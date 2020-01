Die sommerlichste Dortmunder Motorradschau aller Zeiten

Stell Dir vor, in den Dortmunder Westfalenhallen ist Motorradmesse - und die Saison hat längst begonnen. Wer aber nun meint, es gäbe nichts mehr zum Anheizen, nur weil der Frühling schon seine wilden Blüten getrieben hat, der irrt gewaltig. Denn in diesem Jahr sprießen besonders reizvolle Neuigkeiten auf der „Motorräder Dortmund“. Und wer noch vor einem knappen halben Jahr enttäuscht von der Kölner Intermot nach Hause fuhr, weil zu viele Hersteller ihre Premieren dort nicht zeigten, darf sich nun doppelt freuen: Denn jetzt sind sie (fast) alle am Start zu einem viel versprechenden Motorradfrühling.

Die BMW-Enduro R 1250 GS, eins der Ausstellungsstücke auf der Motorräder 2019 in Dortmund. Foto: DAVID DAUB

Marktführer BMW begnügt sich mit einer zarten Überarbeitung der Modellpalette und präsentiert neben den neuen 1250er-Boxern mit Schaltnockenwelle die F 850 GS als Adventure-Variante sowie den modernisierten Supersportler S 1000 RR. Dagegen dürfte der Mittelklasse-Roller C 400 GT wohl etwas im Schatten stehen. Ducati, längst nicht mehr als Schattengewächs bekannt, ruht sich nicht auf dem Erfolg der ebenfalls schon überarbeiteten Scrambler-Reihe aus, sondern bringt die neu aufgelegte Supermoto Hypermotorad 950/SP sowie den nun noch sportlicher positionierten Power-Cruiser Diavel 1260 mit. Supersportlich und superteuer: Ducatis Top-Neuheit für 2019, die Panigale V4 R, die als Basis für die Superbike-WM-Maschinen dient.

Dass Honda ausgerechnet zum 50. Geburtstag der CB 750 Four darauf verzichtet, sich und seine neue Mittelklasse in Dortmund zu präsentieren, ist bedauerlich. Aber schon die letzten Messeauftritte ließen eine gewisse Motivation vermissen. Wenigstens der 1. Honda CB 750 Four Club e.V. Deutschland hat sich die Mühe gemacht und eine sehenswerte Sonderausstellung zum Jubiläum der legendären Honda CB 750 Four organisiert. Harley-Davidson erfährt derzeit, dass man nicht ewig von seinem Legenden-Status leben kann: Der US-Traditionshersteller kämpft in der Heimat mit massiven Umsatzrückgängen und verlässt sich zwar noch auf so altmodische Methoden wie undezent dargebotene nackte Tatsachen oder den Power-Cruiser FXDR 114, will sein Heil aber zukünftig in der Mittelklasse und der Elektromobilität suchen. Ein Grund dafür dürfte der Erfolg einer anderen, vom Polaris-Konzern wiederbelebten US-Legende sein: Indian begeistert nicht erst seit der Vorstellung der unkonventionellen, von Flat-Track-Rennern inspirierten FTR 1200 und präsentiert sich auffällig frischer, moderner und dynamischer als Harley-Davidson.

Kawasaki W800 mit Königswelllen-Motor als Cafe-Modell.

Durchaus dynamisch zeigt sich auch die Farbe Grün zum Frühlingsanfang: Ermutigt vom Erfolg der Z 650 und Z 900 RS, fährt Kawasaki mit der Z 125 und der Ninja 125 neues Material für die Jugend auf, stärkt mit der nackten Z 400 die attraktive Einsteigerklasse, und hat den Mut, mit dem Supersportler ZX-6R 636 wieder nach Europa zurückzukehren. Gleiches gilt auch für den Königswellen-Klassiker W 800. Wer so viel Motorräder verkauft wie KTM, hatte längst Mut zu den richtigen Entscheidungen: Und so wird nun auch die von der fulminanten 790er Duke abgeleitete Adventure-Version gezeigt, die im attraktiven Segment der Mittelklasse-Enduros viel Staub aufwirbeln wird, auch wenn der bis zu den Füßen heruntergezogene Tank nicht jedermanns Sache sein dürfte. Denn schließlich sieht nicht jeder die Notwendigkeit, 25.000 Euro für eine 150-PS-Superenduro zu investieren.

Von diesem Trend will auch Moto Guzzi profitieren und bringt dieser Tage eine der hoffnungsvollsten Neuheiten der Saison auf den Markt: die V 85 TT, eine Mittelklasse-Enduro mit geradezu klassischer Optik und 80 PS starkem 850er-V2. Auf dass der Adler aus Mandello wieder fliege. Einen Höhenflug erlebt derzeit auch Royal Enfield: Die indische Marke mit britischer Tradition und neuerdings wieder britischem Entwicklungszentrum landete mit der kleinen Himalayan-Enduro nicht nur einen Überraschungstreffer, sondern baut jetzt mit einem neuen 650er-Zweizylinder-Motor in zwei klassischen Mittelklasse-Maschinen - Continental GT und Interceptor - die Modellpalette aus. Eine Himalayan mit 650er-Motor nicht ausgeschlossen.

Ein ebenfalls klassisches Lebenszeichen sendet auch Suzuki mit der GSX-S 1000 S Katana, die an das gleichnamige Modell aus den 80er-Jahren erinnern soll. Ob diese Reminiszenz ausreicht, um Suzuki aus der Modell-Lethargie erwachen zu lassen, scheint jedoch fraglich. Solche Probleme hat Triumph nun wahrlich nicht: Die Modellpalette der Briten wächst derzeit in voller Pracht, erfreut von der kompakten Street Twin und Street Scrambler mit 900 Kubik und 65 PS bis hin zum neuen 1200er in Speed Twin und Scramber mit fast 100 PS vor allem Freunde klassisch-gediegenen Motorradbaus. Eine ernsthafte Konkurrenz für die Heritage-Modelle von Platzhirsch BMW. Nicht zu vergessen die äußerst schmucke Thruxton R TFC, eine auf 750 Stück limitierte Sonderserie. Eine besonders große Freude macht Yamaha all jenen, die seit langem auf eine kompakte, sportliche Enduro mit dem formidablen Motor der MT-07 gewartet haben. Denn in Dortmund ist sie endlich zu sehen: die Ténéré 700, die damit den wachsenden Reigen der munteren Mittelklasse-Enduros komplettiert.

Leider wird diese und manch andere Neuheit etwas uninspiriert, ja geradezu unauffällig präsentiert. Wie überhaupt die „Motorräder Dortmund“ in vielen Hallen mittlerweile einen allzu verstaubten Eindruck hinterlässt. Es wird Zeit für frischen Wind. An den neuen Motorrädern liegt es jedenfalls nicht: Da blüht uns in diesem Jahr so einiges.

