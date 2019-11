Es braucht Mut und gute Nerven, sich der Ideologie der AfD entgegenzustellen. Hartmut Ziebs verdient nun Solidarität, keine Welle des Hasses.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Deutschlands oberster Feuerwehrmann beweist Zivilcourage

Es gibt im deutschen Bundestag eine Partei, die die Spaltung der Gesellschaft zum Ziel hat und zu diesem Zweck Diffamierung und Hetze als Mittel einsetzt: die AfD.

Man mag die Floskel nicht mehr hören, diese Partei müsse man halt ertragen, weil es sich ja um eine demokratische handele. Nein, diese Partei ist nicht demokratisch. Mögen ihre zahlenmäßigen Erfolge auch auf demokratischen Wahlen beruhen – Inhalte und Methoden der AfD sind es nicht. Ziel der AfD ist es, alle gesellschaftlichen Bereiche mit dem schleichenden Gift völkischer und rechtsradikaler Propaganda zu unterwandern. Es braucht Mut und gute Nerven, sich dieser Ideologie so offen entgegenzustellen, wie es Deutschlands oberster Feuerwehrmann Hartmut Ziebs tut.

Mit seiner klaren Haltung und seiner Zivilcourage löst Ziebs eine Welle des Hasses aus – gerade in den sogenannten sozialen Medien. Umso wichtiger ist es, dass sich viele seiner Kollegen nun geschlossen hinter den Mann aus dem Ruhrgebiet stellen – und dieses öffentlich kundtun. Gerade in eigentlich so unverdächtigen Organisationen wie der Feuerwehr darf der rechtsradikale Ungeist nicht um sich greifen.