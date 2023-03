Eine geheime Mission, ein Lauf-Versuch und alte Schätzchen

Essen. Ein Duisburger vermittelte in Nordirland. Ein Bestseller übers Laufen. Moped-Schrauber aus Duisburg. Unsere Themen der Digitalen Sonntagszeitung.

Die stille Pandemie:Antibiotika-Resistenzen bilden ein wachsendes Gesundheitsrisiko. Auch weil die Medizin oft unnötigerweise verabreicht wird. Welche Auswirkungen dieses Phänomen haben kann und wie man sich dagegen schützt, das berichte Susanne Rohlfing.

In geheimer Mission: Der Duisburger Notar und Rechtsanwalt Eberhard Spiecker spielte vor 50 Jahren eine wichtige Rolle im nordirischen Friedensprozess. Zwischen den verfeindeten Bürgerkriegsparteien vermittelte in zähen Verhandlungen, was letztlich zum Frieden führte. Rolf Kiesendahl erinnert an Spieckers Mission.

Wenn’s mal läuft, dann läuft’s: 17 Sekunden – gerade einmal so lange währte ihr erster Laufversuch, bis sie wieder ins Schritttempo verfallen musste. Heute läuft Nicole Staudinger (40) bis zu fünf Mal in der Woche mehrere Kilometer weit. Wie ihr das gelang, erzählt die Autorin in ihrem Bestseller „Läuft schon!“ Andrea Leim hat das Buch schon gelesen.

Alte Liebe rostet nicht: Die Mitglieder des „Mopedclub Neumühl“ sind Motorradfahrer, Sammler und Schrauber. Gemeinsam machen sie historische Zweiräder wieder flott. In ihrem Museum in Oberhausen präsentieren sie ihre schönsten Maschinen. Tobias Appelt hat sich vor Ort umgesehen.

Zwei Schüsse bringen das Pulverfass zur Explosion: Am 18. März 1848 ließ König Friedrich Wilhelm IV. das preußische Militär in Berlin auf tausende Bürger schießen, die sich zu einer Kundgebung versammelt hatten. Ihre Hauptforderungen waren die nationale Einigung, gleiche politische Rechte aller Bürger, die Schaffung einer allgemeinen deutschen Volksvertretung sowie Presse-, Rede- und Versammlungsfreiheit. Es kam anders.

Trost in düsteren Zeiten: Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow hat sein zweites Buch geschrieben. Es geht auch um die Sorgen in pandemischen Zeiten. Reinhard Franke mit ihm über das Projekt gesprochen.

Ein Bier-Manager für Fritz-Kola: Der Limonadenhersteller ist nach der Corona-Krise auf Expansionskurs, kämpft aber mit hohen Glaspreisen – und hat einen neuen Co-Geschäftsführer, wie Martin Kopp berichtet.

Gletscherluxus auf den Spuren von Ötzi: Das Schutzhaus Schöne Aussicht in Südtirol bildet ein wunderbares Basislager für schneesichere Pisten und eine besondere Skitour. Lesen Sie unsere große Reportage auf der Reise-Seite.

Vom Karpaten-Renault zum coolen Preisbrecher: Heute ist Dacia eine profitable Tochter des Renault-Konzerns – nach einem weiten Weg vom rumänischen Flugzeugwerk zum europäischen Billiganbieter. Auf unserer Autoseite lesen Sie, wie aus dem Billigheimer ein cooler Typ wurde.

Schon wieder Frühjahrsputz: Einmal im Jahr sollte die Wohnung gründlich gereinigt werden. Für viele ist allein der Gedanke daran unangenehm. Doch eine Haushaltcoachin beruhigt: Man kann das Saubermachen auch aufteilen. Und sie hat noch mehr Tipps, die Sie auf der Wohnen-Seite lesen.

Eine krumme Sache: Wenn die Wirbelsäule verbogen, verkrümmt und verdreht ist. Skoliose tritt in verschiedenen Varianten auf. Die Behandlung kann entsprechend variieren. Was wann angezeigt ist, lesen Sie auf unserer Gesundheitsseite.

Dazu aktuelle Berichte und Hintergründe aus dem Sport: Die Fußball-Bundesliga läuft auf Hochtouren, spannend ist es an der Spitze wie am Tabellenende. Borussia Dortmund muss gegen den 1. FC Köln gewinnen, um an den Bayern dranzubleiben. Die Schalker hingegen müssen in Augsburg zeigen, ob die gute Form der letzten Wochen anhält. Und den VfL Bochum erwartet daheim eine schwere Partie gegen RB Leipzig. Die Formel 1 ist auch wieder am Start, mit dem zweiten Saisonrennen beim Großen Preis von Saudi-Arabien.

