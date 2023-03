Washington/New York. Die Anklage lässt auf sich warten. Die Staatsanwaltschaft in New York hat die Ermittlungen gegen Donald Trump noch nicht abgeschlossen.

Die für Dienstag von ihm selbst angekündigte Festnahme durch Strafverfolgungsbehörden in New York ist bisher ausgeblieben. Der ehemalige US-PräsidentDonald Trump wird sich nach Informationen aus Justizkreisen bis nächste Woche gedulden müssen – bis dahin soll Klarheit herrschen in der Frage, ob zum ersten Mal in der Geschichte der USA ein ehemaliges Staatsoberhaupt angeklagt wird. Die dazu eingesetzte Geschworenen-Jury könnte am Mittwoch in die entscheidende Abstimmung gehen.

US-Behörden verschärfen die Sicherheitsvorkehrungen in Manhattan und Washington

Weil Trump das nahende Ende der Ermittlungen gegen ihn wegen illegaler Abrechnung von Schweigegeldzahlungen an den Porno-Star Stormy Daniels zum Anlass nahm – seine Anhänger zu Protesten gegen Staatsorgane aufzurufen – haben die Behörden die Sicherheitsvorkehrungen deutlich verstärkt. Am zuständigen Gerichtsgebäude im Süden von Manhattan wurden Sperrgitter aufgestellt. Am Parlament in Washington, das im Januar 2021 Ziel von militanten Trump-Anhängern geworden war, wurden Straßen gesperrt.

Trump nahestehende Lobbyisten riefen die Anhänger des 45. Präsidenten dazu auf, nicht für ihr Idol auf die Straße zu gehen. „Das ist eine Falle”, sagte der vorbestrafte Trump-Berater Roger Stone. Salz in Trumps Wunden streute der aussichtsreichste parteiinterne Rivale für die Präsidentschaftskandidatur 2024, Florida-Gouverneur Ron DeSantis. Nach langem Schweigen verurteilte der 44-jährige Republikaner die Ermittlungen des New Yorker Staatsanwalts Alvin Bragg als „politisch motiviert”.

Schon am Montag haben sich erste Pro-Trump-Demonstranten vor dem New Yorker Strafgericht eingefunden. Foto: Bryan Woolston/AP/dpa

Donald Trump schießt gegen Florida-Gouverneur Ron DeSantis – könnte auch betroffen sein

Dabei betonte der dreifache Familienvater ohne Not, dass er nichts dazu sagen könne, wie Zahlungen an einen Porno-Star zustande gekommen seien, um Schweigen über eine Affäre zu gewährleisten. Trump reagierte vergrätzt. DeSantis könnte demnächst auch von „falschen Vorwürfen und falschen Geschichten” betroffen sein, schrieb Trump – etwa von einer Frau, minderjährigen Klassenkameraden oder einem Mann.

