Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten über den beispiellosen Hilfsplan der EU-Kommission zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. "Das ist eine Chance, die Europa nicht verpassen darf," sagte Komissionspräsidentin von der Leyen in einer Videobotschaft vor dem Gipfel.

Brüssel. Nach den zähen Verhandlungen am ersten Tagen gab es am zweiten Tag des EU-Gipfels in Brüssel Fortschritte auf dem Weg zum Corona-Paket.

Beim EU-Gipfels gab es nach einem schleppenden Anfang am zweiten Tag Fortschritte auf dem Weg zum europäischen Milliardenpaket gegen die Corona-Krise. Ratschef Charles Michel brachte mit einem neuen Verhandlungsvorschlag Bewegung in den bis dahin festgefahrenen Streit beim Sondergipfel der EU-Staaten in Brüssel.

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz sagte dazu am Nachmittag: „Die Dinge laufen in die richtige Richtung.“ Wann ein echter Durchbruch gelingen könnte, wollte er aber nicht voraussagen. Bei dem EU-Gipfel geht es um ein Finanz- und Krisenpaket von gut 1,8 Billionen Euro: ein schuldenfinanziertes Konjunktur- und Investitionsprogramm gegen die Corona-Krise im Umfang von 750 Milliarden Euro und den neuen siebenjährigen EU-Haushaltsrahmen im Umfang von mehr als 1000 Milliarden Euro.

Vorschlag von Ratschef Charles Michel wurde von Ländern positiv aufgenommen

Damit will sich die EU gemeinsam gegen die dramatische Rezession stemmen. Am ersten Gipfeltag am Freitag hatten sich die Verhandlungen der 27 Staaten völlig verhakt. Am Samstagvormittag veröffentlichte Michel einen Kompromissvorschlag, den er vorher unter anderem mit Bundeskanzlerin Angela Merkel beraten hatte. Damit ging Michel unter anderem auf Forderungen des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte ein.

Nach Angaben von Diplomaten reagierten die Niederlande positiv auf den Vorschlag, ebenso wie andere Staaten. Aber: „Wir haben es noch nicht geschafft“, erklärte ein EU-Vertreter. Den ganzen Nachmittag über liefen Einzelgespräche in kleinen Runden. Kurz sagte, in der Summe liege „noch einiges an Verhandlungsaufwand vor uns“. Hintergrund: Corona: 750 Milliarden Euro gegen die Wirtschaftskrise

Auf dem EU-Gipfel wurde diskutierten die Staats- und Regierungschef teils auch in kleineren Runden. Foto: Etienne Ansotte / dpa

Corona-Programm wird im Paket mit nächstem siebenjährigen Finanzrahmen verhandelt

Auch bei Michels geändertem Vorschlag bliebe es bei 750 Milliarden Euro Hilfsgeldern. Doch würden nicht 500 Milliarden, sondern nur 450 Milliarden Euro als Zuschuss an EU-Staaten vergeben und dafür 300 Milliarden Euro statt 250 Milliarden als Kredit. Das ist ein Zugeständnis an die sogenannten Sparsamen Vier – die Niederlande, Österreich, Schweden und Dänemark –, die grundsätzliche Bedenken gegen Zuschüsse haben.

Tatsächlich sind die Verhandlungen auch deshalb so kompliziert, weil das neue Corona-Programm, das über Schulden finanziert werden soll, im Paket mit dem nächsten siebenjährigen Finanzrahmen verhandelt wird, der sich weitgehend aus Beitragszahlungen der Länder speist. Die Wünsche einzelner Länder werden dabei teils verquickt. Lesen Sie auch: Corona-Krise – Wer bekommt die Milliarden-Gelder der EU?

EU-Staats- und Regierungschefs diskutierten „konstruktiv und ruhig“

So sollen nach dem jüngsten Vorschlag Österreich, Dänemark und Schweden größere Rabatte auf ihre Beiträge zum EU-Haushalt bekommen als ursprünglich vorgesehen. Für Österreich wären dies zusätzlich 50 Millionen Euro und für Schweden und Dänemark jeweils 25 Millionen. Für Deutschland und die Niederlande, die ebenfalls Rabatte haben, ändert sich mit dem neuen Vorschlag nichts. Kurz begrüßte das Zugeständnis, sagte aber auch, es reiche ihm noch nicht ganz.

Der Michel-Vorschlag beinhaltet noch mehrere Änderungen im Detail. Er wurde nach Angaben von Diplomaten „konstruktiv und ruhig“ diskutiert. Dennoch blieben viele Punkte offen. So hatten Staaten weiter grundsätzliche Vorbehalte gegen die Summen sowohl beim Aufbauplan als auch beim Haushalt, die Kriterien zur Vergabe der Gelder und gegen die Koppelung von EU-Geldern an die Rechtsstaatlichkeit.

(dpa/lhel)