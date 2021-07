Die Grünen - eine Kampagne ins Nirgendwo

Die Attacken auf die Kanzlerkandidatin der Grünen fruchten auch deshalb, weil die Partei auf sie unprofessionell reagiert. Das ist bedauerlich.

Als die Grünen Annalena Baerbock zu ihrer Kanzlerinnenkandidatin erkoren, war offenbar vielen nicht klar, was das bedeutet: Dass eine junge Frau in eine Todeszone gehievt wird, in der jeder noch so kleine Fehler brutale Folgen hat. Ein kluges und professionelles Wahlkampfteam hätte das vorausgesehen und von vorneherein mögliche Stolpersteine aus dem Weg geräumt, etwa Ungenauigkeiten im Lebenslauf oder nicht angemeldete Nebeneinkünfte.

Die Plagiatsvorwürfe, die aktuell von konservativen Medien genussvoll ausgeschlachtet werden, haben wenig Substanz; zur Skandalisierung eignen sie sich durch die hyperventilierenden Reaktionen aus grünen Kreisen. Die Baerbock-Kampagne droht zu scheitern, weil sie so desaströs gesteuert wird.

Das Bittere ist, dass es dabei nicht um das geht, was eigentlich Kern der politischen Auseinandersetzungen und Grund für eine Wahlentscheidung sein sollte: um Inhalte.

Dabei zeigen aktuelle Ereignisse wie die Rekordtemperaturen in Kanada und den USA, der Tornado mitten in Europa, die Starkregen-Ereignisse der vergangenen Tage, dass es sich selbstverständlich lohnen würde, über ein Thema wie den Klimawandel zu streiten. Was die Union zu seiner Bekämpfung und zur Abmilderung seiner Folgen präsentiert, grenzt an Arbeitsverweigerung.

Stattdessen treiben nun Anwürfe gegen Baerbocks Persönlichkeit die grünen Umfragewerte in den Keller. Neu ist dieses Phänomen allerdings nicht, auch wenn die Sympathisanten der Grünen klagen, es habe niemals zuvor einen ähnlich dreckigen und schamlosen Wahlkampf gegeben: Die Älteren werden sich an die Landesverräter-Vorwürfe gegen Willy Brandt in den 60er-Jahren erinnern.

Dass Baerbock das Ruder noch herumreißen und die sinkenden Umfragewerte stoppen, gar umkehren kann, scheint, Stand jetzt, ausgeschlossen: Wählerinnen und Wähler lassen sich von Trends beeinflussen. Das musste schon Martin Schulz schmerzlich erfahren.

