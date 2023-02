Ferne Liebe, ein Herz für Tiere und einsame Kegelfreunde

Essen. Wie gut funktioniert eine Fernbeziehung? Wie hilft man einem Zoo? Warum will (fast) keiner mehr kegeln? Die Themen der Digitalen Sonntagszeitung.

So nah und doch so fern: Pauline ist Deutsche, Frank ist Brite. In fünf Jahren Fernbeziehung trennten sie 622 Kilometer zwischen Krefeld und Bristol. Dann zogen sie zusammen. Michelle Kox hat mit dem Paar gesprochen und einen Paartherapeuten gefragt, wie so etwas funktionieren kann.

Duisburger mit einem Herz für Tiere: Die Zoo-Freunde zählen mehr als 10.000 Mitglieder und fördern besondere Projekte in dem Tiergarten. Klaus Johann berichtet darüber, was die Tier-Freunde als nächstes planen.

Wichtig is’ auf’m Parkett: Der Duisburger Joachim Llambi ist das Urgestein bei der TV-Show „Let’s Dance“. Er ist von Anfang an dabei. Mit spitzer Zunge und losem Mundwerk – aber fachlich über jeden Zweifel erhaben, wie Andreas Böhme erfahren hat.

Streit um Sprit vom Acker: Umweltministerin Steffi Lemke will die Beimischung von Bio-Rohstoffen für Benzin und Diesel auslaufen lassen. Die FDP sieht das anders. Wer die besseren Argumente bietet, das hat Hannes Koch recherchiert.

Alle Neune oder was? Ob auf Geburtstagen, Betriebsfeiern oder in einer geselligen Runde mit Freunden – Kegelbahnen waren über Jahre hinweg ein beliebter Treffpunkt, um unter anderem in urigen Kneipen Spaß zu haben. Doch die goldenen Zeiten sind vorbei.

Der Soundtrack der Sechziger: 1963 spielten die Brüder Ray und Dave Davies ihre ersten Songs ein. Als „The Kinks“ schufen sie Welthits wie „Lola“ oder „You Really Got Me“. Jetzt könnte die legendäre Band wieder zusammenkommen, schreibt Olaf Neumann.

Im Dauereinsatz: Schauspieler Jan Josef Liefers ist dieser Tage gleich zweimal zu sehen: Im Münster-„Tatort“ am 5. März und in der Folge „Düstersee“ am 13. Februar im ZDF. Rüdiger Sturm hat sich mit dem viel beschäftigten Mimen unterhalten.

All you need is love? Forscher sagen, dass Liebe nicht nur die Wahrnehmung der Welt verändert. Sie ist auch wichtig für die körperliche Gesundheit. Wie das funktioniert, lesen Sie auf unserer Gesundheitsseite.

Skifahren im einstigen Hippie-Nest: Zwei riesige Berge, Unmengen9 an Schnee und ein lebendiges Städtchen: Whistler Blackcomb in Kanada ist ein Paradies für Wintersportler. Lesen Sie auf der Reiseseite unsere große Reportage.

Opels heilige drei Buchstaben: Seit über 50 Jahren sorgt das Kürzel GS/E für Wirbel: Einst prägte es den Commodore, nun soll es auch anderen Modellen elektrisch Beine machen, wie Sie auf unserer Autoseite lesen können.

Kleine praktische Helfer im Alltag: Haben Sie ein Problem im Haushalt? Sie können sich sicher sein: Es gibt für nahezu jedes Hindernis im Alltag Produkte, die Sie unterstützen können. Aber manchmal muss man die erst sehen, um zu erkennen: Genau das ist die Lösung für ein Problem, dessen ich mir bisher gar nicht bewusst war. Auf unserer Wohnenseite!

Dazu: Aktuelle Berichte und Hintergründe aus der Welt des Sports. In der Fußball-Bundesliga muss Borussia Dortmund in Bremen antreten und der VfL Bochum tritt den schweren Gang nach München zu den Bayern an. Und wie sieht es auf Schalke nach dem Heimspiel gegen die Wolfsburger aus?

