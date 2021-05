Feldversuche zu digitalem Impfausweis in drei NRW-Städten

Symbolbild. In ausgewählten Impfzentren werden bundesweit Erfahrungen mit dem CovPass, dem digitaler Impfausweis, gesammelt - auch in NRW.

Düsseldorf/Borken. In Köln, Düsseldorf und im Impfzentrum Borken ist jetzt der digitale Impfausweis gestartet - vorerst noch testweise, um Erfahrungen zu sammeln.

In Nordrhein-Westfalen sind die ersten Feldversuche zum neuen digitalen Impfpass gestartet. Beteiligt sind die Impfzentren in Köln, Düsseldorf und im Kreis Borken, wie das NRW-Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte. In Borken wurde nach Angaben eines Kreissprechers am Donnerstag das erste Impfzertifikat mit QR-Code für den künftigen digitalen Impfausweis erstellt. Kommende Woche sollen täglich 30 dieser Zertifikate ausgestellt werden.

In Düsseldorf liefen nach Angaben der Stadt noch die letzten Abstimmungsarbeiten zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und dem Softwarehersteller, einem Unternehmen in Köln. „Hier rechnet das mit einem zeitnahen Abschluss“, hieß es. Für Köln gab es zunächst keine Angaben.

Digitaler Impfausweis - QR-Code für jeden Bürger

Die EU-Mitgliedsstaaten und das EU-Parlament hatten sich auf ein einheitliches Zertifikat zum Nachweis von Impfungen, Tests und überstandenen Covid-19-Erkrankungen geeinigt. Geplant ist, den digitalen Impfpass zum 1. Juli einzuführen.

Für die Umsetzung des digitalen Impfausweises sei grundsätzlich der Bund zuständig, hieß es im NRW-Gesundheitsministerium. Der genaue Zeitpunkt der Einführung sei noch unklar, angestrebt sei er aber schnellstmöglich. Mit der Einführung des digitalen Impfausweises habe jede Bürgerin und jeder Bürger einen Anspruch auf einen QR-Code, der die Corona-Impfung digital belege. (dpa)

Jeden Dienstag alles Wissenswerte zur Bundestagswahl direkt in ihr Postfach: Hier kostenlos für den WAZ-Wahl-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik