Es ist eine grüne Revolution für Europa. Sie wird unseren Alltag verändern – vom Autoverkehr bis zum Lebensmittelkonsum: Bis zum Jahr 2050 soll Europa als erster Kontinent klimaneutral werden. Dieses Mega-Projekt wird EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch offiziell auf den Weg bringen. Die Eckpunkte dazu liegen vorab unserer Redaktion vor.

Über eine Billion Euro sollen in den nächsten Jahren mobilisiert werden; von einem milliardenschweren Übergangsfonds würden auch die Kohleländer Nordrhein-Westfalen und Brandenburg profitieren. Der „Europäische Grüne Deal“, sagt von der Leyen, soll „Markenzeichen“ Europas werden.

Sie gibt den Startschuss – ob das Ziel erreicht wird, hängt auch von den 28 EU-Mitgliedstaaten und dem EU-Parlament ab.

„Green Deal“: Alle EU-Gesetze kommen auf den Prüfstand

Klimaneutralität: Bis nächsten März will von der Leyen ein erstes europäisches Klimagesetz vorlegen, in dem die Klimaneutralität ab 2050 verbindlich festgeschrieben werden soll. Unumkehrbar, wie sie betont. Das heißt: Aus Europa sollen netto keine neuen Treibhausgase in die Atmosphäre gelangen – es soll nur noch so viel CO 2 ausgestoßen werden, wie natürlich in Wäldern oder unterirdisch gespeichert werden kann. Ein solches EU-Gesetz hätte eine ganz andere Qualität als bloße Beschlüsse auf EU-Gipfeln.

CO2-Einsparung: Der zentrale Knackpunkt: Bis 2030 soll mehr CO 2 eingespart werden. Um dieses Ziel für 2050 zu erreichen, müssen die geltenden Klimaziele für 2030 verschärft werden – statt die CO 2 -Emissionen bis dahin europaweit um 40 Prozent zu verringern (im Vergleich zu 1990), will die EU-Kommission mindestens 50 Prozent festschreiben und vielleicht sogar 55 Prozent, wenn das „in verantwortungsvoller Weise“ möglich ist, wie es im Entwurf heißt.

Alle entsprechenden EU-Vorschriften und Gesetze kommen auf den Prüfstand, vieles muss wohl nachgeschärft werden: Vorgaben für Ökostrom und die Energieeffizienz, Energiebesteuerung, den Emissionshandel. Klar ist schon, dass Fliegen teurer wird und Schiffsreisen auch: Der Seeverkehr wird erstmals, der Luftverkehr stärker in den Emissionshandel einbezogen. Und sehr wahrscheinlich auch schon der Straßenverkehr und Gebäude, wodurch dann auch Heizen und Tanken im nächsten Jahrzehnt rasch teurer würden.

Auch schärfere Begrenzungen der Luft- und Wasserbelastung sind geplant. Überprüfen will die Kommission, ob Abgasgrenzwerte für Autos mit Verbrennungsmotor verschärft werden müssen. Für leichte Nutzfahrzeuge sieht der Plan neue CO 2 -Vorgaben vor.

Die Wirtschaft hält nichts von den Plänen von der Leyens

Die Gegner: Bis Juni 2021 will die Kommission die entsprechenden Gesetzesänderungen einleiten – doch im EU-Parlament wird bereits Ärger erwartet. Auch In der deutschen Wirtschaft läuten die Alarmglocken: „Schon 40 Prozent Reduktion bis 2030 sind hoch anspruchsvoll“, klagt Bernhard Mattes, Präsident des Verbandes der deutschen Autoindustrie. „Jetzt eine weitere Erhöhung ins Auge zu fassen, ist grob fahrlässig.“

Der CDU-Umweltpolitiker Peter Liese hält dagegen: „Von der Leyen ist mit dem Green Deal exakt auf dem richtigen Weg, sie hat genau das richtige Maß gefunden.“ Ein Ziel von 50 Prozent sei durch Umsetzung schon beschlossener Gesetze und einzelner gezielter Maßnahmen beim Emissionshandel möglich, sagt Liese, der im EU-Parlament umweltpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion ist.

Die Zukunft der Stahlproduktion: Die Stahlerzeugung ist eine der größten industriellen CO 2 -Emittenten, trotzdem soll bis 2030 Stahl klimaneutral hergestellt werden. Dafür setzt die Kommission auf einen technologischen Durchbruch, dessen Entwicklung die EU jetzt massiv fördern will.

Übergangsfonds: Regionen, die von der neuen Klimaschutz-Strategie besonders betroffen sind, sollen mit Milliarden beim Strukturwandel unterstützt werden. Es geht etwa um Kohlegebiete in Polen oder Tschechien – nach ersten Plänen der Kommission wäre aber auch Deutschland Nutznießer. „Von den Geldern können auch die Braunkohleregionen in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Sachsen profitieren, denen ein starker Strukturwandel bevorsteht“, sagt Umweltpolitiker Liese.

Der „Just Transition Fund“ soll laut Entwurf mit fünf Milliarden Euro aus frischen EU-Mitteln gespeist werden und zusätzlich mit einem Betrag von über fünf Milliarden Euro aus dem bestehenden Fördertopf für regionale Entwicklung und aus dem europäischen Sozialfonds. Hinzu kommen sollen 1,5 Milliarden Euro an Kreditgarantien. Zusammen mit Mitteln etwa der Europäischen Investitionsbank und privater Geldgeber sollen über einen „Just Transition Mechanismus“ insgesamt 35 Milliarden Euro bereit stehen.

Das gesamte Nahrungsmittel-System der EU soll nachhaltig werden

Weniger Chemie auf dem Acker: Stärker als bekannt will von der Leyen auch den Agrarsektor umbauen, mehr auf Umwelt- und Klimaschutzziele ausrichten. Geplant sind ehrgeizige Zielmarken. So soll laut Entwurf der Einsatz von chemischen Pestiziden bis 2030 um 50 Prozent reduziert werden. Auch für den Einsatz von Düngemitteln sollen neue Reduktionsziele festgelegt werden.

Die ökologische Landwirtschaft soll ausgebaut werden. Die Kommission will zudem die Anwendung neuer Gentechniken bei Pflanzen fördern, um die Nahrungsmittelproduktion an den Klimawandel anzupassen. Auch mit der Reform der EU-Agrarförderpolitik sollen hohe Klimaschutzziele gesichert werden. Geplant sind bessere Verbraucherinformationen und Aktionen gegen Lebensmittelverschwendung. Das Ziel: Das gesamte Nahrungsmittel-System der EU soll auf vollständige Nachhaltigkeit umgestellt werden.

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) begrüßte die Pläne: An einer umwelt- und klimafreundlicheren Ausrichtung der europäischen Agrarpolitik werde kein Weg vorbei führen, sagte Klöckner unserer Redaktion. Sie betonte aber: „Wichtig ist mir, dass wir in der gesamten EU diese Ziele verfolgen. Es darf nicht zu weiteren Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der EU kommen.“ Eine Verringerung des Chemieeinsatzes bedeute Veränderungen, die es aber nicht kostenlos geben könne.

Klöckner sieht Gentechnik als einen Weg, um den Chemieeinsatz zu verringern. Sie teile die Haltung der EU-Kommission, dass neue Pflanzenzüchtungsmethoden dabei helfen könnten.