Suizid.

Steinmeier: Auch in deutschen Gefängnissen Gewalt gegen schwarze Menschen

12.30 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat die Menschen und Behörden auch in Deutschland zu einer klareren Abgrenzung gegen Rassismus aufgerufen. Es reiche nicht aus, „kein Rassist“ zu sein. Man müsse „Antirassist“ sein, sagte Steinmeier am Dienstag bei einer Diskussionsveranstaltung in Berlin. „Auch in Deutschland mordet der Rassismus“, so Steinmeier. „Wir kennen auch Fälle von Gewalt gegen Schwarze in deutschen Gefängnissen, von ungeklärten Todesfällen in der Haft.“

Einen Generalverdacht gegen Polizei und Sicherheitskräfte dürfe es nicht geben. Eine von der Bundesregierung in Auftrag gegebene Studie über Rassismus in den Sicherheitskräften halte er aber für richtig, sagte Steinmeier.

8.20 Uhr: Nach dem Tod von George Floyd und wochenlangen Protesten in den USA hat Präsident Donald Trump eine Anordnung zur Polizeireform angekündigt. „Das übergeordnete Ziel ist, dass wir Recht und Ordnung wollen“, sagte Trump am Montag (Ortszeit) im Weißen Haus. „Und wir wollen, dass das fair, gerecht und sicher geschieht.“

Welche Pläne er konkret hat, will Trump am Dienstag in einer Pressekonferenz erklären. Aus dem Weißen Haus hieß es bereits, dass die Anordnung eine bessere Ausbildung der Polizei vorsehe. Auch Sozialarbeiter und -arbeiterinnen sollen vermehrt zum Einsatz kommen.

8.16 Uhr: Die New Yorker Polizei löst eine Einheit mit 600 Zivilpolizisten auf, denen besonders oft Gewalt im Einsatz nachgesagt wurde. Polizeichef Dermot Shea bezeichnete dies als großen Schritt, ähnlich wie die Abschaffung des grundlosen Durchsuchens, bei dem ebenfalls überdurchschnittlich oft schwarze Menschen brutal vernommen werden. Shea erklärte, die Auflösung der Zivileinheit sei nicht als Reaktion auf die Proteste zu werten.

Montag, 15. Juni: Gerichtsmedizin – Rayshard Brooks starb durch Polizeischüsse

22.31 Uhr: Die Bürgermeisterin der Metropole Atlanta im US-Bundesstaat Georgia, Keisha Lance Bottoms, hat nach der Tötung des Afroamerikaners Rayshard Brooks bei einer Festnahme Polizeireformen angekündigt. Polizisten müssten „Beschützer sein, nicht Krieger“, sagte die Bürgermeisterin am Montag vor Journalisten. Sie erlasse Verordnungen, um die Gewaltanwendung durch Polizisten auf das Nötigste zu begrenzen. Alle Beamte müssten künftig immer wieder in Deeskalation geschult werden, erklärte sie.

Zudem müssten alle Polizisten künftig bei exzessiver Gewaltanwendung durch Kollegen einschreiten und diese auch melden, um Strafen zu entgehen, sagte die Bürgermeisterin. Es gebe keine Maßnahmen, die Brooks zu seiner Familie zurückbringen könnten, aber sie werde sich künftig „jeden Tag dafür einsetzen, dass so etwas nicht wieder passiert“, sagte sie. Die nun angeordneten Veränderungen seien nur der „erste Schritt“ eines Reformprozesses. Brooks’ Tod habe sie „wütend und traurig“ gemacht, sagte Lance Bottoms.

Nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners Rayshard Brooks demonstrieren zahlreiche Menschen an der Straße vor dem Fast-Food-Restaurant, vor dem der 27-jährige Mann erschossen wurde. Foto: ELIJAH NOUVELAGE / AFP

Unruhen in den USA: Mehr Handlung gegen Rassismus gefordert

20.19 Uhr: Der Anwalt des in Atlanta getöteten Afroamerikaners Rayshard Brooks hat einen Mentalitätswechsel bei der Polizei in den USA gefordert. Es gehe nicht nur um neue Gesetze und Vorschriften, es brauche Veränderungen in den Köpfen der Polizisten, forderte Anwalt Chris Stewart am Montag. Der Familienvater Brooks sei auf einem Parkplatz eingeschlafen und habe keine Gefahr für die Gesellschaft dargestellt, sagte er. Die Polizei hätte Verständnis zeigen und ihn schlicht nach Hause gehen lassen sollen, aber die Beamten hätten ihn festnehmen wollen, woraufhin die Lage eskaliert sei, sagte Stewart.

Brooks Fall dürfe nicht kleingeredet werden, nur weil er bei der Festnahme Widerstand geleistet habe, forderte Stewart. „Sie haben George Floyd Handschellen angelegt und danach wurde er getötet. Wenn man Afroamerikaner ist, heißt Handschellen angelegt zu bekommen nicht, dass man nett auf den Rücksitz eines Polizeiwagens geführt wird“, sagte der Anwalt weiter. Jeder afroamerikanische Mann in den USA habe seit Kindertagen Angst vor der Behandlung durch die Polizei, sagte ein weiterer Anwalt.

11.45 Uhr: Afrikanische Vertreter und Vertreterinnen von UN-Organisationen haben von den Vereinten Nationen mehr Handlung gegen Rassismus gefordert. In einem offenen Brief hieß es, man sei „entsetzt über das Unrecht des Rassismus, das weiterhin in unserem Gastland und weltweit weit verbreitet ist.“

Es reiche nicht aus, rassistische Aussagen und Taten lediglich zu verurteilen, sondern rassistische Institutionen müssten abgebaut werden, heißt es in der Mitteilung. Unter den Unterzeichnenden ist auch der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Der UN-Menschenrechtsrat reagierte am Montag auf den Brief und berief für Mittwoch eine Aussprache ein, in der mit Blick auf die weltweiten Proteste über Rassismus diskutiert werden soll.

7.16 Uhr: Auch in Deutschland kommt eine Debatte um die Aufarbeitung von Rassismus ins Rollen. Am Sonntag legte der FDP-Vorsitzende und Fraktionschef Christian Lindner einen Gesetzesentwurf vor. Lesen Sie hier: „Rasse“ aus Grundgesetz streichen? Das schlägt die FDP vor

Polizei in Frankreich demonstriert gegen Reformen

6.54 Uhr: Neben den eskalierenden Protesten in Atlanta nach dem Tod von Rayshard Brooks gab es auch in zahlreichen anderen US-Städten Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt. So wurde unter anderem in Washington vor dem Weißen Haus und in Los Angeles entlang des Sunset Boulevard in Beverly Hills demonstriert.

Der dortige Protestzug zog sich über mehrere Kilometer, teilweise begleitet von Trommeln und Fahrzeugen mit Musik. Die Demonstration stand unter dem Motto „All Black Lives Matter“ (Alle Schwarzen Leben zählen) und war auch von der LGBTQ-Community unterstützt worden, die nach dem Tod von zwei schwarzen Transfrauen mobilisiert hatte.

Auch am Wochenende fanden wieder Proteste im Zuge der „Black Lives Matter“-Bewegung statt. Foto: Mario Tama / AFP

6.38 Uhr: In Paris haben am zweiten Abend Polizisten und Polizistinnen gegen geplante Reformen bei der Polizei demonstriert. Zu dem Protest kamen hunderte Beamte und Beamtinnen und zahlreiche Streifenwagen. Als Zeichen des Widerstands gegen die Reformpläne von Innenminister Christophe Castaner warfen einige der Demonstrierenden ihre Handschellen auf den Boden.

Castaner hatte einem „Null Toleranz“-Kurs bei rassistischen Tendenzen in den Strafverfolgungsbehörden zugesagt. Zudem soll der Würgegriff als Festnahmetechnik verboten werden. Die Teilnehmenden der Demonstrationen wollten am Wochenende, dass Castaner diese Vorhaben „rückgängig“ mache.

Staatsanwaltschaft prüft Anklage im Fall Rayshard Brooks

6.30 Uhr: Die Gerichtsmedizin in Atlanta teilte am Sonntag (Ortszeit) das Ergebnis der Obduktion von Rayshard Brooks mit. Der 27-Jährige starb demnach nach zwei Schüssen in den Rücken durch Organschäden und Blutverlust. Der Tod werde als Tötungsdelikt geführt.

6.16 Uhr: Nach dem Tod von Rayshard Brooks in Atlanta im US-Bundestaat Georgia will die Staatsanwaltschaft noch diese Woche über mögliche Anklagepunkte gegen die am Einsatz beteiligten Polizisten entscheiden. Möglich sollen eine Anklage wegen Mordes oder fahrlässiger Tötung sein. Zuvor sollten noch zwei Zeugen gehört werden, erklärte der Bezirksstaatsanwalt Paul Howard in einer Mitteilung. Dem Sender CNN sagte Howard, Brooks scheine keine Bedrohung dargestellt zu haben: „Die Tatsache, dass es bis zu seinem Tod eskaliert ist, erscheint einfach unangemessen.“

Sonntag, 14. Juni: Erneut schwarzer Mann von US-Polizisten erschossen

20.15 Uhr: Seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz vor drei Wochen haben in Minneapolis (Minnesota) mindestens sieben Beamte die dortige Polizeibehörde verlassen. Das berichtete die lokale Zeitung „Star Tribune“ unter Berufung auf den Sprecher der Stadt, Casper Hill. Hill habe keine Details genannt, aus welchen Gründen die Polizisten ihre Jobs aufgegeben hätten. Weitere Polizisten seien dabei, die Behörde zu verlassen, berichtete das Blatt unter Berufung auf die Polizei.

12:55 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Anti-Rassismus-Proteste in den USA als Zeichen für tiefe Krisen in dem Land gewertet. „Was passiert ist, ist ein Zeichen tiefliegender interner Krisen“, sagte Putin am Sonntag dem Fernsehsender Rossija 1. Es war das erste Mal seit Beginn der Proteste in den USA, dass sich Putin dazu äußerte.

Tod von George Floyd – Weltweit weiter Proteste gegen Rassismus

9.50 Uhr: US-Präsident Donald Trump wird sich künftig wohl keine Partien der amerikanischen Football-Liga NFL sowie der Fußballnationalmannschaften seines Landes mehr anschauen. Dies kündigte der 74-Jährige als Reaktion auf die Erlaubnis des Kniefalls während der Nationalhymne im US-Fußball sowie die wohl bevorstehende Erlaubnis im Football an.

Sein Parteikollege Jim Jordan hatte per Twitter gefragt, ob es wirklich stimme, dass „die Fußballnationalmannschaften der USA bei der Nationalhymne künftig nicht mehr stehen werden“. Die Antwort von Trump ließ nicht lange auf sich warten. „Und es sieht so aus als würde die NFL in die gleiche Richtung gehen, aber dann werde ich mir das nicht mehr anschauen!“, schrieb er auf seinem Twitterprofil.

Der Präsident hatte in der Vergangenheit schon oftmals deutliche Kritik am Kniefall während der Nationalhymne geübt. Aus seiner Sicht beleidigen derlei Proteste die US-Flagge und das Militär. Colin Kaepernick, der in der NFL als erster diese Solidaritätsgeste gezeigt hatte, war 2017 von Trump deshalb sogar als „Hurensohn“ beschimpft worden. Außerdem hatte der Republikaner damals gefordert, dass alle Spieler, die bei der Hymne knien, sofort von ihren Teams gefeuert werden.

3.46 Uhr: Weltweit sind erneut Menschen im Kampf gegen Rassismus auf die Straßen gegangen. Im Zentrum Londons versammelten sich zahlreiche Menschen zu einem Gegenprotest gegen eine Anti-Rassismus-Kundgebung. Tausende Menschen missachteten die wegen der Corona-Pandemie geltenden Beschränkungen rund um den Parliament Square.

Auf Fernsehbildern waren gewaltsame Auseinandersetzungen mit der Polizei zu sehen; einige Demonstranten gingen auf die Beamten los, warfen Flaschen, Dosen und Rauchbomben und skandierten „England“. Mehr als hundert Menschen seien festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Sechs Beamte wurden demnach leicht verletzt.

In Paris folgten mehrere tausend Demonstranten einem Aufruf zum Protest gegen den Tod des jungen Schwarzen Adama Traoré im Polizeigewahrsam 2016. Seine Schwester Assa Traoré verlangte erneut eine Untersuchung zum Tod des 24-Jährigen. Auch in Lyon gingen nach Polizeiangaben rund 2000 Menschen auf die Straße. Sowohl in Paris als auch in Lyon kam es ebenfalls zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizisten.

Paris: Polizei setzt Tränengas bei Anti-Rassismus-Demo ein Paris- Polizei setzt Tränengas bei Anti-Rassismus-Demo ein

Proteste gab es am Samstag zudem erneut in Australien. Trotz Warnungen wegen der Corona-Pandemie versammelten sich landesweit tausende Menschen zu Protesten gegen Rassismus. Auch Australien kämpft mit einer von ethnischer Ungleichheit geprägten Vergangenheit durch die Unterdrückung der Aborigines.

Mehrheitlich in schwarz gekleidete Demonstranten protestierten auch in mehreren Schweizer Städten gegen Rassismus. Allein in Zürich beteiligten sich nach Polizeiangaben mehr als 10.000 Menschen an der Demonstration, viele Teilnehmer hielten Schilder mit Aufschriften wie „Black Lives Matter“ oder „Auch Rassismus ist eine Pandemie“ in die Höhe.

Auch in Taiwans Hauptstadt Taipeh versammelten sich hunderte Menschen zum Gedenken an Floyd und anderer Opfer von Polizeigewalt in den USA. Kniend legten sie mehr als acht Schweigeminuten ein, um an den Todeskampf des Afroamerikaners zu erinnern.

In Tokio protestierten Dutzende Menschen trotz Regens gegen rassistische Diskriminierung.

2.01 Uhr: Erneut ist ein Afroamerikaner bei einem Polizeieinsatz in den USA ums Leben gekommen. Ein Polizist schoss in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia am Freitagabend auf einen Schwarzen, der sich nach Angaben des Kriminalamts GBI zuvor seiner Festnahme widersetzt hatte. Der 27-Jährige starb in einem Krankenhaus nach einer Operation.

Mehr dazu lesen Sie hier: Erneut stirbt Schwarzer nach Polizeieinsatz in den USA

Ein 27-jähriger Mann wurde am Freitagabend während eines Kampfes von der Polizei erschossen. Am Samstag gingen daraufhin viele Menschen auf die Straße, um gegen die Polizeigewalt zu demonstrieren. Foto: BEN GRAY / dpa

Samstag, 13. Juni: Donald Trump verschiebt Wahlkampfveranstaltung nach Rassismus-Kritik

8.30 Uhr: Donald Trump hat die umstrittene Polizeimethode des Würgegriffes in Ausnahmesituationen verteidigt. Bei einem Kampf eines einzelnen Beamten mit einem Verdächtigen könne es manchmal dazu kommen, dass dieser einen Würgegriff anwendet. „Was soll man dann tun, loslassen und sagen: „Lass uns noch einmal von vorne anfangen, ich darf dich nicht in einem Würgegriff halten?“, sagte Trump in einem am Freitag ausgestrahlten Interview mit dem TV-Sender Fox News.

Der Präsident sagte allerdings auch, dass er Würgegriffe nicht möge: „Ich finde es sehr gut, wenn sie im Allgemeinen beendet werden.“ Er wolle eine „mitfühlende, aber starke“ Polizei auf den US-Straßen sehen.

Würgegriffe der Polizei werden schon seit Jahren angeprangert, ihr komplettes Verbot wird nun diskutiert. Der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, unterzeichnete am Freitag ein Gesetzespaket, das unter anderem maximale Haftstrafen von bis zu 15 Jahren für Polizisten vorsieht, die durch einen Würgegriff Menschen verletzen oder töten. Außerdem sollen künftig die Akten zu Fehlverhalten und Disziplinarverfahren von Polizisten leichter einsehbar sein.

6.42 Uhr: Nach massiver Kritik verschiebt US-Präsident Donald Trump seine erste Wahlkampfveranstaltung seit mehr als drei Monaten. Die Kundgebung in Tulsa werde nun am kommenden Samstag statt wie geplant am Tag davor stattfinden, teilte Trump auf Twitter mit.

Zeitpunkt und Ort für Trumps Kundgebung waren vor dem Hintergrund der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd in die Kritik geraten.

Am kommenden Freitag (19. Juni) wird in den USA „Juneteenth“ begangen, an dem Tag wird des Endes der Sklaverei gedacht. Tulsa war zudem 1921 Schauplatz eines Massakers durch einen weißen Mob an der schwarzen Bevölkerung. Historiker werten dies als schlimmsten Zusammenstoß zwischen Weißen und Schwarzen in den USA nach dem Ende des Bürgerkriegs. Hunderte Menschen wurden getötet.

George Floyds Bruder vor US-Kongress: "Es reicht!" George Floyds Bruder vor US-Kongress- Es reicht!

2.53 Uhr: Die US-Staatsanwaltschaft hat drei Demonstranten angeklagt, die bei Anti-Rassismus-Protesten in New York Molotow-Cocktails auf Polizeiautos geworfen haben sollen. Insgesamt würden der Frau und den zwei Männern sieben Vergehen zur Last gelegt, darunter Brandstiftung sowie der Besitz und Einsatz von Sprengstoff, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag der Nachrichtenagentur AFP.

„Im Falle einer Verurteilung in allen Anklagepunkten droht ihnen möglicherweise ein Leben im Gefängnis“, sagte der Sprecher weiter.

Die Attacken auf die Polizeiautos ereigneten sich den Angaben zufolge bei zwei verschiedenen Demonstrationen Ende Mai. Verletzt wurde bei den Angriffen niemand. Alle drei Verdächtigten befinden sich derzeit in Gewahrsam – ohne Möglichkeit, auf Kaution freizukommen. Die Anwälte der Angeklagten haben dagegen Berufung eingelegt.

1.50 Uhr: Bob Dylan hat den Tod von George Floyd angeprangert. Er sei davon „angewidert“ gewesen, wie ein weißer Polizeibeamter den unbewaffneten Floyd „zu Tode gefoltert“ habe, sagte Dylan in einem am Freitag in der „New York Times“ veröffentlichten Interview. Das Gespräch war bereits am Tag nach Floyds Tod geführt worden.

Die Art, wie Floyd zu Tode gekommen sei, sei „unfassbar abstoßend“ gewesen, sagte Bob Dylan der Zeitung. Er hoffe, dass es schnell „Gerechtigkeit für die Familie Floyd und für die Nation geben werde“.

Zahlreiche von Dylans Songs aus den 70er Jahren beschäftigen sich mit Rassismus und der verbreiteten Polizeigewalt gegen Schwarze, darunter etwa die Lieder „Hurricane“ und „George Jackson“.

Bob Dylan bei einem Konzert im Jahr 2012. Der Musiker äußert sich nur selten in der Öffentlichkeit. Foto: FRED TANNEAU / AFP

Freitag, 12. Juni: Trump nennt Vorgehen der Polizei gegen Floyd „Schande“

Der australische Premierminister Scott Morrison hat sich für die Behauptung entschuldigt, in Australien habe es keine Sklaverei gegeben

Der australische Premierminister hat sich für die Behauptung entschuldigt, in habe es keine Sklaverei gegeben Hunderte Organisationen verlangen eine Sondersitzung des UN-Menschenrechtsrats , in der die Polizeigewalt und die Vorgänge in den USA nach George Floyds Tod thematisiert werden sollen

, in der die Polizeigewalt und die Vorgänge in den USA nach George Floyds Tod thematisiert werden sollen Donald Trump bezeichnete das Vorgehen der Polizei gegen George Floyd als „Schande“

bezeichnete das Vorgehen der Polizei gegen George Floyd als Donald Trump hat sich für eine Stärkung der US-amerikanischen Polizeibehörden ausgesprochen: „Wir müssen die Straßen dominieren.“ Er sprach sich zudem für eine bessere Ausbildung der Polizei aus. Trump sagte außerdem, die Polizei habe kein Rassismusproblem: „Es gibt immer einen faulen Apfel, egal wohin man schaut“, so Trump. Bei der Polizei gebe es davon aber nicht sehr viele

Donnerstag, 11. Juni: Weiterer Todesfall von Schwarzem in US-Polizeigewahrsam wird untersucht

US-Präsident Donald Trump hat damit gedroht, in der Großstadt Seattle in die Proteste einzugreifen. Über Twitter lieferte sich der republikanische Präsident einen Schlagabtausch mit Bürgermeisterin Jenny Durkan und dem Gouverneur des Bundesstaats Washington, Jay Inslee. Trump forderte die beiden Demokraten am Donnerstag erneut auf, in Seattle wieder die Kontrolle zu erlangen

in die Proteste einzugreifen. Über Twitter lieferte sich der republikanische Präsident einen Schlagabtausch mit Bürgermeisterin Jenny Durkan und dem Gouverneur des Bundesstaats Washington, Jay Inslee. Trump forderte die beiden Demokraten am Donnerstag erneut auf, in Seattle wieder die Kontrolle zu erlangen US-Stabschef Mark Milley hat sich für seine Teilnahme an einem umstrittenen Kirchen-Besuch von Präsident Donald Trump inmitten der Proteste entschuldigt. Warum sich er US-Generalstabschef von Trump distanziert

hat sich für seine Teilnahme an einem umstrittenen Kirchen-Besuch von Präsident inmitten der Proteste entschuldigt. Warum sich er US-Generalstabschef von Trump distanziert Der US-amerikanische Fußballverband USSF hat die umstrittene Kniefall-Regel gekippt. „Es ist klar geworden, dass diese Regel falsch war und von der wichtigen Botschaft der Black-Lives-Matter-Bewegung abgelenkt hat“, teilte der Verband mit.

USSF hat die umstrittene gekippt. „Es ist klar geworden, dass diese Regel falsch war und von der wichtigen Botschaft der Black-Lives-Matter-Bewegung abgelenkt hat“, teilte der Verband mit. In den USA ist ein weiterer Fall eines Afroamerikaners in den Fokus geraten, der in Polizeigewahrsam starb. Der Gouverneur des Westküstenstaates Washington, Jay Inslee, kündigte am Mittwoch eine neue Untersuchung zum Fall des 33-jährigen Manuel Ellis an, der im März zu Tode gekommen war

Mittwoch, 10. Juni: George Floyd beigesetzt – Bürgerrechtler: „Wir werden weiter kämpfen“

Nach dem Tod von George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz will US-Präsident Donald Trump Pläne für eine Polizeireform vorlegen. Mehr zum Thema: Tod von George Floyd – Haben US-Polizeireformen eine Chance?

vorlegen. Tod von George Floyd – Haben US-Polizeireformen eine Chance? US-Präsident Donald Trump will umstrittene Namen von Militärbasen nicht ändern – trotz der Bereitschaft aus Reihen des Militärs, damit ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen

nicht ändern – trotz der Bereitschaft aus Reihen des Militärs, damit ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen Unbekannte Täter haben in einem Park der amerikanischen Stadt Boston eine Statue von Christoph Kolumbus geköpft

geköpft Der Polizeichef der Stadt Minneapolis, Medaria Arradondo, hat umfangreiche Reformen versprochen

Beschwerden von Reportern über Behinderungen und Angriffe durch Sicherheitskräfte bei der Berichterstattung über die Proteste haben Menschenrechtler auf den Plan gerufen

über Behinderungen und durch Sicherheitskräfte bei der Berichterstattung über die Proteste haben Menschenrechtler auf den Plan gerufen Der US-Streaminganbieter HBO max nimmt den Filmklassiker „Vom Winde verweht“ wegen Rassismus vorerst aus dem Programm

wegen Rassismus vorerst aus dem Programm Mitglieder der Washingtoner Nationalgarde , die während der Proteste gegen Polizeigewalt in der US-Hauptstadt im Einsatz waren, sind positiv auf das Coronavirus getestet worden

, die während der Proteste gegen Polizeigewalt in der US-Hauptstadt im Einsatz waren, sind positiv auf das getestet worden Mit flammenden Aufrufen gegen Rassismus und Polizeigewalt haben Angehörige und Ehrengäste bei der Trauerfeier für George Floyd Abschied von ihm genommen

Dienstag, 9. Juni: Joe Biden trifft Familie von George Floyd

Rassismus und Diskriminierung sind tief in der Geschichte der USA verankert. Warum der Tod von George Floyd ein Wendepunkt sein könnte, lesen Sie hier im Kommentar : Polizeigewalt in den USA – Die Geduld ist aufgebraucht

: Polizeigewalt in den USA – Die Geduld ist aufgebraucht Polizeigewalt wird nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland diskutiert. Lesen Sie dazu : Diese Menschen starben in Deutschland nach Polizeieinsätzen

: Diese Menschen starben in Deutschland nach Polizeieinsätzen Der Bürgermeister von Houston, Sylvester Turner, hat bei der Trauerfeier für George Floyd ein Verbot von Würgegriffen und andere Reformen gegen Polizeigewalt angekündigt

Der Bürgermeister von Houston, Sylvester Turner, hat bei der Trauerfeier für George Floyd ein und andere Reformen gegen Polizeigewalt angekündigt Die Zustimmungswerte für Amtsinhaber Donald Trump sinken weiter. Das ist nicht verwunderlich, denn Trump fällt seit Jahrzehnten durch teils offen rassistische Handlungen auf

In Europa sind mehrere Denkmäler umstrittener Kolonialherren vom Sockel gestürzt worden – unter anderem in Bristol und Antwerpen. Lesen Sie: Protest gegen Rassismus: Denkmäler stürzen vom Sockel

Protest gegen Rassismus: Denkmäler stürzen vom Sockel Altkanzler Gerhard Schröder hält die Eskalation bei den Protesten in den USA auch für eine gezielte Wahlkampftaktik von US-Präsident Donald Trump. Das sagte der SPD-Politiker in der dritten Folge seiner Podcast-Reihe „Gerhard Schröder – Die Agenda“

hält die Eskalation bei den Protesten in den USA auch für eine gezielte Wahlkampftaktik von US-Präsident Donald Trump. Das sagte der SPD-Politiker in der dritten Folge seiner Podcast-Reihe „Gerhard Schröder – Die Agenda“ Die Polizei in Los Angeles hat eine umstrittene Festnahmemethode mit sofortiger Wirkung ausgesetzt: den Würgegriff

hat eine umstrittene Festnahmemethode mit sofortiger Wirkung ausgesetzt: den Im US-Bundesstaat Virginia ist ein mutmaßlicher Anhänger des rassistischen Ku Klux Klan (KKK) festgenommen worden, der absichtlich mit seinem Wagen in eine Gruppe von Anti-Rassismus-Demonstranten hineingefahren sein soll

(KKK) festgenommen worden, der sein soll Acht von zehn Deutschen finden einer Studie zufolge, dass Präsident Donald Trump bei den jüngsten Protesten die soziale Spaltung in den USA befeuert

Montag, 8. Juni: Stadtrat beschließt Auflösung der Polizeibehörde in Minneapolis

US-Präsident Donald Trump hat die Polizei im ganzen Land zur Gleichbehandlung aller Bürger aufgerufen – unabhängig von ihrer Hautfarbe. „Das ist, was unsere Verfassung erfordert, und das ist es, worum es in unserem Land geht“, sagte Trump am Freitag bei einem Auftritt im Weißen Haus angesichts des überraschenden Rückgangs der Arbeitslosenquote in den USA

hat die Polizei im ganzen Land zur Gleichbehandlung aller Bürger aufgerufen – unabhängig von ihrer Hautfarbe. „Das ist, was unsere Verfassung erfordert, und das ist es, worum es in unserem Land geht“, sagte Trump am Freitag bei einem Auftritt im Weißen Haus angesichts des überraschenden Rückgangs der Arbeitslosenquote in den USA Ein wegen der Tötung des Afroamerikaners George Floyd angeklagter weißer Polizist könnte bis zu einem möglichen Urteil auf Kaution aus dem Gefängnis kommen. Mindestens eine Million Dollar müssten für seine vorläufige Freilassung als Sicherheit hinterlegt werden, teilte das zuständige Gericht im Bundesstaat Minnesota mit

müssten für seine vorläufige Freilassung als Sicherheit hinterlegt werden, teilte das zuständige Gericht im Bundesstaat Minnesota mit George Floyd ist vor der Beisetzung in einer Kirche im US-Bundesstaat Texas aufgebahrt worden

in einer Kirche im US-Bundesstaat Texas aufgebahrt worden Mit einem Kniefall und minutenlangem Schweigen haben Parlamentarier der oppositionellen US-Demokraten an den bei einem brutalen Polizeieinsatz getöteten Afroamerikaner George Floyd erinnert

an den bei einem brutalen Polizeieinsatz getöteten Afroamerikaner George Floyd erinnert Bei einem Protest in Seattle ist ein bewaffneter Autofahrer in Richtung der Menge gefahren und hat anschließend mit einer Pistole auf Demonstrierende gefeuert. Ein Demonstrant wurde nach Angaben der Rettungskräfte verletzt

ist ein bewaffneter Autofahrer in Richtung der Menge gefahren und hat anschließend mit einer Pistole auf Demonstrierende gefeuert. Ein Demonstrant wurde nach Angaben der Rettungskräfte verletzt Saskia Esken (SPD) warnt vor latentem Rassismus in den Reihen deutscher Sicherheitskräfte. Lesen Sie: „Black Lives Matter“: Die Welt steht auf gegen Rassismus

(SPD) warnt vor latentem Rassismus in den Reihen deutscher Sicherheitskräfte. „Black Lives Matter“: Die Welt steht auf gegen Rassismus Schwarze Parlamentarier der oppositionellen Demokraten wollen kommenden Montag eine Gesetzesinitiative für eine stärkere Kontrolle der Polizeibehörden in den USA in den Kongress einbringen

Im britischen Bristol haben Demonstrierende bei einem Anti-Rassismus-Protest am Sonntag die Statue des Sklavenhändlers Edward Colston zu Fall gebracht und ins Hafenbecken geworfen

haben Demonstrierende bei einem Anti-Rassismus-Protest am Sonntag die Statue des Sklavenhändlers zu Fall gebracht und ins Hafenbecken geworfen Der frühere republikanische US-Außenminister Colin Powell will seine Stimme bei den Präsidentschaftswahlen im November an den demokratischen Kandidaten Joe Biden geben

will seine Stimme bei den Präsidentschaftswahlen im November an den demokratischen Kandidaten Joe Biden geben Präsidentschaftskandidat Joe Biden wird sich Berichten zufolge am Montag mit den Angehörigen von George Floyd im texanischen Houston treffen. Außerdem werde Biden eine Videobotschaft für die Beerdigung aufnehmen

Sonntag, 7. Juni: Wieder Massenproteste in den USA – Gedenken an George Floyd

In den USA finden die größten Demonstrationen seit dem Tod von George Floyd statt. Mehr zur aktuellen Lage: Proteste in den USA werden lauter – und Trump bleibt stumm

finden die größten seit dem Tod von George Floyd statt. Mehr zur aktuellen Lage: Proteste in den USA werden lauter – und Trump bleibt stumm Bei „Schlag den Star“ sorgte der Kommentator mit einem Spruch zum Tod des Afroamerikaners George Floyd durch Polizeigewalt für Entrüstung. Lesen Sie dazu: ProSieben entschuldigt sich nach „Schlag den Star“-Aufreger

sorgte der Kommentator mit einem Spruch zum Tod des Afroamerikaners George Floyd durch Polizeigewalt für Entrüstung. ProSieben entschuldigt sich nach „Schlag den Star“-Aufreger 23 Polizeibeamte bei Demonstrationen in Berlin verletzt

Zehntausende protestieren in den USA friedlich gegen Polizeigewalt und Rassismus



Ansage gegen Trump: Washington im Zeichen von "Black Lives Matter" Ansage gegen Trump- Washington im Zeichen von Black Lives Matter

Joe Biden veröffentlicht einen Gastbeitrag in der „Los Angeles Times“

Samstag, 6. Juni: Zehntausende Demonstrieren in Deutschland gegen Rassismus

15.000 Menschen bei Demo gegen Rassismus auf dem Berliner Alexanderplatz, 20.000 protestieren auch in München

Banksy meldet sich bei Instagram zu den Protesten zu Wort

meldet sich bei Instagram zu den Protesten zu Wort

Wie auch am Wochenende zuvor protestieren in zahlreichen Deutschen Städten die Menschen am Samstag gegen Rassismus Lesen Sie dazu: Wie Fridays for Future: Neue Jugendbewegung gegen Rassismus? und: Kommentar: „Black Lives Matter“-Demo: Warum wir alle hingehen sollten Kanadas Premier Justin Trudeau kniet bei Protest gegen Rassismus nieder Reddit-Mitgründer verlässt Vorstand und will Neubesetzung mit schwarzer Person Obama: Noch nie so viele ehrliche Gespräche über Rassismus wie jetzt Proteste in den USA nach Tod von George Floyd führen zu Polizeireformen in Minneapolis, Kalifornien und New York Michael Jordan spendet 100 Millionen Dollar für Kampf gegen Rassismus

Freitag, 5. Juni: Polizeieinsatz gegen Demonstrierende – Bürgerrechtler verklagen Donald Trump

Nachdem Präsident Trump in Aussagen über den überraschenden Rückgang der US- Arbeitslosenzahlen auch George Floyd erwähnte, hagelt es heftige Kritik. Trump hatte gesagt: „Hoffentlich schaut George genau jetzt herab und sagt: ‚Unserem Land passiert eine großartige Sache’.“

Nachdem Präsident Trump in Aussagen über den überraschenden Rückgang der US- auch George Floyd erwähnte, hagelt es heftige Kritik. Trump hatte gesagt: „Hoffentlich schaut George genau jetzt herab und sagt: ‚Unserem Land passiert eine großartige Sache’.“ Vor dem Weißen Haus in Washington gibt es nun offiziell einen „Black Lives Matter“-Platz . Die Bürgermeisterin der US-Hauptstadt, Muriel Bowser, verkündete die Namensgebung auf Twitter

gibt es nun offiziell einen . Die Bürgermeisterin der US-Hauptstadt, Muriel Bowser, verkündete die Namensgebung auf Twitter Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd hat US-Präsident Donald Trump die Polizei im ganzen Land zur Gleichbehandlung aller Bürger aufgerufen – unabhängig von ihrer Hautfarbe

Nach dem Tod des Afroamerikaners hat US-Präsident die Polizei im ganzen Land zur Gleichbehandlung aller Bürger aufgerufen – unabhängig von ihrer Hautfarbe US-Bürgerrechtler haben die Regierung von Präsident Donald Trump wegen des harten Vorgehens der Polizei gegen Teilnehmer einer Kundgebung vor dem Weißen Haus verklagt

Bei einer Gedenkfeier für den bei einem brutalen Polizeieinsatz gestorbenen Afroamerikaner George Floyd in New York hat dessen jüngerer Bruder Terrence Floyd sich für die Anteilnahme bedankt

Tod von George Floyd – Fotos der Unruhen Tod von George Floyd – Fotos der Unruhen Es sind erschreckende Bilder aus den USA, die derzeit um die Welt gehen: ausgebrannte Autowracks, Tränengas, zerstörte Gebäude. Das ganze Land ist in Aufruhr, seit der unbewaffnete Schwarze George Floyd von einem weißen Polizisten in Minneapolis minutenlang zu Boden gedrückt wurde und starb. Foto: Stephen Maturen / AFP

Tod von George Floyd – Fotos der Unruhen Der 46-jährige Afroamerikaner George Floyd starb am 25. Mai nach einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis. Der 44-jährige Polizist Derek Chauvin drückt Floyd minutenlang sein Knie in den Nacken und ignoriert dabei Bitten von Floyd, ihn atmen zu lassen. Die vier beteiligten Beamten wurden mittlerweile entlassen. Polizist Chauvin wurde wegen Mordes angeklagt. Foto: DARNELLA FRAZIER / AFP

Tod von George Floyd – Fotos der Unruhen Nach dem Tod von George Floyd legten Menschen in Minneapolis Blumen nieder. In den darauffolgenden Tagen kam es zu immer größeren Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt. Foto: KEREM YUCEL / AFP

Tod von George Floyd – Fotos der Unruhen Am 26. Mai protestierten Demonstranten auf der Hiawatha Avenue in Minneapolis. Die Proteste eskalierten zunehmend. Foto: Stephen Maturen / AFP

Tod von George Floyd – Fotos der Unruhen Am 27. Mai versammelten sich Demonstranten zu einer zweiten Nacht der Proteste in der US-Stadt Minneapolis. Am Abend bildet die Polizei eine menschliche Barrikade um den Dritten Bezirk. Dort hatten die Beamten gearbeitet, die beschuldigt werden, George Floyd getötet zu haben. Foto: KEREM YUCEL / AFP

Tod von George Floyd – Fotos der Unruhen Die Proteste in Minneapolis schlugen in Gewalt um. Autos und Mülltonnen brannten, Geschäfte wurden geplündert, Häuser beschädigt. Foto: Jose Luis Magana / AFP

Tod von George Floyd – Fotos der Unruhen Auch in anderen US-Städten wie hier in Los Angeles protestierten Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt. Foto: AGUSTIN PAULLIER / AFP

Tod von George Floyd – Fotos der Unruhen In Las Vegas gingen die Menschen in den vergangenen Tagen auch auf die Straße. Truppen der Nationalgarde patrouillierten nach mehreren Nächten voller Proteste, in denen es auch zu Brandstiftung und Plünderungen kam. In Las Vegas schwebte ein Beamter in Lebensgefahr, nachdem ein Angreifer ihm in den Kopf geschossen hatte. Foto: BRIDGET BENNETT / AFP

Tod von George Floyd – Fotos der Unruhen Wasser und Milch half Demonstranten, die während eines Protestes am 1. Juni in der Innenstadt von Washington DC, Pfefferspray in die Augen bekommen hatten. Foto: Drew Angerer / AFP

Tod von George Floyd – Fotos der Unruhen Auch Anfang Juni gingen die Proteste weiter – während es mancherorts zu weiteren Ausschreitungen kam, blieben viele Demonstrationen friedlich. So auch direkt vor dem Amtssitz des US-Präsidenten Donald Trump. Doch dies hinderte Trump nicht daran, bei einem öffentlichen Auftritt Tränengas gegen die Demonstranten einsetzen zu lassen. Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Tod von George Floyd – Fotos der Unruhen Auf dem Weg zu einem Fototermin setzten vor ihm gehende Sicherheitskräfte Tränengas gegen friedlich Demonstrierende ein – um ihm dem Weg zum Fototermin freizuräumen. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Tod von George Floyd – Fotos der Unruhen Danach ließ sich Trump medienwirksam – mit einer Bibel in der Hand – vor einer von Protestierenden mit Graffiti beschmierten Kapelle ablichten. Foto: Patrick Semansky / dpa

Tod von George Floyd – Fotos der Unruhen Auch außerhalb der USA wurde mittlerweile protestiert. Vor der US-Botschaft in Paris zeigen Demonstranten Plakate mit der Aufschrift „Wir sind alle George Floyd“. Foto: BERTRAND GUAY / AFP

Tod von George Floyd – Fotos der Unruhen Undauch junge Mitglieder der griechischen Kommunistischen Partei protestierten in Athen vor der US-Botschaft nach dem Tod von George Floyd. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Donnerstag, 4. Juni: Frühere US-Präsidenten kritisieren Benachteiligung Schwarzer

Nancy Pelosi , Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, hat Donald Trump aufgefordert, darzulegen, ob bei der Verlegung von Militärkräften nach Washington alles mit rechten Dingen zugegangen ist

, Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, hat Donald Trump aufgefordert, darzulegen, ob bei der Verlegung von Militärkräften nach Washington alles mit rechten Dingen zugegangen ist In der Nacht vom 1. auf den 2. Juni ist der schwarze Polizist im Ruhestand David Dorn von Plünderern in St. Louis erschossen worden

In der Nacht vom 1. auf den 2. Juni ist der schwarze Polizist im Ruhestand von Plünderern in St. Louis erschossen worden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Tod des Afroamerikaners George Floyd als Mord bezeichnet und den Politikstil von US-Präsident Donald Trump kritisiert

(CDU) hat den Tod des Afroamerikaners George Floyd als Mord bezeichnet und den Politikstil von US-Präsident Donald Trump kritisiert Rassismus gegen die schwarze US-Bevölkerung sind nicht erst seit dem Tod von George Floyd ein großes Thema. Lesen Sie den Überblick: Vor Black Lives Matter: Bürgerrechtsbewegungen in den USA

Herzogin Meghan (38) hat sich erschüttert über den Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz und die Gewalt in den USA geäußert

(38) hat sich erschüttert über den Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz und die Gewalt in den USA geäußert Fünf weiße Gäste sollten bei „Maischberger“ über Rassismus in den USA debattieren – nach viel Kritik sprach Sandra Maischberger am Mittwochabend auch mit der schwarzen US-Wissenschaftlerin Priscilla Layne

Donald Trumps Umgang mit den Demonstrationen hat Ex-Verteidigungsminister James Mattis zu einer beispiellos vernichtenden Anklage veranlasst: Mattis nennt Donald Trump einen „Spalter”.

Inzwischen haben alle vier noch lebenden früheren US-Präsidenten den systematischen Rassismus in den USA verurteilt. Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush und Barack Obama kritisierten die Benachteiligung schwarzer Menschen in den USA

kritisierten die Benachteiligung schwarzer Menschen in den USA In Las Vegas sind drei mutmaßliche Rechtsextremisten unter dem Verdacht festgenommen worden, sich unter die derzeitigen Demonstrationen gegen Rassismus gemischt und zu Gewalt angestachelt zu haben

Fall George Floyd: Haftbefehl gegen alle vier Polizisten Fall George Floyd- Haftbefehl gegen alle vier Polizisten

Mittwoch, 3. Juni: Demonstrierende protestieren trotz Ausgangssperren

Keith Ellison, der Generalstaatsanwalt von Minnesota, hat die Anklage gegen Derek Chauvin hochgestuft. Dem Polizisten wird nun die Tötung vorgeworfen. Hintergrund: Die Tötung von George Floyd – Das Video, das die USA veränderte. Lesen Sie mehr: Was genau bei dem tödlichen Polizeieinsatz passierte

Die Tötung von George Floyd – Das Video, das die USA veränderte. Was genau bei dem tödlichen Polizeieinsatz passierte Die Bundesregierung hat sich in Person von Steffen Seibert erstmals ausführlich zum Tod von George Floyd und den damit in Zusammenhang stehenden Protesten geäußert

hat sich in Person von Steffen Seibert erstmals ausführlich zum Tod von George Floyd und den damit in Zusammenhang stehenden Protesten geäußert Trumps Reaktionen auf die Proteste stoßen auf heftige Kritik. Lesen Sie dazu: USA: Warum Donald Trumps Gewaltpolitik ins Leere läuft

USA: Warum Donald Trumps Gewaltpolitik ins Leere läuft Ex-Vizepräsident und Präsidentschaftskandidat der Demokraten, hat Donald Trump scharf für seinen Umgang mit den Protesten kritisiert: „Donald Trump hat dieses Land in ein Schlachtfeld verwandelt.“

Auch in deutschen Talkshows sind die Proteste in den USA das Thema schlechthin: Lesen Sie hier: „Lanz“: Rassismus in den USA – nur weiße Experten zu Gast

„Lanz“: Rassismus in den USA – nur weiße Experten zu Gast Die Ausgangssperre in New York wurde bis zum Ende der Woche verlängert. Tausende Protestierende missachteten sie und demonstrierten weiter

Nach dem Tod von George Floyd äußern auch Stars ihre Anteilnahme. Unter anderem schalteten sich Dirk Nowitzki und Jay-Z mit emotionalen Worten in die Debatte ein

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben rund 1600 Soldaten auf Militärstützpunkte rund um Washington verlegt, um die Sicherheitskräfte in der Hauptstadt angesichts der anhaltenden Proteste bei Bedarf unterstützen zu können

Dienstag, 2. Juni: Trump erwägt Einsatz des US-Militärs

Aufgrund eines ungeklärten Todesfalls in Zusammenhang mit den Demonstrationen gegen Polizeigewalt gegen Schwarze ist der Polizeichef von Louisville Steve Conrad fristlos entlassen worden. In der Nacht von Sonntag auf Montag (Ortszeit) war der afroamerikanische Gastronom David McAtee in Louisville im Bundesstaat Kentucky aufgrund bisher ungeklärter Umstände erschossen worden

fristlos entlassen worden. In der Nacht von Sonntag auf Montag (Ortszeit) war der afroamerikanische Gastronom David McAtee in Louisville im Bundesstaat Kentucky aufgrund bisher ungeklärter Umstände erschossen worden Millionen Menschen sind einem Aufruf der US-Musikindustrie gefolgt und haben unter dem Hashtag „Blackout Tuesday“ Schwarzbilder auf Instagram und anderen sozialen Netzwerken gepostet

In verschiedenen US-Städten knien Beamte nieder, senken ihre Köpfe zum Gebet oder umarmen Menschen, die zu Protesten auf der Straße waren. Unser Kommentator meint: „Die Lehre von Minneapolis: Trump hat weder Herz noch Verstand“

Trump will „alle verfügbaren zivilen und militärischen Kräfte” mobilisieren, um die landesweiten Proteste zu kontrollieren. Militär im Inneren: Auf diesen Paragrafen beruft sich Trump. Ein Schritt, der viele Fragen aufwirft – und für Kritik sorgt. Unruhen in den USA: Trump droht mit Militäreinsatz im Innern

