Aus der Corona-Krise zieht jeder seine Lehren. Gerhard Schindler verbrachte sein ganzes Berufsleben in den Sicherheitsbehörden – als Polizist, Verfassungsschützer, Spitzenbeamter im Bundesinnenministerium, in den letzten fünf Jahren als Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND). „Was die Corona-Krise gezeigt hat, ist die breite Akzeptanz für eine Einschränkung von persönlichen Freiheiten – zugunsten der Sicherheit“, schreibt er.

Es ist die Schlusspassage in einem Buch, das er eine „Streitschrift“ nennt. Denn der frühere Geheimdienstler weiß, dass sich die 256 Seiten wie eine Provokation lesen. Was den früheren Geheimdienstler umtreibt: Die objektiven Risiken – der Vormarsch der Nationalpopulisten, der internationale Terrorismus und die Gefährdung des Cyberraums –, aber auch die fehlende Wertschätzung.

Ohne Sicherheit keine Freiheit

„Sicherheit ist auf dem Weg, ein Igitt-Thema zu werden“, klagt er. Sein Credo: Ohne Sicherheit keine Freiheit. Er will der Sicherheit mehr Geltung verschaffen. In dem Buch fällt der Begriff der Sicherheit fast zehn Mal so oft wie der von der Freiheit.

Schindler möchte eine Diskussion lostreten, ahnt aber insgeheim, dass das Echo ausbleiben könnte. Es gibt in Deutschland keine Sicherheitskultur, keine große Debatte darüber. Und von einem Behördenchef, der vorzeitig in den Ruhestand entlassen wurde, wird unausgesprochen wartet, dass er sich zurückhält.

Mit dieser Rollenwartung bricht er. Der 68-jährige ist seit Jahrzehnten der erste Chef eines deutschen Geheimdienstes, der ein Buch schreibt. Sein früherer Dienstherr, das Kanzleramt, hätte ihm den Mitteilungsdrang gern ausgetrieben.

Kanzleramt strich Schindlers Memoiren zusammen

Als er im Juni 2016 in die Wüste geschickt wurde, schrieb Schindler seine Memoiren auf - auch eine Art, den Phantomschmerz zu betäuben. Die Leute im Kanzleramt strichen das Manuskript humorlos zusammen; sie dürfen das, wegen der Geheimhaltung. Also schrieb der frühere Fallschirmspringer und Einzelkämpfer bei der Bundeswehr ein neues Buch, diesmal allgemeiner (und analytischer) über die Sicherheit und ohne es dem Kanzleramt vorzulegen.

Es trägt den Titel „wer hat Angst vorm BND?“ Das ist nicht zuletzt als Plädoyer für weniger Geheimnistuerei gemeint und insoweit glaubwürdig, als er mehr als jeder andere BND-Präsident den Auslandsdienst für die Öffentlichkeit geöffnet hat. Kaum war er weg, war es auch schon vorbei mit der Zugluft. Heute versteht das Kanzleramt unter Öffentlichkeit, dass der BND ein Besucherzentrum unterhält. Mehr Öffnung ist nicht erwünscht.

Datenschützer kommen schlecht weg

Zwei Berufsgruppen schneiden in seinem Buch noch schlechter ab als kleinmütige Politiker. Es sind die Verfassungsrichter mit ihren liberalen Urteilen – und die Datenschützer. „Der Datenschutz hat sich zu einer Monstranz unseres Rechtssystems, zu einer Art ‘Überrecht’ entwickelt“, schreibt Schindler. „Das ist völlig überzogen, das hat sich verselbstständigt“, wiederholt er, als er in Berlin das Buch einem kleinen Kreis von Journalisten vorstellt.

Schindler würde ein Grundrecht auf Sicherheit in der Verfassung festschreiben, er empfiehlt die Terrorabwehr von Inlands- und Auslandsgeheimdienst zu bündeln und die Dienstaufsicht für den BND statt im Kanzleramt im Verteidigungsministerium anzusiedeln. Das allein sind drei Reformvorschläge, die eine ernsthafte Erörterung verdienen hätten.

Geheimdienstchef: Deutsche Sicherheit wird durch Taliban nicht bedroht

Schonungslos fällt sein Urteil über den demnächst 20 Jahre alten Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan aus. Wer behaupte, die Lage sei stabiler oder besser geworden, rede sie schön. Den Satz, Deutschlands Sicherheit werde am Hindukusch verteidigt, hält er für falsch. „Unsere Sicherheit wird durch die Taliban in Afghanistan nicht bedroht.“

Er ärgert, dass sich die Politik ohne „Exitstrategie“ auf den Einsatz eingelassen. De facto geht die Bundeswehr, wenn auch die USA Afghanistan verlassen. Und das findet Schindler „keinen überzeugenden Grund.“

Doppelte Staatsbürgerschaft: Schindler sieht kein Problem

Die überraschendsten Passagen betreffen die Integration der größten Migrantengruppe in Deutschland, der Türken. Schindler glaubt nicht, dass man die Parallelgesellschaften zurückdrehen kann. „Das ist vorbei“, sagt er. Die Menschen sollen ihre Kultur pflegen, Kopftuch tragen, in ihre Moscheen gehen und die doppelte Staatsbürgerschaft haben. „Wo ist das Problem?“

Er wundert sich, dass es einen deutsch-französischen, aber keinen deutsch-türkischen TV-Sender gibt, und klagt, dass wir „die größte Minderheit links liegen lassen.“ Wider den Stachel zu löcken, fällt dem Pensionär leicht.